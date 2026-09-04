పిల్లలు తినడానికి మారాం చేస్తున్నారా? - ఇలా చేయాలంటున్న నిపుణులు!
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Published : September 4, 2026 at 5:08 PM IST
Nutrition for Kids : తల్లికి ఎదురయ్యే క్లిష్టమైన పనుల్లో పిల్లలకు తినిపించడం ఒకటి. ఎంత మంచిదైనా నచ్చకపోతే వాళ్లు తినడానికి మారాం చేస్తుంటారు. అయితే, కొన్ని ఆహార పదార్థాలు మంచివి కాకపోయినా తింటూనే ఉంటారు. దీనికి నిపుణులు కొన్ని చిట్కాలు సూచిస్తున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
అవసరమైన పోషకాలు : పిల్లలు పెరుగుతున్న కొద్దీ జీవక్రియ స్థాయిలు మారుతుంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వాళ్ల ఆరోగ్యకరమైన ఎదుగుదలకు విటమిన్లు, ఖనిజ లవణాలు అధిక మోతాదులో అందాలని అంటున్నారు. ముఖ్యంగా, విటమిన్ డి, క్యాల్షియం, జింక్, మెగ్నీషియం, ఒమేగా 3 లోపం లేకుండా చూడాలని సూచిస్తున్నారు.
పిల్లల డైట్ ప్లాన్ : రోజంతా కొద్ది మోతాదులో ఏదో ఒకటి తింటూనే ఉండాలి. భోజనంతో పాటు స్నాక్స్గా పండ్లు, నట్స్, పాల ఉత్పత్తులు, ధాన్యాలు, చిరుధాన్యాల ఉత్పత్తులు ఇవ్వొచ్చని mayoclinic పేర్కొంది. ప్రతి కిలో బరువును 1.5 గ్రాములు ప్రొటీన్ ఇవ్వాలని సూచిస్తున్నారు. ఎముకల అభివృద్ధికి క్యాల్షియం, రక్త కణాల ఉత్పత్తికి ఐరన్ అధిక మోతాదులో అవసరమని పేర్కొంటున్నారు. బీన్స్, బఠానీలు, గింజలు, విత్తనాలు, ఇతర మొక్కల ఆధారిత ఆరోగ్యకరమైన ప్రొటీన్ ఎంపికలతో పాటు చేపలు, గుడ్లు, కోడి మాంసాన్ని కూడా ఎంచుకోవాలని The Nutrition Source పేర్కొంది.
మెదడు ఆరోగ్యానికి : మెదడు అభివృద్ధికి ఒమేగా 3 ఆహారం అవసరమంటున్నారు నిపుణులు. అంటే, చియా గింజలు, వాల్నట్స్, బాదం, అవకాడో, పిస్తా, నెయ్యి, చేపలను తరచూ అందించాలని చెబుతున్నారు.
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పిల్లల ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్ : తింటున్నప్పుడు ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉండాలంటున్నారు నిపుణులు. వాళ్లకి నచ్చిన వాటితోపాటు అప్పుడప్పుడూ కొత్తవీ అలవాటు చేయాలంటున్నారు. కొత్తవి అలవాటు కావడానికి 15 రోజులు పడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. అంత వరకూ కొద్దికొద్దిగా ఇస్తుండాలని వివరిస్తున్నారు. రుచిని చూసి కాదు, పోషకాలు చూసి తినడం నేర్పాలని పేర్కొంటున్నారు. భిన్న రకాల ఆహార పదార్థాలను పరిచయం చేస్తే వాటిలోంచి ఆరోగ్యకరమైన వాటిని ఎంపిక చేసుకోగలరని వివరిస్తున్నారు.
- పిల్లల వయస్సును బట్టి ఆహారం జావలాగా, మెత్తగా సులభంగా నమిలేలా ఉండేట్టూ చూడాలని పేర్కొంటున్నారు.
- పిల్లలు ఎప్పుడూ ఉన్న వాటిలో నచ్చింది ఎంచుకుంటారు. క్యారెట్ లేదా కీరా, పండ్లు లేదా పెరుగు ఇలా మంచి వాటిలోంచే ఒకటి ఎంచుకునేలా అలవాటు చేసుకోవాలని తెలియజేస్తున్నారు.
- ఆకారం, రంగు, వడ్డనలో భిన్నత్వం.. ఈ రకంగానూ ఆకర్షించేలా చూడాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తినేటప్పుడు ఫోన్, టీవీ లాంటివి ఉండకూడదని అంటున్నారు. ఆహారం లేదా ఇతర విషయాల్ని మాట్లాడుకుంటూ తినేలా అలవాటు చేయాలని తెలియజేస్తున్నారు.
- ఆహార పదార్థాలు కొనడం, వాటిని శుభ్రపరచడం, ముక్కలు చేయడం అలవాటు చేయాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల ఆహార తయారీ విధానం, అందులోని శ్రమా తెలుస్తాయని అంటున్నారు. తద్వారా తినడాన్ని ఇష్టపడతారట. దీంతో ఆహార వృథా తగ్గుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.
- అలాగే, ఆకలి వేసినప్పుడు ఏదైనా కావాలని అడగడం, పొట్ట నిండాక చాలని చెప్పడం నేర్పాలని సూచిస్తున్నారు.
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