మీలో ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయా? - అయితే పార్కిన్సన్స్​ ముప్పు పొంచిఉందట!

పార్కిన్సన్స్ వ్యాధి - కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!

Parkinson Disease
Parkinson Disease (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : January 28, 2026 at 2:32 PM IST

4 Min Read
Parkinson Disease Causes and Symptoms: తల, దవడ, చేతులు, కాళ్లు ఒకటే వణుకు. మాట నిదానంగా, కండరాలు బిగవుగా, నడక నెమ్మదిగా ఉంటుంది. ఇవి చాలవన్నట్టు క్రమంగా డిప్రెషన్, మతిమరుపు, నిద్ర సమస్యలు, నిస్సత్తువగా ఉంటుంది. మొత్తంగా జీవితమే మొద్దుబారినట్లు అనిపిస్తుంది. నాడుల క్షీణతతో తలెత్తే పార్కిన్సన్స్ సరిగ్గా ఇలాగే వేధిస్తుంది. ఒకసారి వస్తే చాలు, జీవితాంతం వెంటాడుతుంది. ఈ క్రమంలో పార్కిన్సన్స్ వ్యాధి ఎందుకొస్తుంది? లక్షణాలు ఏంటి? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ : మనం చేసే పనులన్నింటినీ మెదడే ఆజమాయిషీ చేస్తుంది. నాడీ కణాల నుంచి అందే సంకేతాల కారణంగానే మాట్లాడటం, నడవటం లాంటివి చేయగలుగుతున్నాం. ఇలాంటి కదలికలను నియంత్రించే నాడీ వ్యవస్థకు సంబంధించిన సమస్యే పార్కిన్సన్స్ వ్యాధి. మెదడులో నాడీ కణాల మధ్య నిరంతరం సమాచారం మార్పిడి అవుతుందని అందరికీ తెలిసినా విషయమే. ఇందుకు కొన్ని రసాయనాలు తోడ్పడతాయని, వీటిల్లో డోపమిన్ ఒకటని అంటున్నారు నిపుణులు. ఇది శరీర కదలికలను నియంత్రించే బేసల్ గాంగ్లియాలోని సబ్​స్టాన్షియా నైగ్రా అనే భాగం నుంచి ఉత్పత్తి అవుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఇది క్షీణించటమే పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్​కు మూలం అని చెబుతున్నారు.

ఎవరికి, ఎందుకొస్తుంది? : పార్కిన్సన్స్ డిసీజ్ ఎవరికైనా రావొచ్చు. ఇది మహిళల్లో కన్నా పురుషులకు ఎక్కువగా వస్తుందని medlineplus.gov అధ్యయనం పేర్కొంది. ఎందుకొస్తుందనేది కచ్చితమైన కారణం ఏమి లేదు. కానీ, అన్నింటి కన్నా ముఖ్యమైన కారణం వయసు మీద పడటం. చాలా మంది 60 ఏళ్లు దాటిన తర్వాతే ఈ వ్యాధి బారినపడుతుంటారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, సుమారు 5 నుంచి 10 శాతం మందిలో 50 ఏళ్లు లోపే మొదలవుతుందని పేర్కొంటున్నారు. ఈ డిసీజ్​కు జన్యుపరమైన అంశాలూ దోహం చేస్తుంటాయని వివరిస్తున్నారు. అలాగే, పురుగు మందులు, కాలుష్య కారకాలు, వంటివీ దీనికి దోహదం చేస్తుండొచ్చట.

Parkinson Disease Symptoms
Parkinson Disease Symptoms (clevelandclinic)

లక్షణాలు : పార్కిన్సన్స్ లక్షణాలు అందరికి ఒకేలా ఉండవు. ఒక్కొక్కరిలో ఒక్కొలా ఉంటాయి. కొన్ని లక్షణాలు కొందరిలో త్వరగా మొదలైతే, మరి కొందరిలో నెమ్మదిగా మొదలవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కొన్ని సార్లు దీని లక్షణాలు స్వల్పంగా ఉండొచ్చంటున్నారు. నెలలు దాటినా పోల్చుకోలేకపోవచ్చట. కొంత మందికి లక్షణాలు శరీరంలో ఒకవైపుననే ఉంటే, కొందరికి రెండు వైపులా ఉండొచ్చని చెబుతున్నారు.

వణుకు : ఈ డిసీజ్ ప్రధాన లక్షణం ఇదే. పార్కిన్సన్స్ బాధితుల్లో 75 శాతం మందిలో వణుకు కనిపిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తల, దవడ, చేతులు, కాళ్లు భాగాలు వణుకుతుంటాయంటున్నారు. మాములుగా చేతుల్లో వణుకు మొదలవుతుందని, కొన్నిసార్లు పాదం, దవడల్లోనూ ప్రారంభం కావొచ్చని తెలియజేస్తున్నారు. పనులు చేస్తున్నప్పుడు కాకుండా విశ్రాంతి తీసుకునేటప్పుడు వణుకుతుంటారు. ప్రారంభంలో ఇది శరీరంలో ఒకవైపున కనిపిస్తుందని వివరిస్తున్నారు. మానసిక, శారీరక ఒత్తిడితో వణుకు మరింత ఎక్కువై ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

బిగువు : శరీర కదలికలు సాఫీగా సాగాలంటే, కండరాలు వదులు కావటం, సంకోచించటం తప్పనిసరి. కానీ, పార్కిన్సన్స్ బాధితుల్లో వీటి మధ్య సమన్వయం లోపిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. చేతులు, మొండెం బిగుతుగా, సంకోచించినట్టు అవుతుందని చెబుతున్నారు. ఫలితంగా, బిగువు, బలహీనత, నొప్పి, హఠాత్తుగా అదిరినట్టు కదలటం వంటివి తలెత్తుతాయని పేర్కొంటున్నారు.

నిదానం : అనూహ్యంగా కదలికలు నెమ్మదించటం వల్ల పనుల్లో వేగం తగ్గుతుందంటున్నారు నిపుణులు. నడవడం, మాట్లాడటం, దుస్తులు వేసుకోవడం వంటి తేలికైన పనులకూ చాలా సమయం పడుతుందని చెబుతున్నారు.

సమన్వయం కొరవడటం : శరీర నియంత్రణ కొరవడటం, బ్యాలెన్స్ తప్పటం లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తుంటాయి. కొంతమంది ముందుకు వంగిపోయినట్టు కనిపిస్తారంటున్నారు నిపుణులు. ఇవి క్రమంగా ఎక్కువవుతూ వస్తుంటాయని చెబుతున్నారు. తద్వారా, నడవటం, మాట్లాడానికి ఇబ్బంది పడుతుంటారట. అప్పటి వరకూ తేలికగా చేసిన పనులే కష్టంగా మారతాయట.

ఇతర లక్షణాలు :

  • కుంగుబాటు
  • మతిమరుపు
  • ఆహారం నమలటం, మింగటం కష్టమవుతుంది.
  • తీవ్ర పార్కిన్సన్స్​లో తాత్కాలికంగా ఉన్నట్టుండి కదలికలు పూర్తిగా ఆగిపోవడం.
  • మాట తడబడటం, వాడిన పదాలనే వాడటం, మృదువుగా లేదా పీలగా మాట్లాడతారు.
  • వాసన తగ్గటం
  • కొంతమందికి మూత్ర విసర్జన సమస్యలు, మలబద్ధకం రావొచ్చు
  • నిద్ర సమస్యలు
  • డోపమిన్ లోపం, అస్తవ్యస్త కదలికల మూలంగా చేతి రాతలో మార్పు రావడం, అక్షరాలు చిన్నగా, గజిబిజిగా రాస్తారు.

జాగ్రత్తలు : పార్కిన్సన్ వ్యాధికి చికిత్స లేదు. కానీ, జీవనశైలి మార్పులు, ఆహారపు అలవాట్లు, మందులు, శస్త్రచికిత్స వంటి చికిత్సలు లక్షణాలను తగ్గించగలవని World Health Organization పేర్కొంది.

  • టైంకి మందులు వేసుకోవటం, సమయానికి భోజనం తినడం వంటి పద్ధతులను పాటించాలని చెబుతున్నారు. అలాగే కొద్ది కొద్దిగా ఎక్కువ సార్లు తినాలట. ఈ డిసీజ్ ముదురుతున్న కొద్దీ బరువు తగ్గే అవకాశముంది. కాబట్టి, మంచి పోషకాహారం తీసుకోవాలి. అవసరమైతే విటమిన్ మాత్రలూ వేసుకోవాలి.
  • ఒంటరిగా ఉంటే డిప్రెషన్, ఆందోళన మరింత ఎక్కువవుతాయి. కాబట్టి, కుటుంబ సభ్యులు, ఫ్రెండ్స్​తో మాట్లాడటం, తరచూ కలిసేలా చూసుకోవాలి.
  • కూర్చుని పైకి లేస్తే బీపీ పడిపోవచ్చు. ఈ వ్యాధి తీవ్రం అవుతున్నకొద్దీ తూలిపోయే ముప్పూ పెరుగుతుంది. కాబట్టి, కుర్చీలోంచి గానీ బైడ్ మీది నుంచి గానీ నిదానంగా లేవాలి.
  • డయాబెటిస్, హైబీపీ వంటి సమస్యలుంటే మెడిషన్ వాడుతూ నియంత్రణలో ఉంచుకోవాలి.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య, మానసిక నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

