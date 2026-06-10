శరీరంలో కనిపించే ఈ లక్షణాలను నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారా? - ముప్పు తప్పదంటున్న నిపుణులు!
ఈ లక్షణాలను నిర్లక్ష్యం చేయకూడదట - తొలి దశలో గుర్తించి, చికిత్స తీసుకోవాలంటున్న నిపుణులు!
Published : June 10, 2026 at 4:35 PM IST
Nutrient Deficiency Signs : మన శరీరం ఏదైనా పోషకం లోపిస్తే మాటల్లో కాకుండా చిన్నచిన్న సంకేతాల ద్వారా హెచ్చరిస్తుంది. ముఖ్యంగా పెదవుల మూలల్లో పగుళ్లు, గోళ్లపై తెల్లటి మచ్చలు, రాత్రిపూట కనిపించకపోవడం వంటివి చూడటానికి చిన్న సమస్యలుగా కనిపిస్తాయి. కానీ, అవి ఐరన్, విటమిన్ బి 12, మెగ్నీషియం, జింక్ వంటి ముఖ్యమైన పోషకాల కొరతకు సూచికలు కావచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఈ సంకేతాలను నిర్లక్ష్యం చేయకుండా సరైన ఆహారం తీసుకోవడం ద్వారా శరీరాన్ని త్వరగా సమతుల్యం చేసుకోవచ్చు. ఈ క్రమంలో శరీరం పంపే హెచ్చరిక సంకేతాలు ఏంటి? ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి? లాంటి విషయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
పెదవుల మూలల్లో పగుళ్లు : పెదవుల మూలల్లో నొప్పితో కూడిన పగుళ్లు లేదా ఎరుపుదనం ఏర్పడటం అనేది ఐరన్ లోపం లేదా బి2, బి12 వంటి బి-విటమిన్ల లోపంతో సంబంధం కలిగి ఉండవచ్చంటున్నారు నిపుణులు. సరైన ఆహారం తీసుకోని వారు, జీర్ణక్రియ సమస్యలు ఉన్నవారు లేదా క్రమం లేని ఆహార అలవాట్లు ఉన్నవారిలో ఈ సమస్య ఎక్కువగా కనిపిస్తుందట. గుడ్లు, పాలు, పాలకూర, పప్పుధాన్యాలు, చికెన్, చేపలు, పోషకాలు జోడించిన ధాన్యాలు(ఫోర్టిఫైడ్ సెరల్స్) వంటి ఆహారాలను తీసుకోవడం వల్ల శరీరంలో పోషకాల స్థాయిలను మెరుగుపరచవచ్చు.
కనురెప్పలు నిరంతరం అదరడం : కనురెప్పలు తరచుగా అదరడం లేదా కండరాల నొప్పులు అనేవి శరీరంలో మెగ్నీషియం స్థాయిలు తక్కువగా ఉన్నాయని సూచిస్తుందని clevelandclinic పేర్కొంది. నిద్రలేమి, ఒత్తిడి, కెఫిన్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల ఈ సమస్య మరింత ఎక్కువవుతుందంటున్నారు నిపుణులు. అరటిపండ్లు, బాదంపప్పులు, గుమ్మడికాయ గింజలు, అవకాడోలు, ఆకుకూరలు, డార్క్ చాక్లెట్ వంటి మెగ్నీషియం అధికంగా ఉండే ఆహారాలు ఈ సమస్యను తగ్గించడంలో సహాయపడతాయని పేర్కొంటున్నారు.
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గోళ్లపై తెల్లటి మచ్చలు : చేతి గోళ్లపై తెల్లటి గుర్తులు లేదా మచ్చలు రావడం సాధారణంగా హానికరం కాదు. కానీ, ఇవి పదేపదే కనిపిస్తే జింక్ లోపాన్ని సూచించవచ్చని clevelandclinic పేర్కొంది. చర్మం ఆరోగ్యానికి, రోగనిరోధక శక్తికి, గోళ్ల ఆరోగ్యకరమైన పెరుగుదలకు జింక్ చాలా ముఖ్యం. నట్స్, గింజలు, శనగలు, గుడ్లు, పాల ఉత్పత్తులు, తృణధాన్యాలు తినడం వల్ల శరీరంలో జింక్ స్థాయిలను సరిగ్గా ఉంచుకోవచ్చు.
కాళ్లలో మంటలు : కాళ్లలో మంటలు లేదా తిమ్మిరిగా అనిపించడం విటమిన్ బి12 లోపంతో ముడిపడి ఉండవచ్చని rush.edu పేర్కొంది. ముఖ్యంగా శాఖాహారులు, వృద్ధులలో ఈ సమస్య ఎక్కువగా కనిపిస్తుందట. దీనిని ఎక్కువ కాలం నిర్లక్ష్యం చేస్తే, అది నరాల ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. చేపలు, గుడ్లు, పాలు, పనీర్, మాంసం, ఫోర్టిఫైడ్ సెరల్స్ వంటి ఆహారాలు విటమిన్ బి12 శాతాన్ని పెంచడంలో సహాయపడతాయంటున్నారు.
ఐస్ తినాలనే కోరిక : నిరంతరం ఐస్ ముక్కలను నమలాలనే బలమైన కోరిక ఐరన్ లోపం వల్ల వచ్చే రక్తహీనతతో సంబంధం కలిగి ఉండవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనికి కచ్చితమైన కారణం తెలియనప్పటికీ, ఇది ఒక సాధారణ హెచ్చరిక సంకేతంగా పరిగణించబడుతుందని పేర్కొంటున్నారు. పాలకూర, ఖర్జూరాలు, బీన్స్, బెల్లం, బీట్రూట్, మాంసం వంటి ఐరన్ అధికంగా ఉండే ఆహారాలతో పాటు విటమిన్ సి ఎక్కువగా ఉండే పండ్లను తీసుకోవడం వల్ల శరీరం ఐరన్ను బాగా గ్రహిస్తుందని సూచిస్తున్నారు.
విపరీతంగా జుట్టు రాలడం : శరీరంలో ఐరన్, ప్రొటీన్, విటమిన్ డి, బయోటిన్ లోపించినప్పుడు జుట్టు పలచబడటం లేదా అసాధారణంగా జుట్టు రాలడం జరుగుతుంది. సరైన పోషకాహారం లేకపోవడం వల్ల కుదుళ్లు బలహీనపడి, జుట్టు ఎదుగుదల నెమ్మదిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. గుడ్లు, చేపలు, నట్స్, సోయాబీన్స్, చిలగడదుంపలు, పచ్చని కూరగాయలు తీసుకోవడం వల్ల జుట్టు ఆరోగ్యంగా పెరుగుతుందని సలహా ఇస్తున్నారు.
తరచుగా నోటి పూత రావడం : నోటిలో పదేపదే పుండ్లు కావడం అనేది ఐరన్, ఫోలేట్ లేదా విటమిన్ బి12 లోపాలను సూచించవచ్చు. ఒత్తిడి, తక్కువ రోగనిరోధక శక్తి కూడా ఈ సమస్యకు కారణం కావచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఆకుకూరలు, బీన్స్, పెరుగు, గుడ్లు, సిట్రస్ పండ్లు తీసుకోవడం వల్ల ఈ సమస్య నుంచి కోలుకోవడానికి, పోషకాహారాన్ని మెరుగుపరచడానికి సహాయపడుతుందని పేర్కొంటున్నారు.
రేచీకటి లేదా రాత్రి వేళల్లో సరిగ్గా కనిపించకపోవడం : తక్కువ వెలుతురులో లేదా చీకటి పడే సమయంలో స్పష్టంగా చూడలేకపోవడం విటమిన్ ఎ లోపానికి సంకేతం కావచ్చని hopkinsmedicine పేర్కొంది. కంటి ఆరోగ్యం, చూపులో విటమిన్ ఎ ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుందని చెబుతున్నారు. క్యారెట్లు, చిలగడదుంపలు, గుమ్మడికాయ, మామిడిపండ్లు, కోడిగుడ్డు సొన ఆహారంలో చేర్చుకోవడం వల్ల కంటి చూపు ఆరోగ్యంగా ఉంటుందట.
సులభంగా చర్మంపై నల్లటి మచ్చలు : పెద్దగా దెబ్బ తగలకుండానే చర్మంపై సులభంగా నల్లటి లేదా నీలి రంగు మచ్చలు ఏర్పడటం విటమిన్ సి లేదా విటమిన్ కె లోపానికి కారణమంటున్నారు నిపుణులు. రక్తం గడ్డకట్టడానికి, ఆరోగ్యకరమైన చర్మ కణజాలానికి ఈ విటమిన్లు చాలా ముఖ్యమంటున్నారు. జామపండ్లు, నారింజ, బ్రోకోలీ, పాలకూర, క్యాబేజీ వంటివి సహజంగా విటమిన్ల శాతాన్ని పెంచడంలో సహాయపడతాయి.
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