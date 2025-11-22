ETV Bharat / health

పసి పిల్లలకు ఎక్కిళ్లు వస్తున్నాయా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న నిపుణులు!

- పాపాయికి పాలు పట్టే పద్ధతి మార్చాలని సూచన - ఫీడింగ్ తర్వాత "బర్పింగ్" చేయాలట!

Baby Hiccups
Baby Hiccups (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : November 22, 2025 at 2:29 PM IST

3 Min Read
How to Get Rid of Baby Hiccups : పసిపిల్లలకు ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్య వచ్చినా, ఏదైనా ఇబ్బంది ఎదురైనా తల్లి మనసు తల్లడిల్లిపోతుంది. వారికిి ఏమైందో పిల్లలు చెప్పలేరు. తల్లికి అర్థం కాదు! అందుకే చిన్నారులను అనుక్షణం కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటారు. అయితే.. తల్లులను కంగారుపెట్టే సమస్యల్లో ఒకటి పిల్లలకు వచ్చే ఎక్కిళ్లు! పుట్టినప్పటి నుంచి ఏడాది వయసొచ్చే వరకు చిన్నపిల్లల్లో ఎక్కిళ్లు సర్వసాధారణంగా వస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎక్కిళ్లు వచ్చినప్పుడు పిల్లలకు ఏమైందోనని తల్లులు ఆందోళపడతారు. అయితే, టెన్షన్ పడాల్సిన పనిలేదని, కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే సరిపోతుందని సూచిస్తున్నారు.

బర్పింగ్ చేయాలి : తల్లిపాలు ఇచ్చినా, డబ్బాతో పాలు పట్టించినా.. పాలు తాగే క్రమంలో పొట్టలోకి కాస్త గాలి వెళ్లడం సర్వసాధారణమే. దీనివల్ల పొట్టలో గ్యాస్ ఎక్కువైనప్పుడు ఎక్కిళ్లు వచ్చే అవకాశం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, గ్యాస్ బయటికి పంపించడానికి అమ్మలు ఒక పనిచేయాలని సూచిస్తున్నారు. చిన్నారులు పాలు తాగేటప్పుడు మధ్యమధ్యలో కాసేపు ఆపి, పాపాయిని కూర్చోబెట్టి నెమ్మదిగా వెన్ను పైనుంచి కింది దాకా చేత్తో నిమరాలని (బర్పింగ్) సూచిస్తున్నారు. దీంతో ఎక్కిళ్లు కొంతవరకు తగ్గే అవకాశం ఉందట. బాటిల్ ఫీడింగ్ ఇస్తున్న పాపాయికి నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ల పాలు తాగించిన తర్వాత బర్పింగ్ చేయాలని చెబుతున్నారు. తల్లిపాలు తాగే చిన్నారులు ఒక రొమ్ములోని పాలు తాగడం పూర్తయ్యాక కాసేపు బర్పింగ్ చేయాలంటున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల పిల్లల పొట్టలోని గ్యాస్ బయటికి వెళ్లిపోయి కాస్త ఉపశమనం కలుగుతుందని సూచిస్తున్నారు.

Burping
బర్పింగ్ (Getty Images)

ప్యాసిఫయర్​తో : పాలు తాగే క్రమంలో పొట్టలోకి వెళ్లే గ్యాస్ కారణంగా చిన్నారులందరిలోనూ ఎక్కిళ్లు రావంటున్నారు నిపుణులు. కొంతమంది పిల్లల్లో ఎక్కువగా నవ్వడం వల్ల కూడా ఎక్కిళ్లు వచ్చే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. ఇలాంటప్పుడు వారి నోట్లో ప్యాసిఫయర్ పెట్టడం వల్ల డయాఫ్రమ్ రిలాక్సయి నెమ్మదిగా ఎక్కిళ్లు తగ్గే అవకాశముందని సూచిస్తున్నారు.

బాటిల్ చెక్ చేయండి : పసిపిల్లల్లో తరచూ ఎక్కిళ్లు వస్తున్నాయంటే వారు పాలు తాగే బాటిల్​ను కూడా ఓసారి చెక్ చేయాల్సి ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. బాటిల్ ద్వారా గాలి ఎక్కువగా కడుపులోకి వెళ్లడం వల్ల కూడా ఈ సమస్య పదే పదే ఎదురువుతుందని చెబుతున్నారు. కాబట్టి, నాణ్యమైన బాటిల్​ని ఉపయోగించడం మంచిదని తెలియజేస్తున్నారు.

ఎక్కిళ్లు రావడం సర్వసాధారణం. తర్వాత వాటంతటవే తగ్గిపోతాయి. కడుపులో గ్యాస్ ఎక్కువగా ఏర్పడటం వల్ల ఎక్కిళ్లు వస్తాయి. కొంతమంది తల్లులు.. పిల్లలు ఆకలివేసి ఏడ్చిన తర్వాత ఫీడింగ్ ఇవ్వాలని అనుకుంటారు. దీంతో పిల్లలు అగ్రెసివ్​గా ఫీడింగ్ తీసుకుంటారు. దీని వల్ల పిల్లలకు రిఫ్లెక్స్, వాంతులు, ఎక్కిళ్లు రావడం లాంటివి జరుగుతాయి. అలాగే, పిల్లలను పూర్తిగా పడుకోబెట్టి ఫీడింగ్ చేయకూడదు. నార్మల్ ఫీడింగ్ లేదా బాటిల్ ఫీడింగ్ ఏదైనా పిల్లలను అప్​రైట్ పొజిషన్ (తల, వెన్ను సాధ్యమైనంత నిటారుగా ఉంచాలి. అంటే దాదాపుగా కూర్చున్న స్థితిలో) ఉంచి ఫీడింగ్ చేయాలి - డా.పి.వి స్వాతి రమణి, పిడియాట్రిషియన్ & ఆస్తమా స్పెషలిస్ట్

ఎంతకీ తగ్గకపోతే : కొంతమంది చిన్నారుల్లో ఎక్కిళ్లు వచ్చిన కాసేపటికి వాటంతటవే తగ్గిపోవడం చూస్తుంటాం. అలాకాకుండా ఎన్ని చిట్కాలు పాటించినా తగ్గకపోతే గనుక వారిని వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే, కొందరు పిల్లల్లో కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలుంటే కూడా ఎక్కిళ్లు వస్తాయని చెబుతున్నారు. కాబట్టి, వాటంతటవే తగ్గుతాయని నిర్లక్ష్యం చేయకుండా పదే పదే ఎక్కిళ్లు వచ్చినా, ఎంతకీ తగ్గకుండా చిన్నారుల్ని ఇబ్బంది పెట్టినా వైద్యులను సంప్రదించాలని సూచిస్తున్నారు.

Pacifier
ప్యాసిఫయర్ (Getty Images)

ఈ చిట్కాలు సైతం : చిన్నారుల్లో ఎక్కిళ్లు రాకుండా ఉండడమనేది జరగకపోవచ్చు. కానీ, కొన్ని చిట్కాలు పాటించడం వల్ల ఎక్కిళ్లు వచ్చే అవకాశం తక్కువగా ఉందంటున్నారు నిపుణులు.

  • చిన్నారికి బాగా ఆకలేసినప్పుడే పాలు పట్టడం లేదా పాలివ్వడం
  • పాలు కొద్దికొద్దిగా ఎక్కువసార్లు పట్టడం
  • పాలు పట్టాక చిన్నారులను కొద్దిసేపు నిటారుగా కూర్చోబెట్టడం
  • బాటిల్ ఫీడింగ్ అయితే బాటిల్ నిపుల్ పూర్తిగా బేబీ నోట్లో ఉండేలా చూసుకోవడం, అలాగే వారికి పాలు అందుతున్నాయా లేదా గమనించడం
  • ఏం చేసినా ఎక్కిళ్లు తగ్గకపోతే మాత్రం వెంటనే వారిని డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లాలి.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

