ఆరోగ్య దిక్సూచిగా 'ముక్కు' - ఈ సంకేతాలు హెచ్చరికలేనట!

- ముక్కు దిబ్బడ, రక్తం రావటం లాంటి సమస్యలు - శరీరంలోని జబ్బులకు సంకేతాలు కావొచ్చట!

By ETV Bharat Health Team

Published : May 28, 2026 at 5:12 PM IST

Nose that Reveals Health Condition : ముక్కుతో శ్వాస తీసుకుంటాం. వాసనలు పసిగడతాం. ఇవి రెండు పనులు చేయడమే దీని విధి అనుకుంటారు చాలా మంది. కానీ, మనిషి ఆరోగ్యం తీరుతెన్నులనూ ముక్కు వివరిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు! పైకి కనిపించని జబ్బుల గురించీ హెచ్చరిస్తుందని అంటున్నారు. అందుకే.. నిత్యం ముక్కు కారటం, రక్తం రావటం వంటివి గమనిస్తే.. నిర్లక్ష్యం చేయవద్దని పేర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ముక్కు ద్వారా ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు తెలుసుకోవచ్చో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

చెడు వాసన : శ్వాసను బయటకు వదులుతున్నప్పుడు చెడు వాసన వస్తుంటే సైనస్​ ఇన్​ఫెక్షన్ కారణం కావొచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ముక్కులో ఏదైనా ఇరుక్కున్నప్పుడూ.. ముఖ్యంగా పిల్లల్లో ఇలాగే అనిపించొచ్చని చెబుతున్నారు.

ముక్కు దిబ్బడ : సైనస్ సమస్య గలవారు ముక్కు దిబ్బడతో బాధపడటం చూస్తూనే ఉంటాం. అయితే, దీర్ఘకాలంగా అలెర్జీలు, ముక్కు దూలం వంకర పోవటం, ముక్కులో పాలిప్స్ వంటివీ దీనికి కారణం కావొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ముక్కుదిబ్బడను తగ్గించే మందులతో ఫలితం కనిపించకపోతే ఒకసారి డాక్టర్​ను సంప్రదించటం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. నాసికా పాలిప్స్‌తో కూడిన దీర్ఘకాలిక సైనసైటిస్ సాధారణ లక్షణాల్లో ముక్కు కారడం, ముక్కు దిబ్బడ ఒకటని mayoclinic పేర్కొంది.

తరచూ రక్తస్రావం : పొడిగాలి వల్ల ముక్కు నుంచి రక్తం కారటం మాములే. కానీ, తరచూ రక్తస్రావం కావటం అధిక రక్తపోటు, రక్తం గడ్డకట్టకుండా చేసే జబ్బులకు సంకేతం కావొచ్చని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

వాసన పోవటం : సాధారణంగా జలుబు, ఫ్లూ వంటి శ్వాసకోశ సమస్యలతో బాధపడుతున్నప్పుడు వాసనలు సరిగా తెలియవు. అయితే, కొందరికి పూర్తిగా వాసన తెలియకపోవచ్చట. ముఖ్యంగా, కొవిడ్ -19 సమయంలో చాలా మందికిది అనుభవమే. కానీ, ఏదైనా కారణంతో వాసన పోయి, మళ్లీ తిరిగి రాకపోతే సందేహించాలంటున్నారు నిపుణులు. ముఖ్యంగా, పార్కిన్సన్స్, అల్జీమర్స్ వంటి జబ్బులకిది తొలి సంకేతం కావచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు. వాసన కోల్పోవడం అనేది శరీరంలో ఏదో మరో సమస్య ఉందని సూచించే ఒక ముందస్తు హెచ్చరిక లాంటిదని Harvard Health Publishing పేర్కొంది.

దీర్ఘకాలంగా ముక్కు కారటం : జలుబు చేసినప్పుడు ముక్కు కారటం సహజమే. కానీ, కొందరు దీర్ఘకాలంగా ఈ సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అరుదుగానే అయినా మెదడు, వెన్నుపామును ఆవరించి ఉన్న ద్రవం(సెరిబ్రోస్పైనల్ ఫ్లూయిడ్- CSF) లీక్​ అయినా ఇలా జరగొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది తరచుగా ముక్కు లేదా చెవి నుంచి స్పష్టమైన ద్రవం కారడం వంటి లక్షణాలను కలుగజేస్తుందని mayoclinic పేర్కొంది.

అదే పనిగా తుమ్ములు : కొందరికి ఒకదాని వెంట మరొటి తుమ్ములు రావడం చూస్తూనే ఉంటాం. దుమ్ము, కాలుష్యం వంటి పర్యావరణ అంశాలకు అతిగా స్పందించటం వల్ల ఇవి వస్తుంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కొన్నిసార్లు రోగనిరోధక వ్యవస్థ సక్రమంగా పనిచేయకపోవటమూ కారణం కావొచ్చని తెలియజేస్తున్నారు.

ఎండిపోవటం : అదే పనిగా ముక్కు ఎండిపోయి, లోపల పక్కులు కడుతుంటే.. శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గిందనటానికి సంకేతం కావొచ్చంటున్నారు నిపుణులు. అంటే, నీరు సరిగా తాగటం లేదని తెలియజేస్తున్నారు. అంతేకాదు, కొన్ని రకాల మందులతోనూ ముక్కు ఎండిపోవచ్చని చెబుతున్నారు. ఇలాంటప్పుడు కాస్త ఎక్కువ నీళ్లు తాగితే సరిపోతుందని సూచిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య, మానసిక నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

