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నిద్రలో చెమటలు పడుతున్నాయా? - నిర్లక్ష్యం చేస్తే ప్రమాదమేనట!

- రాత్రిపూట చెమటలు పలు ఆరోగ్య సమస్యలకు సంకేతాలు! - పలు జాగ్రత్తలు సూచిస్తున్న ఎక్స్​పర్ట్స్​!

Representational image
Representational image (getty images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 6, 2026 at 2:17 PM IST

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Night Sweats Possible Causes : పని, వ్యాయామాలు ఎక్కువ చేసినా, వేడి ప్రదేశాల్లో ఉన్నా చాలా మందికి చెమట పడుతుంటుంది. అయితే, కొంతమందికి వెదర్ చల్లగా ఉండి ఫ్యాన్​, ఏసీ ఆన్​లో ఉన్నప్పటికీ రాత్రుళ్లు నిద్రలో విపరీతంగా చెమటలు పడుతుంటాయి. ఇది చిన్న సమస్యే కదా అని కొంతమంది ఈ విషయాన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు. కానీ, ఒక్కోసారి ఇది వివిధ ఆరోగ్య సమస్యలకు సంకేతం కావచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ సమస్య తీవ్ర రూపం దాల్చకముందే మేల్కొని డాక్టర్లును సంప్రదించడం మంచిదంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యల కారణంగా నిద్రలో చెమటలు పడతాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

హైపర్ థైరాయిడిజం : థైరాయిడ్ గ్రంథి జీవక్రియలతోపాటు ఇతర శారీరక విధులు నిర్వర్తించడంలో సమర్థంగా పనిచేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే, ఇది అత్యంత చురుగ్గా మారినప్పుడు హైపర్ థైరాయిడిజం బారిన పడతామని అంటున్నారు. ఫలితంగా, శరీరం వేడికి తట్టుకోలేక చెమటలు పడుతుంటాయని తెలియజేస్తున్నారు. హైపర్​ థైరాయిడిజం కారణంగా నిద్రలో చెమటలు పడతాయని mayoclinic పేర్కొంది.

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ఒత్తిడి, ఆందోళన : ఉన్నట్లుండి ఒక్కోసారి ఒత్తిడి, ఆందోళనలకు గురవుతామంటున్నారు నిపుణులు. వాటి ప్రభావం మెదడు, శరీరంపై పడుతుందని చెబుతున్నారు. కొన్ని రకాల మానసిక రుగ్మతలున్నప్పుడు కూడా నిద్రలో చెమటలు పట్టే అవకాశం ఉందని పేర్కొంటున్నారు. ఒత్తిడితో కూడిన సంఘటన గుండె వేగంగా కొట్టుకునేలా, శ్వాస వేగవంతం అయ్యేలా చేస్తుందని Harvard Health Publishing పేర్కొంది. కండరాలు బిగుసుకుపోతాయని, చెమట బిందువులు కనిపిస్తాయని తెలిపింది.

మెనోపాజ్ : 40 దాటిన మహిళల్లో రాత్రుళ్లు నిద్రలో చెమటలు పడుతున్నాయంటే, వారు మెనోపాజ్​కు చేరువవుతున్నారనడానికి సూచనగా భావించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే, మెనోపాజ్ దశలో ముఖం, మెడ, ఛాతీలో అకస్మాత్తుగా వెచ్చగా అనిపించడం వల్ల చెమట పట్టవచ్చని medlineplus పేర్కొంది.

కొన్ని రకాల మందులు : కొన్ని యాంటీ డిప్రెసెంట్స్, డయాబెటిస్ మందులు, స్టెరాయిడ్స్, ఎసిటమైనోఫెన్, ఆస్పిరిన్, అధిక రక్తపోటు మందులు వాడడం వల్ల కూడా నిద్రలో చెమటలు పడతాయని clevelandclinic పేర్కొంది.

  • కెఫీన్​ ఎక్కువగా ఉండే పదార్థాలు మితిమీరి తీసుకోవడం వల్ల కూడా రాత్రుళ్లు చెమటలు పట్టే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు.
  • నిరంతరంగా, తీవ్రంగా లేదా కారణం తెలియని రాత్రిపూట చెమటలు పడుతుంటే.. ముఖ్యంగా జ్వరం, బరువు తగ్గడం, లేదా శోషరస గ్రంథులు వాపు వంటి లక్షణాలతో పాటుగా ఉంటే డాక్టరుచే పరీక్ష చేయించుకోవాలని sleepfoundation పేర్కొంది.

ఈ జాగ్రత్తలు :

  • రాత్రిపూట నిద్రలో చెమటలు పట్టడమనేది తరచూ తలెత్తినా, దీంతో అసౌకర్యంగా అనిపించినా ఆలస్యం చేయకుండా డాక్టర్​ను సంప్రదించాలంటున్నారు నిపుణులు. దీంతో పాటు కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించడం వల్ల కూడా ఈ సమస్య నుంచి ఉపశమనం పొందచ్చని చెబుతున్నారు.
  • మెనోపాజ్​కు దగ్గరవుతున్న, మెనోపాజ్​ దశలో ఉన్న మహిళలు ఆహారంలో కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేసుకోవాల్సి ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో పడుకునే ముందు ఆల్కహాల్, కెఫెన్, కారంగా ఉండే ఆహారాలను పరిమితం చేయండి, ఎందుకంటే అవి శరీర ఉష్ణోగ్రతను పెంచుతాయి, రాత్రి చెమటలకు దారితీస్తాయని sleepfoundation పేర్కొంది.
  • బరువును అదుపులో ఉంచుకోవడం వల్ల కూడా రాత్రుళ్లు చెమట సమస్యను తగ్గించుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం నిపుణుల సలహా మేరకు పోషకాహారం తీసుకుంటూనే వ్యాయామాలు చేయడం ముఖ్యమని అంటున్నారు.
  • కొన్ని రకాల మందులు వల్ల ఈ సమస్య ఎదురవుతోందని గమనిస్తే వాటికి ప్రత్యామ్నాయంగా ఇతర మందులు ఏవైనా వాడచ్చేమో డాక్టర్​ని అడిగి తెలుసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
  • మానసిక ఒత్తిళ్లు, ఆందోళనల్ని తగ్గించుకునేందుకు నచ్చిన పనులు చేయడం, ఆహారంలో అవసరమైన మార్పులు చేసుకోవడం మేలని సలహా ఇస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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