నోటి ఆరోగ్యం కీలకం - దంతాల ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీసే అలవాట్లివే!
దంతాల సంరక్షణతో ఆరోగ్యం - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!
Published : March 31, 2026 at 3:22 PM IST
Expert Suggestions on Common Oral Care Mistakes : 'నోటి శుభ్రతతోనే సంపూర్ణ ఆరోగ్యం' అంటున్నారు డాక్టర్లు. మరి, ఇది సాధ్యం కావాలంటే పళ్లును, చిగుళ్లను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో మనం రోజువారీ కొన్ని అలవాట్లు దంతాల ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ఒక్క నిమిషం సరిపోదట : ఎక్కువసేపు బ్రష్ చేయకూడదన్న విషయం తెలిసిందే! అలాగని మరీ తక్కువ సమయం కూడా బ్రషింగ్కి సరిపోదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కనీసం రెండు నిమిషాలైనా దీనికి కేటాయించి, ఈ వ్యవధిలో దంతాలు, చిగుళ్ల, పళ్ల వెనక భాగాన్ని శుభ్రం చేసుకోవడం తప్పనిసరట. అలాగే, డెంటల్ ఫ్లాస్ ప్రక్రియను పాటించడం మర్చిపోకూడదని సూచిస్తున్నారు. దీనివల్ల దంతాల మధ్యలో ఇరుక్కున్న పదార్థాలు అవశేషాలు తొలగిపోయి పాచి పేరుకుపోకుండా జాగ్రత్త పడచ్చు. ఇందుకోసం ఫ్లాస్ దారాన్ని లేదంటే మౌత్వాష్ను ఉపయోగించచ్చు. అయితే, ఈ మౌత్వాష్ బ్రషింగ్కి ప్రత్యామ్నాయం కాదన్న విషయమూ గుర్తు పెట్టుకోవాలని చెబుతున్నారు. నోటిని నాలుగు భాగాలుగా (పైన కుడి, పైన ఎడమ, కింద ఎడమ, కింద కుడి) విభజించి, ప్రతి భాగంపై 30 సెకన్ల పాటు సమయం కేటాయించడం అనేది అన్ని ఉపరితలాలను శుభ్రం చేయడానికి అనుసరించే ఒక ప్రామాణిక పద్ధతి అని National Library of Medicine పేర్కొంది.
'టీబీ'కి మందులు ఎంత కాలం వాడాలి? - ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి?
నాలుక సంగతేంటి? : కొంతమంది బ్రషింగ్ బాగానే చేస్తారు. కానీ, నాలుక సంగతి మర్చిపోతుంటారు. ఏదో అలా పైపైన శుభ్రం చేసుకుంటుంటారు. అయితే, నాలుకను సరిగ్గా శుభ్రం చేసుకోవడం కూడా బ్రషింగ్లో ఏ ముఖ్యమైన భాగమంటున్నారు నిపుణులు. లేదంటే, దానిపై బ్యాక్టీరియా పేరుకుపోయి నోటి దుర్వాసనకు కారణమవుతుందని పేర్కొంటున్నారు.
చల్లటి పదార్థాలు వద్దు : కొందరికి చల్లటి పదార్థాలు నోట్లో వేసుకోగానే పళ్లు జివ్వుమంటాయి. ఇంకొందరికి ఏమీ అనిపించదు. కానీ, ఈ అలవాటు దంత ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బ తీస్తుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. దీనివల్ల దంతాలపై ఉన్న ఎనామిల్పై కనిపించని పగుళ్లు ఏర్పడి, క్రమంగా అది దంతాల డ్యామేజ్కి కారణమవుతుందని చెబుతున్నారు. కాబట్టి, మరీ చల్లటి పదార్థాలు తీసుకోకపోవడమే మంచిదని వివరిస్తున్నారు. చల్లదనం వల్ల పంటిలోని డెంటిన్ లో ఉండే సూక్ష్మనాళికలలో ద్రవం వేగంగా కదులుతుంది, దీనివల్ల పంటి నరానికి నేరుగా ఒక బలమైన ఒత్తిడి తరంగం చేరి జలదరింపు లేదా నొప్పి కలుగుతుందని National Library of Medicine పేర్కొంది.
విరామం లేకుండా : కొంతమందికి చిరుతిండ్లు ఎక్కువగా తినే అలవాటుంటుంది. ఈ క్రమంలో ఎప్పుడు చూసినా ఏదో ఒకటి తింటునే ఉంటారు. ఇలా బ్రేక్ లేకుండా తినడం వల్ల ఆయా పదార్థాల్లోని ఆమ్లత్వాన్ని నోట్లోని లాలాజలం తటస్థీకరించలేకపోతుందట. దీనివల్ల దంతక్షయం వచ్చే ప్రమాదం ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి, గ్యాప్ లేకుండా తినే అలవాటు మానుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అలాగే, దంతాల ఆరోగ్యాన్ని పెంచే ఆహారం పదార్థాలను తీసుకోమని సలహా ఇస్తున్నారు. ఇందులోనూ ముఖ్యంగా పీచు అధికంగా ఉండే తాజా పండ్లు, కాయగూరలు, పాలు, పాల పదార్థాలు, ప్రొటీన్లు ఎక్కువగా ఉండే పదార్థాలు వంటివి రోజువారీ ఆహారంలో చేర్చుకోవడం మంచిదట.
ఆ వెంటనే బ్రష్ చేస్తున్నారా : యాసిడ్ గుణాలతో కూడిన కొన్ని రకాల పండ్లు, పానీయాలు, వంటకాలు మొదలైన వాటిని తిన్న వెంటనే బ్రష్ చేస్తుంటారు కొంతమంది. దీనివల్ల పళ్లపై ఉన్న ఎనామిల్ తొలగిపోతుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఎందుకంటే, ఆమ్లత్వం ఎనామిల్ని బలహీన పరుస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. కాబట్టి, ఈ పదార్థాలు తిన్న వెంటనే కాకుండా, ఓ 30 నిమిషాలు ఆగి బ్రష్ చేసుకోవడం మంచిదట. అలాగే, పళ్లు తోముకునేటప్పుడు కూడా బలంగా కాకుండా, నెమ్మదిగా, మృదువైన బ్రిజిల్స్ ఉన్న చెక్క బ్రష్ని ఉపయోగించడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. దంతాలను కాపాడుకోవడానికి, ఆమ్లాలు ఎక్కువగా ఉండే ఆహారం లేదా పానీయాలు తీసుకున్న వెంటనే పళ్ళు తోముకోవద్దని mayoclinic పేర్కొంది.
ఈ అలవాట్లు పాటించడంతో పాటు దంతాలు, చిగుళ్లు, నోటి ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన సమస్యలేవైనా ఎదురైతే మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా సంబంధిత డాక్టర్లు సంప్రదించడం తప్పనిసరి అని అంటున్నారు నిపుణులు. తద్వారా సమస్య తీవ్రం కాకముందే నయం చేసుకోవచ్చు అని సలహా ఇస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
అతిగా తేన్పులు వస్తున్నాయా? - కారణాలతో పాటు తగ్గడానికి టిప్స్ చెబుతోన్న నిపుణులు!
పచ్చి కూరగాయలు ఆరోగ్యానికి మంచివేనా? - అందులో ఏవి తినాలి? - ఏవి తినకూడదు?