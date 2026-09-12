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"PMOS" అండాశయ తిత్తుల సమస్య మాత్రమే కాదు - శరీరం మొత్తానికి ముప్పేనట!

-PMOS అంటే ఏమిటి? - రుతుక్రమ సమస్యల నుంచి డయాబెటిస్ దాకా దీని ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది? - తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు వివరిస్తున్న నిపుణులు!

Representational image
Representational image (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 12, 2026 at 6:16 PM IST

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Effect of PMOS Extends Throughout the Body : పాలీఎండోక్రైన్ మెటబాలిక్ ఒవేరియన్ సిండ్రోమ్ (PMOS) ఒక్క అండాశయ తిత్తులకే పరిమితం కాదంటున్నారు నిపుణులు. శరీరం మొత్తాన్ని ప్రభావితం చేస్తుందని చెబుతున్నారు. ఒకప్పుడు PCOSగా పిలుచుకునే ఇది హార్మోన్లు, జీవక్రియలతో ముడిపడిన సమస్య అని పేర్కొంటున్నారు. రుతుక్రమం, సంతాన సమస్యలతో పాటు డయాబెటిస్ వంటి దీర్ఘకాల జబ్బుల ముప్పూ పెరిగేలా చేస్తుందని వివరిస్తున్నారు.

ఆ తిత్తులు అపరిపక్వ అండాలే : PMOS అనగానే చాలామంది తిత్తుల (Cysts) గురించే ఆందోళన చెందుతుంటారు. వాస్తవానికి, అండాశయాలు అవసరానికి మించి హార్మోన్లను విడుదల చేయడం వల్ల తలెత్తే సమస్య అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందులో మెదడు, అండాశయాల్లో పుట్టుకొచ్చే హార్మోన్ల మధ్య పరస్పర సంబంధం కీలకపాత్ర పోషిస్తుందని అంటున్నారు. ముందుగా మెదడులోని హైపోథలమస్ నుంచి విడుదలయ్యే గొనడోట్రోఫిన్ రిలీజింగ్ హార్మోన్ పీయూషగ్రంథిని ప్రేరేపిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. అప్పుడు ఫాలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ పుట్టుకొచ్చి, అండాశయాలను ఉత్తేజితం చేస్తుందని వివరిస్తున్నారు. దీంతో ఈస్ట్రోజన్, ప్రొజెస్టిరాన్ హార్మోన్లు తయారవుతాయని తెలియజేస్తున్నారు.

ఈస్ట్రోజన్ ఒక స్థాయికి చేరుకోగానే పీయూషగ్రంథి ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్​ను ఉత్పత్తి చేసి, అండం విడుదలను ప్రేరేపిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈస్ట్రోజన్ మరీ ఎక్కువగా ఉత్పత్తి అయితే హార్మోన్ల సమాచార వ్యవస్థ కుంటుపడుతుందని అంటున్నారు. ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్ పెరిగితే టెస్టోస్టిరాన్ వంటి మగ హార్మోన్ల మోతాదులు ఎక్కువవుతాయని పేర్కొంటున్నారు. ఇవి అండాశయాల్లో అండాలు పరిపక్వమవటాన్ని, విడుదల కావటాన్ని అడ్డుకుంటాయని వివరిస్తున్నారు. ఇలా పరిపక్వం కాని అండాలే బుడిపెలు బుడిపెలుగా.. నీటి తిత్తుల్లా కనిపిస్తాయని తెలియజేస్తున్నారు. అయితే, PMOS గల అందరిలోనూ తిత్తులు ఉండాలనేమీ లేదని చెబుతున్నారు.

ఇతర సమస్యలూ? : PMOS సమస్య ఉన్న అందరిలో తిత్తులు ఉండకపోవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. వీరిలో మగ హార్మోన్లు పెరగటం (Hyperandrogenemia), రుతుక్రమం అస్తవ్యస్తం కావటం (Oligomenorrhea), అండం విడుదల కాకపోవటం (Anovulation) వంటి సమస్యలూ కనిపిస్తుంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీటి తీరును బట్టి PMOSను నాలుగు రకాలుగా (ఎ, బి, సి,డి) చెప్పుకోవచ్చని అంటున్నారు.

  • ఎ రకంలో మగ హార్మోన్లు ఎక్కువగా ఉండటం, నెలసరి సరిగా అవకపోవటం, అండాశయాల మీద తిత్తులు అన్నీ ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. బీపీ, బరువు, రక్తంలో ట్రైగ్లిజరైడ్లు కూడా పెరుగుతాయని అంటున్నారు.
  • బి రకంలో తిత్తులు సృష్టంగా ఉండవు. మగ హార్మోన్లు పెరుగుతాయని, అండం విడుదల కాదని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
  • సి రకంలో అండం బాగానే విడుదలవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కానీ, మగ హార్మోన్లు పెరుగుతాయంటున్నారు. తిత్తులు స్పష్టంగా ఉంటాయని పేర్కొంటున్నారు. చాలా వరకూ ఇది సంతాన పరీక్షల సమయంలో బయటపడుతుందని వివరిస్తున్నారు.
  • డి రకంలో మగ హార్మోన్ల లక్షణాలేవీ ఉండవని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కానీ, నెలసరి సరిగా రాదని అంటున్నారు. తిత్తులు తలెత్తుతాయని వివరిస్తున్నారు.

నిర్ధారణ ఇలా : చాలా వరకూ లక్షణాలను బట్టే PMOSను అంచనా వేస్తారు. హార్మోన్లు, గ్లూకోజు మోతాదులు తెలుసుకోవటానికి కొన్ని రక్త పరీక్షలు అవసరమవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్​లో తిత్తులు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయని అంటున్నారు. ఇవి 2-9 మి.మీ. సైజులో 20 కన్నా ఎక్కువగా ఉంటే సమస్యగా నిర్ధారిస్తారని పేర్కొంటున్నారు. అయితే, రజస్వల అయ్యాక 18 ఏళ్లు వచ్చేంత వరకూ నిర్ధారించటం తగదని తెలియజేస్తున్నారు.

ఇన్సులిన్ నిరోధకతతోనే : PMOS ఇబ్బందులకు ప్రధాన కారణం కణాలు ఇన్సులిన్​కు సరిగా స్పందించకపోవటమని (ఇన్సులిన్ నిరోధకత) clevelandclinic పేర్కొంది. దీంతో కణాల్లోకి గ్లూకోజు సరిగా వెళ్లదని అంటున్నారు. ఇలా కణాలు స్పందించనప్పుడు శరీరం మరింత ఇన్సులిన్​ను విడుదల చేస్తుందని వివరిస్తున్నారు. ఇది అండాశయ హార్మోన్ల ఉత్పత్తి మీద ప్రభావం చూపుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. మగ హార్మోన్ల ఉత్పత్తీ ప్రేరేపితమవుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఇన్సులిన్ నిరోధకత బరువు పెరగటానికీ దారితీస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. మరోవైపు బరువు పెరగటమూ ఇన్సులిన్ నిరోధకతకు కారణమవుతుందని చెబుతున్నారు. దీని మూలంగా రక్తంలో గ్లూకోజ్ మోతాదులు క్రమంగా పెరుగుతూ, డయాబెటిస్ తలెత్తే అవకాశముందని అంటున్నారు.

  • ఒక్క డయాబెటిస్​ ముప్పే కాదు, అధిక బరువు, ట్రైగ్లిజరైడ్లు, చెడు కొలెస్ట్రాల్ పెరగటం వల్ల గుండె జబ్బులు వచ్చే అవకాశమూ పెరుగుతుందని the lancet పేర్కొంది.

జీవనశైలితో అడ్డుకట్ట : వాస్తవానికి, PMOS తల్లి కడుపులో ఉండగానే నిర్దేశితమై ఉంటుంది. దీనికి రకరకాల జన్యువులు కారణమవుతుంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవి ఉన్నా PMOS రావాలనేమీ లేదని అంటున్నారు. అతిగా తినటం, శారీరక శ్రమ చేయకపోవటం వంటివి జన్యువులను ప్రేరేపించి సమస్యకు దారితీస్తుంటాయని తెలియజేస్తున్నారు. కాబట్టి, జీవనశైలి మార్చుకోవటం చాలా ముఖ్యమని తెలియజేస్తున్నారు. పొట్టలో కొవ్వు, బరువు తగ్గితే దాదాపు అన్ని సమస్యలూ తగ్గుతాయవి వివరిస్తున్నారు. అందువల్ల క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయటం, సమతులాహారం తినటం వంటి జీవనశైలి మార్పులతో బరువు తగ్గించుకోవాలని పేర్కొంటున్నారు.

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లక్షణాలు, ఇబ్బందులు :

  • సమయానికి పీరియడ్స్ రాకపోవటం. కొందరికి రెండు మూడు నెలలైనా రాదని mayoclinic పేర్కొంది. ఒకవేళ వస్తే రుతుస్రావం ఆగదు లేదా కొంచెం కొంచెం కనిపించొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
  • బరువు పెరగటం, ఒబెసిటీ
  • గర్భధారణలో ఇబ్బంది
  • మొటిమలు
  • గడ్డం, మీసం, కాళ్లూ, చేతుల వంటి భాగాల్లో వెంట్రుకలు మొలవటం
  • జుట్టు ఊడిపోవటం
  • మెడ చుట్టు పక్కల, చంకలు, గజ్జల్లో చర్మం నల్లబడటం
  • నిస్సత్తువ
  • మూడ్ మారటం
  • చర్మం మీద సన్న కాయల వంటివి మొలవటం

మందుల మేలు :

  • కాస్త చిన్నవయసు వారికి పీరియడ్స్ సక్రమంగా రావటానికి హార్మోన్ మాత్రలు ఉపయోగపడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు
  • డయాబెటిస్​లో వాడే మెట్​ఫార్మిన్ ఇన్సులిన్ నిరోధకతను తగ్గిస్తుందని, గర్భధారణ అవకాశాలు పెరుగుతాయని అంటున్నారు.
  • చిక్కుళ్లు, ధాన్యాలు, బాదం వంటి వాటిల్లో ఉండే ఇనోసిటాల్స్​ మేలు చేస్తాయని పేర్కొంటున్నారు. ఇన్సులిన్ నిరోధకత తగ్గటానికి, నెలసరి సమయానికి రావటానికి, అండాశయాలు సరిగా పనిచేయటానికి తోడ్పడతాయని తెలియజేస్తున్నారు. బరువు తగ్గుతారని వివరిస్తున్నారు. అవసరమైతే వీటిని మందుల రూపంలో తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు.
  • థైరాయిడ్ జబ్బు, అధిక రక్తపోటు, అధిక కొలెస్ట్రాల్ వంటి సమస్యలు ఉంటే తగిన చికిత్స తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
  • కొందరికి మగ హార్మోన్ల ప్రభావాన్ని నిలువరించే మందులు అవసరమవుతాయని సలహా ఇస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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