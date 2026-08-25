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పీరియడ్స్ ముందు జ్వరంగా అనిపిస్తోందా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణుల సూచన!

'పీరియడ్ ఫ్లూ' అంటే ఏంటి? - ఉపశమనం కోసం సులువైన చిట్కాలు!

పీరియడ్ ఫ్లూ
పీరియడ్ ఫ్లూ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 25, 2026 at 1:12 PM IST

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Period Flu all you Need to know About this PMS Condition : పీరియడ్స్​లో కడుపు నొప్పి, నడుం నొప్పి వంటివి సహజమే! అయితే, కొందరిలో ఈ సమయంలో జ్వరం, ఫ్లూ తాలూకు లక్షణాలు కూడా కనిపిస్తుంటాయి. రుతుచక్రంలో లేదంటే పీరియడ్స్ రావడానికి కొన్ని రోజుల ముందు నుంచే తలెత్తే ఈ సమస్యల్ని 'పీరియడ్ ఫ్లూ' గా నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీని నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి వారందిస్తున్న సలహాలు.

హార్మోన్లే కారణమా? : జలుబు-దగ్గు, అలసట-నీరసం, వికారం-వాంతులు, జ్వరంతో బాధపడుతున్న వారిలో ఇలాంటి లక్షణాలు కనిపించడం సహజమే! అయితే, ఇవే లక్షణాలు కొంతమందిలో పీరియడ్స్ సమయంలోనూ కనిపిస్తుంటాయి. 'పిరియడ్ ఫ్లూ'గా పిలిచే ఈ పరిస్థితి కొంతమందిలో రుతుచక్రం ప్రారంభమయ్యాక, మరి కొంతమందిలో పీరియడ్స్ కొన్ని రోజుల ముందు నుంచే కనిపిస్తుందట. 'ప్రి- మెన్​స్ట్రువల్ సిండ్రోమ్' (PMS)లో ఇదీ ఓ భాగమే అంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, ఈ సమయంలో శరీరంలో కొన్ని రకాల హార్మోన్లలో జరిగే మార్పుల వల్లే ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తాయని పేర్కొంటున్నారు.

ఈస్ట్రోజెన్, ప్రొజెస్టెరాన్ అనేవి రుతుచక్రాన్ని క్రమబద్ధీకరించడంలో సహాయపడే హార్మోన్లు. అండోత్పత్తికి ముందు, తర్వాత వీటి స్థాయిలు పెరుగుతాయి. అయితే, పీరియడ్స్ రావడానికి కొద్ది రోజుల ముందు వీటి స్థాయిలు పడిపోతాయి. హార్మోన్లలో ఈ తగ్గుదల వల్ల తలనొప్పి, మూడ్ స్వింగ్స్, అలసట, ఇతర PMS లక్షణాలు కలగవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

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ఏయే లక్షణాలు? : రుతుచక్రాన్ని బట్టి వారం లేదా రెండు మూడు రోజుల ముందు పిరియడ్ ఫ్లూ లక్షణాలు కనిపిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. వీటిలోనూ ముఖ్యంగా కడుపుబ్బరం, నడుం నొప్పి, శారీరక నొప్పులు తీవ్రంగా ఉండడం, తలనొప్పి, అలసట, మలబద్ధకం, విరేచనాలు, వికారం వంటి లక్షణాల్ని గమనించవచ్చంటున్నారు. అయితే, ఈ పిరయడ్ ఫ్లూ లక్షణాలు అందరిలో ఒకేలా ఉండవని, వాళ్ల శరీర తత్వాన్ని బట్టి వేర్వేరు కనిపించే అవకాశం కూడా ఉందని తెలియజేస్తున్నారు.

ఉపశమనం పొందాలంటే : పిరియడ్ ఫ్లూ లక్షణాల నుంచి ఉపశమనం పొందాలంటే కొన్ని చిట్కాలు పాటించాలంటున్నారు నిపుణులు.

  • శారీరక నొప్పులు వేధిస్తుంటే, హాట్​ప్యాక్, ఐస్​ప్యాక్​ వంటివి ఉపయోగించి ఉపశమనం పొందచ్చు.
  • శరీరం డీహైడ్రేట్​ కాకుండా తగినన్ని నీళ్లు తాగాలి.
  • ఇలాంటప్పుడు శరీరానికి ఎంత విశ్రాంతినిస్తే తిరిగి అంత పునరుత్తేజితం కావచ్చు.
  • నడక, యోగా, ధ్యానం వంటి తేలికపాటి వ్యాయామాలు ఈ సమయంలో ఉండే అసౌకర్యం నుంచి ఉపశమనం కలిగిస్తాయి.
  • కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు కూడా పిరియడ్ ఫ్లూ లక్షణాల నుంచి ఉపశమనం కలిగిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ సమయంలో క్యాల్షియం ఎక్కువగా ఉండే ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల మూడ్ స్వింగ్స్​ నుంచి బయటపడచ్చని చెబుతున్నారు. అలాగే, కెఫీన్, ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్​, మసాలాలకు దూరంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.

నెలసరి నొప్పుల మాదిరిగానే, పీరియడ్ ఫ్లూ లక్షణాలు కూడా రుతుచక్రంలో సహజంగానే తలెత్తుతాయి. అయితే, ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా, వీటి నుంచి ఉపశమనం కలగకపోయినా, లక్షణాలు తీవ్రంగా ఉన్నా, డాక్టర్లును తప్పనిసరిగా సంప్రదించాలి. తద్వారా ఇతర అనారోగ్యాలేవైనా ఉన్నాయేమో గుర్తించి, సరైన సమయంలో సరైన చికిత్స తీసుకోగలుగుతారని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

పరిశోధన మూలాలు :

https://health.clevelandclinic.org/period-flu

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560698/

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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