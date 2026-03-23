"PCOS" వల్ల మూడ్ స్వింగ్స్ - తగ్గేందుకు ఏం చేయాలో తెలుసా?
డైట్, వ్యాయామంతో మూడ్ స్వింగ్స్ కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చట! - పలు సింపుల్ టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు!!
Published : March 23, 2026 at 5:15 PM IST
PCOS And Mood Swings : ప్రస్తుతం చాలామంది మహిళలు పాలిసిస్టిక్ ఓవరీ సిండ్రోమ్ (PCOS) సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నారు. సాధారణంగా హార్మోన్ల అసమతుల్యత కారణంగా ఈ సమస్య వస్తుంది. PCOSతో ఇబ్బంది పడే మహిళల అండాశయంలో చిన్నచిన్న సిస్టులు ఏర్పడతాయి. దీనివల్ల పీరియడ్స్ క్రమం తప్పతుంది. బరువు పెరగడం లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ఇదే సమయంలో కొంతమంది మహిళలకు విపరీతమైన చిరాకు, కోపం వంటి మూడ్స్వింగ్స్ ఉంటాయి. ఈ క్రమంలో ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది? మూడ్ స్వింగ్స్ తగ్గేందుకు ఏం చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
PCOS ఉన్న మహిళల్లో ఈస్ట్రోజన్, ప్రొజెస్టిరాన్, ఇన్సులిన్ లాంటి హార్మోన్లలో అసమతుల్యత ఏర్పడుతుంది. ఈ మార్పులు నేరుగా మెదడుపై ప్రభావం చూపిస్తాయి. అవే మూడ్ స్వింగ్స్కు కారణమవుతాయి. కొన్నిసార్లు కోపం, బాధ, ఆందోళన, డిప్రెషన్ వంటివి ఎక్కువైపోతాయి.
డైట్ & ఎక్ససైజ్ : మూడ్ స్వింగ్స్ తగ్గించుకోవడానికి చిన్నచిన్న అలవాట్లు ఎంతో ఉపయోగపడతాయి. ఫైబర్, ప్రొటీన్ అధికంగా ఉండే ఆహారాన్ని తినాలి. జంక్ ఫుడ్ పూర్తిగా మానేయాలి. సరిపడా నిద్రపోవాలి, యోగా, ధ్యానం, వ్యాయామం వంటివి చేయాలంటున్నారు నిపుణులు. వీటివల్ల హార్మోన్ల బ్యాలెన్స్ మెరగవుతుంది. PCOS సాధారణంగా కనిపించే ఒక సమస్యే. కానీ, నిర్లక్ష్యం చేస్తే ఇబ్బందులు ఎక్కువ కావచ్చు. అందుకే సమస్య ఎక్కువగా అనిపిస్తే, సంబంధిత వైద్య నిపుణులను సంప్రదించాలి. ఆరోగ్య సంరక్షణ నిపుణులు తక్కువ కేలరీల ఆహారం, మితమైన వ్యాయామాల ద్వారా బరువు తగ్గమని సిఫార్సు చేయవచ్చని mayoclinic పేర్కొంది.
హెల్దీ డైట్, రోజూ వ్యాయామం చేస్తే హర్మోన్స్ కంట్రోల్లో పెట్టుకోగలుగుతాం. హార్మోన్స్ కంట్రోల్లో ఉన్నప్పుడు మనకి ఈ మూడ్ ఫ్లక్చువేషన్స్ కానీ డిప్రెసివ్ కండిషన్స్ని మనం కొంచెం వరకు కంట్రోల్లో పెట్టుకోవచ్చు. PCOS ఉన్న మహిళలు కాఫీ, టీలకు దూరంగా ఉండటం, రోజూ వ్యాయామం చేయడం, యోగా, ఇతర జీవన శైలిలో మార్పులు చేసుకోవడం వల్ల ఈ మూడ్ స్వింగ్స్ నుంచి కొంచెం బెటర్ రిలీఫ్ ఉంటుంది. - డా. ప్రత్యూష రెడ్డి, ఆబ్స్స్టిట్రిషియన్ & గైనకాలజిస్ట్
PCOS శరీరంలో దీర్ఘకాలిక వాపుకి కారణమవుతుందని ఓ అధ్యయనంలో తేలింది. కాబట్టి, తాజా ఆకుకూరలు, పండ్లు, టొమాటో, నట్స్, చేపలు, ఆలివ్ నూలె వంటి యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ఆహార పదార్థాలను డైట్లో చేర్చుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. తక్కువ గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ ఉన్న ఆహారాలు, కేలరీల నియంత్రణ, అధిక ఫైబర్, ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్లు అధికంగా ఉండే ఆహారాలు, కీటోజెనిక్ డైట్లు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు అధికంగా ఉండే ఆహారం, యాంటీ-ఇన్ఫ్లమేటరీ డైట్లు వంటి ఆహారపరమైన చర్యలు PCOS ఉన్న మహిళల్లో ఇన్సులిన్ సున్నితత్వాన్ని, హార్మోన్ల సమతుల్యతను మెరుగుపరుస్తాయని mdpi పేర్కొంది.
ఐరన్ : PCOS కారణంగా కొంతమంది మహిళల్లో పీరియడ్స్ సమయంలో అధిక రక్తస్రావం అవుతుంది. ఇది రక్తహీనతకు దారితీసే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే, ఇలాంటి వారు ఖర్జూరం, పాలకూర, బ్రోకలీ, గుడ్లు వంటి ఐరన్ అధికంగా ఉండే ఆహార పదార్థాల్ని తీసుకోవాలట. అలాగే, అత్యవసరమైతే డాక్టర్ సలహా మేరకు ఐరన్ సప్లిమెంట్స్ కూడా వేసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
ప్రొబయోటిక్స్ : PCOSను అదుపు చేయడంలో ప్రొబయోటిక్స్ కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. అలాగే, ఆండ్రోజెన్, ఈస్ట్రోజెన్ వంటి లైంగిక హార్మోన్లను అదుపు చేస్తాయని చెబుతున్నారు. కాబట్టి, ఈ పోషకాలు అధికంగా ఉండే పెరుగు, పచ్చళ్లు, ఛీజ్ వంటివి ఆహారంలో చేర్చుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అలాగే, డాక్టర్ సలహా మేరకు ప్రొబయోటిక్ సప్లిమెంట్స్ కూడా వాడచ్చట.
నిద్ర : ఏడెనిమిది గంటల సుఖనిద్ర, ఒత్తిడిని అదుపులో పెట్టుకోవడం వంటి చిన్నపాటి చిట్కాలు PCOSను అదుపులో ఉంచుకోవడానికి సులవైన మార్గాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి, శరీరంలో కనిపించే ఈ సంకేతాల్ని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా త్వరగా గుర్తిస్తే, PCOSను అదుపు చేసుకోవచ్చట. దీని కారణంగా ఇతర అనారోగ్యాలు చుట్టుముట్టకుండా జాగ్రత్తపడచ్చు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
