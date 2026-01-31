ప్రధాని మోదీ మెచ్చిన పండు - ఈ 'మిరాకిల్ ఫ్రూట్' గురించి మీకు తెలుసా?
Published : January 31, 2026 at 1:40 PM IST
Benefits of PM Modi Liked Super Fruit Sea buckthorn : ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఇటీవల తన ప్రసంగంలో ఓ పండు గురించి చెప్పారు. దీంతో నెటిజన్లు దాని గురించి నెట్లో వెతికేస్తున్నారు. ఆ పండు పేరు "సీ బక్థార్న్". హిమాలయ సానువుల్లో ముఖ్యంగా లద్దాఖ్ ప్రాంతంలో ఎక్కువగా పండుతుంది. ప్రధాని మోదీ ఓ స్నాతకోత్సవంలో ప్రసంగిస్తూ, యువత రోజువారీ ఆహారంలో సీ బక్థార్న్ను భాగం చేసుకోవాలని సూచించారు. ఈ క్రమంలో సీ బక్థార్న్ వల్ల ఎలాంటి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
సూపర్ ఫ్రూట్ : ఇది బెర్రీల్లో ఓ రకం. నారింజ రంగులో ఉంటుంది. లేహ్ బెర్రీ లేదా మిరాకిల్ ఫ్రూట్గా పిలిచే దీని శాస్త్రీయనామం హిప్పోఫే రామ్నాయిడ్స్ - ఎల్. ఇందులో విటమిన్లు, మినరల్స్, ఫ్లేవనాయిడ్లు, టెర్పినాయిడ్లు, పాలీ శాకరైడ్లు, అమైనో ఆమ్లాలు వంటి ఔషధ గుణాలు, పోషకాలెన్నో పుష్కలంగా లభిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. అలాగే, ఈ బెర్రీలో 3, 6, 7, 9- ఒమేగా ఫ్యాటీ యాసిడ్లు ఉంటాయని చెబుతున్నారు. అందుకే, దీన్ని 'సూపర్ ఫ్రూట్' అంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలోని కౌన్సిల్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్, లద్దాఖ్ ప్రాంతంలో ఈ పండ్ల సాగునీ, వాటి ఉత్పత్తుల తయారీని ప్రోత్సహిస్తోంది.
చిన్నపాటి ముళ్ల పొదలా పెరిగే ఈ మొక్క -40 నుంచి +40 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడు ఉష్ణోగ్రతని తట్టుకుని పెరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. క్రీ.పూ నుంచి దీన్ని చైనా సంప్రదాయ వైద్యంలో వాడినట్లు తెలియజేస్తున్నారు. ప్రాచీన టిబెటన్ సాహిత్యంలోనూ ఈ పండు ప్రస్తావన ఉందట. ఈ పండు మాత్రమే కాదు, ఈ మొక్క భాగాలన్నీ ఔషధంగా వినియోగించవచ్చని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు.
ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు : రక్తపోటును నియంత్రించడంతో పాటు జ్వరం, జలుబుని తగ్గిస్తుందని, ట్యూమర్లు, మూత్ర పిండాల్లో రాళ్లనీ అడ్డుకుంటుందని అంతర్జాతీయ ఔషధ పరిశోధనలూ సృష్టం చేస్తున్నాయి. అలాగే, ఇందులో 200కి పైగా బయో యాక్టివ్ సమ్మేళనాలు ఉండటంతో అనేక రకాల గుండె సంబంధిత వ్యాధుల నివారణకీ సాయపడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇందులోని శక్తివంతమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఆక్సీకరణ ఒత్తిడిని తగ్గించి, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతాయని చెబుతున్నారు. అల్సర్లను నివారించి జీర్ణవ్యవస్థను మెరుగుపరుస్తాయని వివరిస్తున్నారు. ఒమేగా యాసిడ్స్ నాడీ సమస్యల్ని తగ్గించి జ్ఞాపకశక్తిని పెంచుతాయని పేర్కొంటున్నారు.
సీ బక్థార్న్ పండు విటమిన్లు, కెరోటినాయిడ్లు, పాలీఫెనాల్స్, కొవ్వు ఆమ్లాలు, ఫైటోస్టెరాల్స్తో సహా వివిధ రకాల బయోయాక్టివ్ భాగాలను కలిగి ఉంటుందని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది. ఇవి యాంటీఆక్సిడెంట్, క్యాన్సర్ నిరోధక, యాంటీమైక్రోబయల్, యాంటీవైరల్ ప్రభావాలను, అలాగే రక్షిత హృదయనాళ, చర్మసంబంధమైన, న్యూరోప్రొటెక్టివ్, హెపాటోప్రొటెక్టివ్ ప్రభావాలను కలిగి ఉండటం ద్వారా విస్తృత శ్రేణి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కలిగి ఉంటాయని తెలిపింది.
ఎలా తినొచ్చు? : నారింజ పండుతో పోల్చితే సీ బక్థార్న్లో విటమిన్ సి 12 రెట్లు అధికంగా ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. ఎ, ఇ, కె, బి కాంప్లెక్స్ విటమిన్లూ సమృద్ధిగా ఉంటాయని తెలియజేస్తున్నారు. చర్మం పొడిబారకుండా చేసే ఒమేగా 7 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉండే అతి కొద్ది వనరుల్లో సీ బక్థార్న్ ఒకటని చెబుతున్నారు. అందుకే, ఈ పండును చర్మ సంరక్షణ క్రీములు, నూనెల్లోనూ వాడుతున్నారని పేర్కొంటున్నారు. దీని ప్రయోజనాలు తెలిసి వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ల్లో (పాశ్చాత్య దేశాల్లో) హెర్బల్ టీ, జామ్, జ్యూస్, సలాడ్, స్మూతీ ఇలా నచ్చిన పద్ధతిలో తింటున్నారట. కాబట్టి, తాజా, ఎండు, పొడి ఏ రూపంలో దొరికినా తప్పక తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య, మానసిక నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
