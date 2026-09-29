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పోషకాహారం అందకపోతే చిన్నారుల 'ఐక్యూ' తగ్గుతుందా? - ఏ వయస్సులో ఏం ఇవ్వాలి?

పసిపిల్లల సంరక్షణ - పోషకాహారమూ ముఖ్యమంటున్న నిపుణులు!

Nutrition Crucial for Child Health
Nutrition Crucial for Child Health (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 29, 2026 at 6:44 PM IST

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Nutrition Crucial for Child Health : తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల బంగారు భవిష్యత్తుకు అహర్నిశలు శ్రమిస్తుంటారు. పుట్టినప్పటి నుంచి వారి యోగక్షేమాలు చూస్తూ, ఎలాంటి కష్టం రాకుండా ప్రణాళికలు రచిస్తుంటారు. వారికి ఇలా అన్ని రకాల సౌకర్యాలు కల్పించటం ఎంత ముఖ్యమో, సరైన పోషకాహారం అందివ్వడమూ అంతే ప్రధానం. పసిపిల్లలకు రెండేళ్ల వయసు వచ్చే వరకు ఆరోగ్య సంరక్షణలో ఇదే అత్యంత కీలకం. ఈ దశలో పోషకాహారం అందడంలో ఏ మాత్రం లోటున్నా చిన్నారుల ఎదుగుదలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఎదుగుదల లోపం బాహ్యంగా కనిపిస్తే, ఆశించిన స్థాయిలో మెదడు పరిణతి చెందకపోవడం అంతర్గత లోపంగా పరిగణించొచ్చు. ఫలితంగా, ఐక్యూ స్థాయిలు పతనమయ్యే ఆస్కారముంటుంది. సరైన అనుబంధ పోషకాహారం అందని పక్షంలో 7-10 వరకు ఐక్యూ పాయింట్లు తగ్గుతాయని పోషకాహార నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.

తొలి రెండేళ్లలోనే :

  • చిన్నారుల్లో వయసుకు తగిన విధంగా శరీరం, మెదడు ఎదుగుదలకు రోజూవారీ ఇచ్చే ఆహారమే అసలైన పునాది.
  • సరైన పోషణ లేకపోతే ఆశించిన స్థాయిలో మెదడు పరిణతి చెందదు. మొదటి రెండేళ్లు చిన్నారుల మెదడు అభివృద్ధి చెందడంలో అత్యంత కీలకం. ఈ కాలంలోనే మెదడు 80 శాతం వృద్ధి చెందుతుంది. మిగతా జీవితాంతం పరిణతి చెందేది కేవలం 20 శాతం మాత్రమే.
  • బిడ్డ పుట్టినప్పటి నుంచి ఆరు నెలల వరకు తల్లిపాలు ఇవ్వాలి. ఏడో నెల నుంచి అనుబంధ పోషకాహారం ఇవ్వడం ప్రారంభించాలి. ఇలా రెండేళ్ల వరకు కొనసాగించాలి. ఇందులో ఏ మాత్రం జాప్యం జరిగినా చిన్నారి ఎదుగుదల మందగిస్తుంది.
  • ఆరు నెలల్లోపు పిల్లలు ఈ లోపానికి గురయ్యే అవకాశం 20 శాతం ఉండగా, 7 నుంచి 24 నెలల వయసున్న వారిలో 50 శాతం మేర ప్రభావం ఉంటుంది.

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ఏటేటా తగ్గుతున్నా : అంగన్​వాడీ కేంద్రాల ద్వారా ప్రభుత్వం చిన్నారులకు అనుబంధ పోషకాహారం అందిస్తోంది. ఫలితంగా, ఏటా పోషకాహార లోపంతో బాధపడే చిన్నారుల సంఖ్య క్రమంగా తగ్గుతున్నప్పటికీ, పూర్తి స్థాయిలో అడ్డుకట్టపడటం లేదు.

  • 2019-21 జాతీయ కుటుంబ ఆరోగ్య సర్వే ప్రకారం ఏపీలో వయసుకు తగిన ఎత్తు లేని పిల్లల సంఖ్య 31.2 శాతం ఉండగా, 2023-24 నాటికి 24.6 శాతానికి తగ్గింది. ప్రస్తుతం ఈ ఏడాది మే నాటికి 9.04 శాతం నమోదైంది.
  • 2019-21 జాతీయ కుటుంబ ఆరోగ్య సర్వే ప్రకారం ఏపీలో ఎత్తుకు తగిన బరువు లేనివారు 16.1 శాతం ఉంది. 2023-24 నాటికి 12.3 శాతానికి తగ్గగా, ప్రస్తుతం 2.98 శాతానికి చేరింది. ఈ విభాగంలో తీవ్రమైన లోపం ఉన్నవారి సంఖ్య 0.68 శాతంగా ఉంది.

ఐక్యూపై ప్రభావం :

  • బాల్యంలో పోషకాహారం సక్రమంగా అందకపోతే ఐదేళ్ల తర్వాత ఐక్యూ స్థాయిపైనా ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఇంటెలిజెన్స్ కోషియెంట్, కాగ్నటివ్ లెవల్, జ్ఞాపక సామర్థ్యం, అధ్యయన సామర్థ్యం తగ్గిపోతుంది. అంతర్గత నైపుణ్యాల్లోనూ తగ్గుదల కనిపిస్తుంది.
  • సాధారణంగా పిల్లల్లో 120 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ పాయింట్లు ఉంటే సుపీరియర్ ఐక్యూగా, 110-119 మధ్య ఉంటే ఇంటెలిజెంట్​గా, 90-109 మధ్య ఉంటే సాధారణంగా లెక్కిస్తారు.
  • బాల్యంలో అయోడిన్ లోపం కారణంగా ఐక్యూ 10-15 పాయింట్లు తగ్గుతుంది.
  • శైశవ దశలో ఐరన్ లోపం జ్ఞాపకశక్తిని ప్రభావితం చేస్తుంది. 2-6 ఐక్యూ పాయింట్లు తగ్గుతాయి.
  • చిన్నతనంలో విటమిన్ బి-12 లోపం వస్తే ఐక్యూలో 2-7 పాయింట్ల తగ్గుదల కనిపిస్తుంది.

పరిశోధన మూలాలు :

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12969636/

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8839299/

https://www.researchgate.net/publication/308186730_Vitamin_B-12_and_Cognition_in_Children

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