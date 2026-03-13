మీలో ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయా? - ఫ్యాటీ లివర్ సమస్య కావొచ్చట!
Published : March 13, 2026 at 5:09 PM IST
Early Symptoms of Non-alcoholic Fatty Liver Disease : ఫ్యాటీ లివర్ సమస్య మద్యం తాగేవారికి మాత్రమే వస్తుందని చాలామంది అనుకుంటారు. కానీ, ఆల్కహాల్ తీసుకోని వారికి కూడా ఈ సమస్య వచ్చే అవకాశం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. శరీరంలో రక్తాన్ని శుద్ధి చేయడం, వ్యర్థాలను బయటకు పంపడం, ఆహారాన్ని శక్తిగా మార్చడం వంటి పనులను చేసే లివర్కు, ఈ వ్యాధి వస్తే చాలా ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఫ్యాటీ లివర్ వ్యాధిని సూచించే హెచ్చరిక సంకేతాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ప్రస్తుతం నాన్ ఆల్కహాలిక్ ఫ్యాటీ లివర్ డిసీజ్ (NAFLD) అనేది చాలా సాధారణ సమస్యగా మారింది. మద్యం తీసుకొని వారిలో కూడా కాలేయంలో అదనపు కొవ్వు పేరుకుపోవడాన్ని NAFLD పిలుస్తారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చాలా మంది ఈ సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. ఈ సమస్యను ముందుగానే గుర్తించడం చాలా ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే, ఇది మొదట్లో ఎలాంటి లక్షణాలు లేకుండా నెమ్మదిగా అభివృద్ధి చెందుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. కానీ, చికిత్స తీసుకోకపోతే, ఇది కాలేయ సిర్రోసిస్కు దారితీస్తుందని పేర్కొంటున్నారు.
సాధారణంగా, నాన్-ఆల్కహాలిక్ ఫ్యాటీ లివర్ డిసీజ్ (NAFLD) అనేది కొన్ని లేదా అసలు లక్షణాలే లేని నిశ్శబ్ద వ్యాధి అని National Institutes of Health పేర్కొంది. ఊబకాయం, మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్, టైప్ 2 డయాబెటిస్తో సహా కొన్ని ఆరోగ్య పరిస్థితులు, వ్యాధులు ఉన్నవారికి NAFLD వచ్చే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.
నిరంతర అలసట : తీవ్రమైన అలసట లేదా బలహీనత అనేది ఫ్యాటీ లివర్ వ్యాధి సంకేతమని clevelandclinic పేర్కొంది. తగినంత విశ్రాంతి తీసుకున్నప్పటికీ అలసట తగ్గదంటున్నారు. కాలేయం విషతుల్యాలను తొలగించడం, శక్తిని ఉత్పత్తి చేయడం వంటివి సక్రమంగా నిర్వహించలేకపోవడం వల్ల అలసటగా అనిపిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో మీకు ఎలాంటి కారణం లేకుండా నిరంతరం నీరసం అనిపిస్తుంటే ఒకసారి వైద్య పరీక్షలు చేయించుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
పొత్తికడుపులో నొప్పిగా : పొత్తికడుపు కుడివైపు పైభాగంలో నొప్పి లేదా అసౌకర్యం కలగడం కూడా NAFLD హెచ్చరిక సంకేతమంటున్నారు నిపుణులు. కాలేయం సరిగ్గా ఇక్కడే ఉంటుంది కాబట్టి, అక్కడ మొద్దుబారినట్లు లేదా భారంగా అనిపిస్తుందని చెబుతున్నారు. దీనిని చాలామంది జీర్ణక్రియ సమస్యలు లేదా కండరాల నొప్పిగా భావిస్తారట. ఈ క్రమంలో కాలేయంలో పేరుకుపోయిన కొవ్వు వల్ల వాపు వచ్చి, కణజాలం దెబ్బతినడం కారణంగా ఈ నొప్పి వస్తుందని పేర్కొంటున్నారు.
కారణం లేకుండా బరువు తగ్గడం : వ్యాయామం లేదా డైటింగ్ చేయకుండానే బరువు తగ్గడం ఆందోళకరమైన విషయం. ఈ క్రమంలో కాలేయం దెబ్బతినడం వల్ల శరీరంలోని జీవక్రియ, ఆకలి మందగించడం దీనికి ప్రధాన కారణమంటున్నారు నిపుణులు. అలసట లేదా కడుపు నొప్పితో వల్ల బరువు తగ్గుతుంటే, ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే డాక్టర్ని సంప్రదించడం చాలా అవసరమని చెబుతున్నారు.
పెరిగిన లివర్ ఎంజైములు : నాన్ ఆల్కహాలిక్ ఫ్యాటీ లివర్ వ్యాధి ప్రారంభ దశలో ఎలాంటి లక్షణాలూ కనిపించవని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, కొన్ని నిర్దిష్ట రక్త పరీక్షల ద్వారా కాలేయ ఎంజైమ్స్ పెరిగినట్లు గుర్తించవచ్చని అంటున్నారు. కాలేయంలో వాపు లేదా కణజాలం దెబ్బతినడం వల్ల వీటి స్థాయిలు పెరుగుతాయని తెలియజేస్తున్నారు.
సిర్రోసిస్ : NAFLD ఉన్నవారిలో 7 నుంచి 30 శాతం మంది కాలేయంలో వాపు కలిగి ఉంటారని, దీనివల్ల కాలేయం దెబ్బతింటుందని medlineplus పేర్కొంది. అయితే, తీవ్రమైన లేదా దీర్ఘకాలిక నష్టం సాధారణ కాలేయ ఫైబ్రోసిస్కు దారితీస్తుందని తెలిపింది. ఫలితంగా సిర్రోసిస్ ఏర్పడుతుందని, దీని వల్ల కాలేయం సరిగ్గా పనిచేయడం ఆగిపోతుందని చెబుతుంది. ఫైబ్రోసిస్ కాలేయాన్ని ఎక్కువగా ప్రభావితం చేసే కొద్దీ అలసట, బలహీనత, ఆకలి లేకపోవడం, బరువు తగ్గడం, వికారం, వాపు (ఎడెమా), చర్మం, కామెర్లు లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయని పేర్కొంది. ఈ కమంలో ఆల్కహాలిక్ ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యను సకాలంలో చికిత్స తీసుకోకపోతే, ఇది ప్రాణాంతకమయ్యే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
nhs.uk ప్రకారం, NAFLD ఎవరికి ప్రమాదం ఎక్కువ :
- అధిక బరువు ఉన్నవారు, ముఖ్యంగా పొట్ట చుట్టూ కొవ్వు ఎక్కువగా ఉన్నవారు
- టైప్ 2 డయాబెటిస్, ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉన్నవారు
- అధిక రక్తపోటు, హై-కొలెస్ట్రాల్ ఉన్నవారు
- 50 ఏళ్లు పైబడిన వారు
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
