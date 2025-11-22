మరణించినా జీవించవచ్చు! - అవయవదానం చేయాలంటే పేర్లు ఎలా నమోదు చేసుకోవాలో తెలుసా?
-అవయవదానం అంటే ఏమిటి? - ఆర్గాన్స్ డొనేట్ చేయాలంటే ఏఏ పద్ధతులు ఫాలో అవ్వాలి?
Published : November 22, 2025 at 5:23 PM IST
Organ Donation: 'చిరునవ్వులతో బతకాలి, చిరంజీవిగా బతకాలి' అంటుంటారు పెద్దలు. అయితే కేవలం బతికి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కాదు మరణానంతరం కూడా జీవించవచ్చు. మనం భౌతికంగా భూమి మీద ఉండకపోవచ్చు. కానీ, మన కళ్లు ఈ లోకాన్ని చూస్తునే ఉంటాయి. మనం ఏ లోకంలో ఉన్నా కిడ్నీలు రక్తాన్ని శుద్ధిచేస్తూనే ఉంటాయి. మన శ్వాస ఆగిపోయినా గుండె కొట్టుకుంటూనే ఉంటుంది. అయితే ఇవన్నీ జరగాలంటే అవయవదానం చేయాలంటున్నారు నిపుణులు. ఆర్గాన్ డొనేషన్ వల్ల మనం మరణించినా బతికి ఉండే అవకాశం లభిస్తోందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో అవయవ దానం అంటే ఏమిటి? ఏఏ అవయవాలు దానం చేయవచ్చు? ఎలా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
అవయవదానం అంటే : కన్ను తెరిస్తే జననం, కన్ను మూస్తే మరణం. ఈ రెండింటి మధ్య ఊగిసలాట మనిషి జీవితం. కానీ, మరణించినా మరికొందరిలో జీవించి ఉండటమే అవయవదానం. దీని వల్ల కొన్ని కుటుంబాల్లో కొత్త వెలుగులు నింపడానికి వీలవుతుంది. సాధారణంగా రక్తదానంతో పాటు కిడ్నీ, కాలేయం, గర్భాశయం, గర్భాధారణ కణజాలం (నవజాత శిశువు పుట్టిన తర్వాత మిగిలిపోయిన కణజాలం) మాత్రమే దానం చేయవచ్చని clevelandclinic అధ్యయనం పేర్కొంది. రక్తదానం ఎవరికైనా చేయవచ్చు కానీ, కిడ్నీ, కాలేయ దానాలపై ప్రభుత్వం ఆంక్షలు విధించింది. కుటుంబ సభ్యులు, రక్త సంబంధీకుల నుంచి మినహా ఇతరుల నుంచి వీటిని సేకరించకూడదు. కానీ, ఏదైనా ప్రమాదంలో జీవన్మృతులు లేదా బ్రెయిన్డెడ్ అయిన వ్యక్తుల నుంచి మూత్రపిండాలు, కాలేయం, ఊపిరితిత్తులు, గుండె, గుండె కవాటాలు, పేగులు, క్లోమం, కార్నియా సేకరించి అవసరమైన వారికి అమరుస్తారు. ఇలా ఒక వ్యక్తి సేకరించిన అవయవాలతో ఏడు నుంచి తొమ్మిది మందికి పునర్జన్మను ప్రసాదించే అవకాశం ఉంటుంది. గుండె ఆగి చనిపోయిన వ్యక్తుల నుంచి కళ్లు, చర్మం, గుండె కవాటాలు, ఎముక వంటి కణజాలాలను 6 నుంచి 24 గంటల్లోపు సేకరించవచ్చు.
బ్రెయిన్డెడ్ నిర్థారిస్తారిలా : తీవ్రమైన ప్రమాదం లేదా ఏదైనా వ్యాధి కారణంగా కోమాలోకి వెళ్లి, మళ్లీ స్పృహలోకి రాలేని పరిస్థితిలో ఉన్న బాధితుడిని డాక్టర్లు బ్రెయిన్డెడ్గా నిర్ధారిస్తారు. అయితే, ఆసుపత్రిలో వెంటిలేటర్ సహాయంతో వారి గుండె ఇంకా కొట్టుకుంటూ, ఇతర ముఖ్య అవయవాలు మాత్రం కొన్ని గంటల పాటు పనిచేస్తూనే ఉంటాయి. వీటిని కుటుంబ సభ్యుల అనుమతితో సాధ్యమైనంత త్వరగా సేకరించి బ్లడ్గ్రూప్ తదితర అంశాలు సరిపోలిన వారికి నిర్దేశిత సమయంలో అమర్చుతారు. బాధితుడిని బ్రెయిన్డెడ్గా ధ్రువీకరించడానికి ఒకరి కంటే ఎక్కువ మంది వైద్య నిపుణులతో కూడిన బోర్డు తప్పనిసరిగా ఉండాలి.
"30 ఏళ్ల నాటి పిండం నేడు శిశువుగా" ఎలా సాధ్యమైందంటే?! - ఆసక్తి రేపుతున్న వైద్య పరిశోధనలు!
ఎన్ని గంటల్లో అమర్చాలంటే!: బ్రెయిన్డెడ్గా నిర్ధారించిన వ్యక్తి నుంచి సేకరించిన అవయవాలను నిర్దేశిత సమయాల్లో అవసరమైన వారికి అమర్చాలి. ఆలస్యమైతే అవి పాడైపోయే ప్రమాదముంది. ఈ నేపథ్యంలో గుండె, ఊపిరితిత్తులను 4 నుంచి 6 గంటల లోపు, ప్రేగు, క్లోమం 6 గంటల లోపు, కాలేయం 6 నుంచి 12 గంటల లోపు, కిడ్నీలను 30 గంటల లోపు అమర్చాలని organindia అధ్యయనం పేర్కొంది.
అవయవదాతలు ఇలా నమోదు చేసుకోవాలి : భారతదేశంలో వివిధ కారణాల వల్ల కీలకమైన అవయవాలు పనిచేయక చావుబతుకుల మధ్య కొట్టుమిట్టాడున్న వారు చాలామందే ఉన్నారు. ప్రస్తుతం అవయవదానంపై అవగాహన పెరగడం వల్ల వాటిని దానం చేయడానికి చాలా మంది ముందుకు వస్తున్నారు. కానీ, అవయవ దానాన్ని ఎలా చేయాలో తెలియక చాలా మంది ఆగిపోతున్నారు. ఇలాంటి వారు నేషనల్ ఆర్గాన్ అండ్ టిష్యూ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఆర్గనైజేషన్ (NOTTO) లేదా రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉన్న జీవన్దాన్ లేదా స్వచ్ఛంద సంస్థలలో ఆన్లైన్లో పేరు నమోదు చేసుకోవాలి.
- ప్రస్తుతం NOTTO సంస్థ ఆయుష్మాన్ భారత్ డిజిటల్ మిషన్(ABDM) భాగస్వామ్యంతో అవయవ దాన ప్రతిజ్ఞను ఆన్లైన్లో నమోదు చేసుకోవచ్చు. ఈ క్రమంలో https://notto.abdm.gov.in/ అనే వెబ్సైట్ను సందర్శించాలి.
- అందులో Register for Pledge అనే ఆప్షన్ను ఎంచుకోవాలి. ఆ తర్వాత దరఖాస్తుదారుడు ఆధార్ నంబర్ లేదా ABHAకి లింక్ చేయబడిన మొబైల్ నంబర్ను ఎంటర్ చేసి ధ్రువీకరించాలి.
- తల్లిదండ్రుల వివరాలు, బ్లడ్ గ్రూపు, మెయిల్ ఐడీ వంటి వివరాలను నమోదు చేయాలి. ఈ క్రమంలో మన అన్ని అవయవాలు లేదా నిర్దిష్ట అవయవాలు లేదా కణజాలాలను దానం చేయడానికి ఎంచుకోవచ్చు.
- ఆ తర్వాత అత్యవసర పరిస్థితుల్లో సంప్రదించడానికి వీలుగా మన కుటుంబ సభ్యులలో ఒకరి పేరు, మొబైల్ నంబర్ తప్పనిసరిగా నమోదు చేయాలి. ఇలా ఫారమ్ను సరిచూసుకుని, అవయవ దానం చేయడానికి మన స్వచ్ఛందంగా అంగీకరిస్తున్నట్లు ధ్రువీకరించాలి.
- నమోదు చేయడం పూర్తయిన తర్వాత ప్రత్యేకమైన నంబర్తో గుర్తింపు కార్డు వస్తుంది. ఈ కార్డు కేవలం మన కోరికను తెలియజేసే పత్రం మాత్రమే.
భారతదేశ చట్టం ప్రకారం, మరణానంతరం కుటుంబ సభ్యుల అనుమతి లేకుండా అవయవ దానం జరగదు. ఇలా నమోదు చేసుకున్నప్పటికీ, బ్రెయిన్ డెడ్ అయిన తర్వాత దాత కుటుంబ సభ్యులు లేదా దగ్గరి బంధువులు రాతపూర్వక అనుమతి ఇస్తేనే అవయవాలను సేకరిస్తారు. కాబట్టి, అవయవ దానం చేయాలనుంటే కుటుంబ సభ్యులకు తప్పనిసరిగా తెలియజేయాలి. ఈ నేపథ్యంలో ఇలా అవయవదానం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకవేళ దాత సాధారణ మరణం లేదా బ్రెయిన్ డెడ్ అయిన సందర్భాల్లో కుటుంబ సభ్యులు సంబంధిత ఆసుపత్రి లేదా సంస్థకు సమాచారం ఇవ్వాలి. ఆ తర్వాత వైద్య బృందం దాత అవయవాలు మార్పిడికి అనుకూలంగా ఉన్నాయో లేదా తనిఖీ చేసి సేకరిస్తారు.
అర్హత వయస్సు : 18 సంవత్సరాలు నిండిన ఎవరైనా స్వచ్ఛందంగా అవయవదానం చేయవచ్చు. ఇందుకు గరిష్ఠ వయసు పరిమితి అంటూ ఏమీ లేదు. ఆరోగ్యకరమైన అవయవాలు ఉంటే 90 ఏళ్ల వయస్సు వారు కూడా దానం చేయొచ్చు.
నియమాలు, నిబంధనలు : భారతదేశంలో మానవ అవయవాలు, కణజాల మార్పిడి చట్టం-1994 చట్టం తెచ్చారు. ఈ చట్టాన్ని అవసరాలకు అనుగుణంగా 2011లో సవరించారు. అవయవాల సేకరణ, కేటాయింపు, తరలింపు వంటి వాటిని జాతీయ అవయవ, కణజాల మార్పిడి సంస్థ (NOTTO) పర్యవేక్షిస్తుంది. రాష్ట్ర స్థాయిలో ROTTO, SOTTO లాంటి సంస్థలు అవయవ దాన కార్యకలాపాలను సమన్యయం చేస్తాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అవయవదానానికి జీవన్దాన్, మరి కొన్ని స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఎంతగానో కృషిచేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో అవయవాల మార్పిడి శస్త్రచికిత్సలు చేయాలంటే ముందస్తుగా ఆయా ఆస్పత్రులు, వైద్యులు తమ పేర్లను జీవన్దాన్ కార్యాలయంలో నమోదు చేసుకోవాలి. రిజిస్ట్రేషన్ కానీ ఆసుపత్రుల్లో అవయవ మార్పిడి చేయడం చట్టారీత్యా నేరంగా పరిగణిస్తారు.
ఈ చట్టం ప్రకారం అవయవాల కేటాయింపు అనేది ఆర్థిక స్థితిగతులకు అతీతంగా, కేవలం గ్రహీత ఆరోగ్య పరిస్థతి తీవ్రత ఆధారంగానే జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా, మానవ అవయవాలు లేదా కణజాలాలను అమ్మడం లేదా కొనడం పూర్తిగా నిషేధం. ఒకవేళ అవయవాలను అక్రమ రవాణా చేస్తే ఈ చట్టం ప్రకారం కఠిన శిక్షలు ఉంటాయి.
కేటాయింపులు : అవయవ మార్పిడి అవసరమైన రోగులు తమ పేరును NOTTO లేదా జీవన్దాన్, ఇతరత్రా స్వచ్ఛంద సంస్థల వద్ద దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. తద్వారా ఈ సంస్థల వద్ద అవయవాల కోసం ఎదురుచూసే రోగులు జాబితా ఉంటుంది. ఈ జాబితా జాతీయ, ప్రాంతీయ డేటాబేస్ NOTTO, SOTTO, ROTTOతో అనుసంధానమై ఉంటాయి. దీంతో అవయవం లభ్యమైనప్పుడు, వాటిని అత్యవసరంగా అవసరమైన రోగికి లేదా వెయిటింగ్ లిస్ట్లో ప్రాధాన్య జాబితా ప్రకారం కేటాయించాల్సి ఉంటుంది. రాష్ట్ర వెయిటింగ్ లిస్ట్లో ఏ గ్రహీత అర్హులు కాకపోతే, తరువాత ప్రాంతీయ అవయవ, కణజాల మార్పిడి సంస్థ (ROTTO)లో సమీప రాష్ట్రానికి, తరువాత జాతీయ స్థాయిలో ఇతర ROTTO కి కేటాయింపు జరుగుతుందని notto.mohfw.gov పేర్కొంది.
అంతేకాకుండా, అవయవాల కేటాయింపు అనేది రక్తం గ్రూపు, కణజాలం సరిపోలిక, రోగి పరిస్థితి, వయస్సు, అవయవం స్థితి వంటి వైద్యపరమైన అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. అలాగే, అవయవాన్ని విజయవంతంగా మార్పిడి చేయడానికి అవసరమైన సమయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని, దాత ఆసుపత్రికి దగ్గరగా ఉన్న రోగికి ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. ఈ క్రమంలో దానం చేసిన అవయవాలను త్వరితగతిన ఆస్పత్రులకు తరలించడానికి పోలీసులు సహకారంతో 'గ్రీన్ కారిడార్' ఏర్పాటు చేస్తారు. తద్వారా సమయం వృథా కాకుండా అవయవ మార్పిడి విజయవంతమయ్యేలా చూస్తారు.
శరీర దానం : అవయవ దానం మాత్రమే కాదు శరీరాన్ని కూడా దానం చేయవచ్చు. శరీర దానం అనేది ఒక వ్యక్తి మరణం తర్వాత కూడా మానవాళికి సేవ చేయడానికి ఒక ఉదారమైన, నిస్వార్థమైన చర్య. ఈ నేపథ్యంలో ఒక వ్యక్తి మరణానంతరం వారి మొత్తం మృతదేహాన్ని వైద్య కళాశాలలు లేదా పరిశోధన సంస్థలకు అందజేస్తారు. ఈ దేహాలను వైద్య విద్యార్థులు మానవ శరీర నిర్మాణ శాస్త్రాన్ని అధ్యయనం చేయడానికి, పరిశోధనలు చేయడానికి ఉపయోగిస్తారు.
శరీర దానం కోసం : మరణానంతరం శరీరాన్ని దానం చేయాలనుకునే వారు సమీపంలోని వైద్య కళాశాల అనాటమీ విభాగాన్ని లేదా ప్రభుత్వం గుర్తించిన స్వచ్ఛంద సంస్థలను సంప్రదించాలి. ఇలాంటి కళాశాలల్లో లేదా సంస్థ వద్ద దేహదానం చేయడానికి అంగీకరించే ఫారమ్ పొందవచ్చు. ఈ క్రమంలో సాక్షులుగా ఇద్దరి దగ్గరి బంధువుల సంతకాలతో నింపిన ఫారమ్తో పాటు గుర్తింపు కార్డులను సమర్పించాలి. కళాశాల లేదా సంస్థ నిర్వహకులు పత్రాలను ధ్రువీకరించిన తర్వాత, రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్తో కూడిన దాత కార్డు జారీ చేస్తారు. దాత మరణించిన వెంటనే, కుటుంబ సభ్యులు వీలైనంత త్వరగా సంబంధిత వైద్య కళాశాల అనాటమీ విభాగానికి లేదా రిజిస్టర్ అయిన సంస్థకు సమాచారం అందించాలి. లేకపోతే మృతదేహం కుళ్లిపోయే అవకాశం ఉంది. ఈ క్రమంలో అర్హత కలిగిన వైద్యుడి నుంచి మరణానికి కారణాన్ని తెలిపే డెత్ సర్టిఫికెట్, మరణించిన వారి గుర్తింపు కార్డు వంటి పత్రాలను సమర్పించాల్సి ఉంటుందని Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education & Research పేర్కొంది.
కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితులలో వైద్య కళాశాలలు దేహదానాన్ని తిరస్కరించే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. హెచ్ఐవీ, హెపటైటిస్ వంటి వ్యాధులు, పోస్ట్ మార్టం అవసరమైన సందర్భాలు, కొవిడ్ 19, అసహజ మరణం, మృతదేహం ఎక్కువ ఆలస్యం కావడం లాంటి కారణాల వల్ల తిరస్కరించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఇక పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు పూర్తయిన తర్వాత వైద్య కళాశాల ఆ దేహానికి గౌరవప్రదమైన అంత్యక్రియలు పూర్తి చేస్తారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
పసి పిల్లలకు ఎక్కిళ్లు వస్తున్నాయా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న నిపుణులు!
"బ్యాక్ పెయిన్" మీకు వెన్నులో నొప్పిగా ఉందా? - డాక్టర్ దగ్గరికి ఎప్పుడు వెళ్లాలో తెలుసా?