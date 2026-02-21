నిద్రలో భయం, హఠాత్తుగా మెలకువ! - 'నైట్ టెర్రర్' వేధిస్తోందా?
- ఈ సమస్యకు పలు కారణాలున్నాయంటున్న నిపుణులు - పలు జాగ్రత్తలు పాటిస్తే సరిపోతుందట
Published : February 21, 2026 at 5:31 PM IST
Night Terrors : అర్ధరాత్రి.. అంతా గాఢనిద్రలో నిద్రిస్తున్నప్పుడు, కొంతమంది హఠాత్తుగా లేస్తారు. పక్కన ఎవరో ఉన్నట్లు అనిపించిందంటూ కంగారు పడుతుంటారు. నిద్రలో ఎవరో గొంతు నులిమినట్లుగా ఉందని భయపడతారు. ఈ పరిస్థితిని నైట్ టెర్రర్ లేదా స్లీప్ టెర్రర్ అంటారు. ఇది ఓ రకమైన 'స్లీప్ డిజార్డర్'గా నిపుణులు చెబుతున్నారు. అసలు నైట్ టెర్రర్కు కారణాలు ఏంటి? పిల్లల్లో ఈ సమస్య ఉంటే తల్లిదండ్రులు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? అన్నది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
నైట్ టెర్రర్కు గురైన సమయంలో ఆ వ్యక్తి పూర్తిగా మేల్కొనరు. కానీ, భయంతో వణికిపోతారు. ఉదయం లేచాక ఆ విషయం గురించి సృష్టంగా గుర్తుండదు. ఇది ఎక్కువగా చిన్న పిల్లల్లో కనిపిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. కొంతమంది పెద్దల్లోనూ తరచూ ఇలా జరుగుతూ ఉంటుందట. మానసిక ఒత్తిడి, ఆందోళన, అలసట, నిద్రలేమి దీనికి ప్రధాన కారణాలుగా పేర్కొంటున్నారు. కొన్నిసార్లు జ్వరం లేదా ఏదైనా అనారోగ్య సమస్య ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ నైట్ టెర్రర్ కనిపించే అవకాశం ఉంది. రాత్రి భయాలు నిద్రలేమి, ఒత్తిడి, జ్వరం, కొన్ని మందులు లేదా అంతర్లీన నిద్ర రుగ్మతలతో ముడిపడి ఉంటాయని sleepfoundation అధ్యయనం పేర్కొంది.
లక్షణాలు :
- చెమటలు పట్టడం.
- అరుపులు లేదా ఏడుపులు.
- వేగంగా శ్వాస తీసుకోవడం
- వేగవంతమైన హృదయ స్పందన రేటు.
- వేగవంతమైన, హింసాత్మక కదలికలు (కొట్టడం).
- నిద్రలో నడవడం వంటి సమస్యలు ఇబ్బంది పెడుతుంటాయని clevelandclinic పేర్కొంది.
చాలాసార్లు పేషెంట్స్కి నిద్రలో భయం అనిపించడం, ఎవరో పక్కన ఉన్నట్టు, తమని పట్టుకుంటున్నట్టు అనిపించడం జరుగుతుంటుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఈ సమస్యను పెద్దగా పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. నైట్ టైం బాగా నిద్రపోవడానికి కొన్ని మందులు ఇస్తాం. దీంతో ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది. ఒత్తిడి, ఆందోళన, డిప్రెషన్ లాంటివి ఉంటే దగ్గరలోని సైకియాట్రిస్టును సంప్రందిస్తే మంచిది - డా. బోయనపల్లి ఫిలిప్ కుమార్, సైకియాట్రిస్ట్
పిల్లల్లో ఈ సమస్య ఉంటే :
- నైట్ టెర్రర్ సమయంలో పిల్లలు నిద్రలోనే ఉంటారు. కాబట్టి, వారిని మేల్కొలిపే ప్రయత్నం చేయొద్దంటున్నారు నిపుణులు. వారిని నెమ్మదిగా బుజ్జగిస్తూ మళ్లీ పడుకోబెట్టాలని చెబుతున్నారు.
- ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్న పిల్లలను ఒంటరిగా వదిలేయకుండా, కుటుంబ సభ్యుల్లో ఎవరైనా ఒకరు పక్కన ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
- అలాగే, పిల్లలపై ఒత్తిడి లేకుండా చూసుకోవాలని చెబుతున్నారు. ఫోన్లు, టీవీలను ఎక్కువ సేపు చూడకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
- తగినంత నిద్ర ఉండాలని చెబుతున్నారు. అది కూడా రోజూ ఒకే సమయానికి పడుకోవడం, లేవడం అలవాటు చేయాలంటున్నారు.
- వయసు పెరిగే కొద్దీ ఎలాంటి చికిత్స లేకుండానే పిల్లల్లో స్లీప్ టెర్రర్ మాయమవుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.
- ఒకవేళ స్లీప్ టెర్రర్ సమస్య తీవ్రంగా ఉంటే వైద్య నిపుణులను సంప్రదించాలని సలహా ఇస్తున్నారు.
- నిద్ర భయాలు భద్రతా ప్రమాదానికి కారణమైతే, నిద్రకు అంతరాయం కలిగిస్తే, కాలక్రమేణా తగ్గకపోతే లేదా తరచుగా సంభవిస్తే చికిత్స అవసరం కావచ్చని mayoclinic అధ్యయనం పేర్కొంది.
ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి : నైట్ టెర్రర్ సాధారణంగా కొంత సమయం మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ సమస్య ఉన్నవారు వీలైనంత వరకు ప్రతిరోజు ఒకే సమయానికి నిద్రపోవడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. 7 నుంచి 8 గంటల పాటు రాత్రి నిద్రపోయాలని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో రాత్రివేళ మొబైల్, టీవీ చూడడం తగ్గించాలని సూచిస్తున్నారు. యోగా, మెడిటేషన్ లాంటివి చేస్తే మానసిక ఒత్తిడి, ఆందోళన తగ్గుతాయని పేర్కొంటున్నారు. శారీరక వ్యాయామం కూడా మేలంటున్నారు. ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే నైట్ టెర్రర్స్ తగ్గే అవకాశం ఉందని తెలియజేస్తున్నారు. ఇది ప్రమాదకరమైన సమస్య కాకపోయినా.. నిర్లక్ష్యం చేయవద్దంటున్నారు. ఒకవేళ తరచూ నిద్రలో భయం, ఆందోళన కలుగుతూ ఉంటే సంబంధిత నిపుణులు సంప్రదించాలని సలహా ఇస్తున్నారు. మీ సమస్యను వివరించి తగిన సూచనలు పాటించాలని తెలియజేస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
