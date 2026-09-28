సూది లేకుండానే ఇంజెక్షన్లు - ఇకపై నొప్పి ఉండదట!
నొప్పి లేని ఇంజెక్షన్లు గురించి నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే?
Published : September 28, 2026 at 5:09 PM IST
Needle Free Injectors Rising : వైద్య రంగంలో సాంకేతిక పరిజ్ఞానం శరవేగంగా మారుతోంది. ఒకప్పుడు ఏ చిన్న ఆరోగ్య సమస్య వచ్చినా లేదా వ్యాక్సిన్ వేయాలన్నా, ఇంజక్షన్ తప్పనిసరి అనే పరిస్థితి ఉండేది. కానీ, ఇప్పుడు వైద్య విజ్ఞానం అందుకు భిన్నంగా అడుగులు వేస్తోంది. సూది భయాన్ని (Trypanophobia) పూర్తిగా తొలగిస్తూ, నీడిల్ ఫ్రీ ఇంజెక్టర్లు (Needle-free injectors), నీడిల్ ఫ్రీ వ్యాక్సిన్ల వినియోగం వేగంగా పెరుగుతోంది.
ప్రస్తుతం వాడుతున్న ప్రధాన విభాగాలివీ :
బాలల వైద్యం : పిల్లలకు టీకాలు వేసేటప్పుడు ఏడుపులు, భయపడటం మాములే. ఈ ఇబ్బందిని తప్పించడానికి పీడియాట్రిక్ విభాగంలో (బాలల వైద్యం) నీడిల్ ఫ్రీ వ్యాక్సిన్లకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. ముక్కు ద్వారా అందించే నాసల్ స్ప్రేలు, ఓరల్ డ్రాప్స్ రూపంలో ఇస్తున్న టీకాలు పిల్లలకు ఎంతో ఉపశమనాన్ని ఇస్తున్నాయి.
సామూహిక టీకా కార్యక్రమాలు : ప్రభుత్వాలు పెద్ద ఎత్తున నిర్వహించే పల్స్ పోలియో లేదా ఇతర అంటువ్యాధుల నివారణ కార్యక్రమాల్లో ఈ పద్ధతి ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతోంది. తక్కువ టైంలోనే ఎక్కువ మందికి సురక్షితంగా మందును అందించవచ్చు.
డయాబెటిస్ మేనేజ్మెంట్ : రోజువారీగా ఇన్సులిన్ తీసుకోవాల్సిన మధుమేహ రోగుల కోసం ప్రత్యేకమైన జెట్ ఇన్జెక్టర్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఇవి చర్మంపై ఎలాంటి రంధ్రం చేయకుండా, పీడన సహాయంతో మందును నేరుగా శరీరంలోకి పంపిస్తాయి.
సౌందర్య వైద్యం, డెర్మటాలజీ : ప్రస్తుతం చర్మ సంరక్షణలో (Skin Care) మందులను చర్మం లోపలి పొరల్లోకి పంపడానికి ఈ సాంకేతికతను విరివిగా ఉపయోగిస్తున్నారు.
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ప్రయోజనాలు ఇవీ : నీడిల్ ఫ్రీ ఇంజెక్టర్లు, వ్యాక్సిన్ల ద్వారా రోగులకు, వైద్య సిబ్బందికి అనేక ప్రయోజనాలున్నాయి.
సూది భయానికి స్వస్తి : ముఖ్యంగా పిల్లలు, వృద్ధులలో సూదిని చూస్తే కలిగే భయం, ఆందోళన లాంటివి ఉండవు.
ఇన్ఫెక్షన్ల ప్రమాదం దూరం : సంప్రదాయ సిరంజిలను పొరపాటున తిరిగి వాడటం లేదా ఒకరికి వాడిన సూది మరొకరికి గుచ్చుకోవడం (Needlestick injuries) వల్ల హైపటైటిస్, HIV వంటి ప్రాణాంతక వ్యాధులు సోకే ప్రమాదం ఉంది. ఈ పద్ధతిలో ఆ భయం ఉండదు.
వేగంగా ఔషధ శోషణ : జెట్ ఇన్జెక్టర్ టెక్నాలజీ ద్వారా ఔషధం చర్మం కింద ఉన్న కణజాలంలోకి అతి వేగంగా, సమానంగా వ్యాప్తి చెందుతుంది. దీనివల్ల ఔషధ ప్రభావం త్వరగా కనిపిస్తుంది.
పర్యావరణ హితం : ప్లాస్టిక్ సిరంజిలు, డిస్పోజబుల్ నీడిల్స్ వాడకం తగ్గడం వల్ల బయో మెడికల్ వ్యర్థాల ఉత్పత్తి గణనీయంగా తగ్గుతుంది. ఇది పర్యవరణానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది.
భవిష్యత్తు ప్రయోగాలు ఇవే : ఈ సాంకేతికత వెనుక 'జెట్ ఇన్జెక్షన్' అనే అద్భుతమైన శాస్త్రీయ సూత్రం ఉంది. ఇది ఒక సెకనులో కొన్ని వంతుల కాలంలోనే, అధిక పీడనాన్ని (Pressure) ఉపయోగించి ఔషధాన్ని ఒక సూక్ష్మ రంధ్రం ద్వారా చర్మం లోపలికి పంపుతుంది. భవిష్యత్తులో క్యాన్సర్ చికిత్సలు, జీవ సంబంధమైన మందులు కూడా ఇదే పద్ధతిలో అందించేలా పరిశోధనలు సాగుతున్నాయి. త్వరలోనే ఇవి సామాన్యులకు సైతం చౌకగా, సులభంగా అందుబాటులోకి వచ్చే అవకాశం ఉందని గుంటూరు ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాల, సామాజిక వైద్య శాస్త్ర విభాగం అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ డాక్టర్ శివగోపాల్ పేర్కొన్నారు.
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