ప్రెగ్నెన్సీలో బొప్పాయి తినొచ్చా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!
- గర్భిణుల ఆహారం విషయంలో ఈ నియమాలు తప్పక పాటించాలని సూచిస్తున్న ఎక్స్పర్ట్స్
Published : June 6, 2026 at 3:22 PM IST
Food Fear in Pregnancy : మహిళలు గర్భం దాల్చగానే ఇంట్లో వాళ్లందరి దృష్టింతా ఆమె మీదే ఉంటుంది. ఇది తిను, అది వద్దు అంటూ సవాలక్ష సూచనలు, సలహాలు ఇస్తూ ఉంటారు. అయితే, కొంతమంది మాత్రం గర్భంతో ఉన్నప్పుడు నువ్వులు, బొప్పాయి, అనాస వంటి కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు తినకూడదని చెబుతారు. అవి తింటే గర్భస్రావం అవుతుందని అంటారు. మరి, ఇది నిజమేనా? లేదా? లాంటి విషయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
గర్భిణులకు అదనపు పోషకాలు తప్పనిసరి. గర్భం దాల్చినప్పటి నుంచి ప్రసవించే వరకూ... అంటే, 270 రోజులు, ఆ తరవాత బిడ్డకి రెండో ఏడాది నిండే వరకూ (730 రోజులు)... మొత్తం 1000 రోజులు తల్లి తీసుకనే పోషకాహారంపైనే బిడ్డ ఆరోగ్యం ఆధారపడి ఉంటుందని National Library of Medicine పేర్కొంది. బిడ్డ శారీరక, మానసిక పెరుగుదల, రోగనిరోధకశక్తిని తల్లి తీసుకునే ఆహారమే ప్రభావితం చేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. సరైన పోషకాహారం తీసుకోకపోతే బిడ్డ తక్కువ బరువుతో పుట్టే ప్రమాదం ఉందని చెబుతున్నారు. అందుకే, తల్లికి సమతులాహారం తప్పనిసరంటున్నారు.
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బొప్పాయి ప్రమాదకరమా?
గర్భధారణ సమయంలో మహిళలు బొప్పాయి, నువ్వులు, అనాస వంటివి తినొద్దని పెద్దలు చెబుతారు. ఎందుకంటే, ఇవి గర్భస్రావానికి లేదా ముందస్తు ప్రసవానికీ కారణమవుతాయని వాళ్లు నమ్ముతారు. కానీ, ఇది నిజమే అనడానికి శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేవని ప్రముఖ పోషకాహార నిపుణులు డాక్టర్ లతాశశి చెబుతున్నారు. అయితే, పచ్చి బొప్పాయిలో లేటెక్స్ అనే పదార్థం, పపైన్ అనే ఎంజైమ్ ఎక్కువగా ఉంటుందని అంటున్నారు. ఇది గర్భాశయాన్ని ఉత్తేజపరిచి గర్భస్రావానికి దారితీసే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. కానీ, బాగా పండిన బొప్పాయిలో లేటెక్స్ చాలా తక్కువగా ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నారు. కాబట్టి ఎలాంటి ఇబ్బందీ ఉండదని సూచిస్తున్నారు. గర్భధారణ సమయంలో పండిన బొప్పాయిని సాధారణంగా తీసుకోవడం వల్ల ఎటువంటి ముఖ్యమైన ప్రమాదం ఉండకపోవచ్చని National Library of Medicine పేర్కొంది. అయితే, పచ్చిగా లేదా సగం పండిన బొప్పాయి గర్భధారణ సమయంలో సురక్షితం కాకపోవచ్చని తెలిపింది.
అనాస : ఇందులోనూ బ్రోమెలైన్ ఎంజైమ్ అధికంగా ఉంటుందని డాక్టర్ లతాశశి చెబుతున్నారు. మనం రోజూ తినే ఆహారంలో దీని మోతాదు చాలా తక్కువగా ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో బొప్పాయి, అనాస.. రెండింటినీ రోజుకి 100 నుంచి 150 గ్రా చొప్పున తింటే గర్భిణులకు ఎలాంటి హానీ జరగదని సూచిస్తున్నారు. వాస్తవానికి, వీటిలో విటమిన్ బి6, C ఎక్కువగా ఉండి ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయని అంటున్నారు.
నువ్వులు : ఇవి తింటే వేడి చేస్తుందని, అబార్షన్ అవుతుందని పెద్దలు అంటుంటారు. కానీ, వీటిలో ఉండే క్యాల్షియం, ఐరన్, మంచి కొవ్వులు ప్రెగ్నెన్సీ టైమ్లో చాలా అవసరమంటున్నారు డాక్టర్ లతాశశి. కాబట్టి, రోజుకి 5-10 గ్రా. నువ్వులు తింటే.. కాబోయే తల్లి, బిడ్డకు మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
బొప్పాయి, అనాస, నువ్వులు ఆహార పదార్థాలు మేలు చేసేవే అయినప్పటికీ మితంగా తీసుకోవాలని డాక్టర్ లతాశశి సూచిస్తున్నారు. అంతేకాదు, ఈ సమయంలో గుడ్డు, మాంసాహార పదార్థాలే కాదు.. ప్రతి ఆహార పదార్థాన్నీ బాగా ఉడికించి తినాలని అంటున్నారు. అప్పుడే ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్లకు తావుండదని తెలియజేస్తున్నారు.
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