'థైరాయిడ్' సమస్యలున్నయా? - ఇంట్లోనే ఇలాంటి సహజ చిట్కాలు పాటించండి!
థైరాయిడ్ కారణంగా ఆకస్మిక మార్పులు - డైట్లో చిన్న మార్పులు చేసుకుంటే మంచిదంటున్న ఎక్స్పర్ట్స్!
Published : August 26, 2026 at 5:13 PM IST
Natural Ways to Treat Thyroid at Home : చాలామంది తమలో కనిపిస్తున్న అలసటను, మూడ్ స్వింగ్స్ను కేవలం పని ఒత్తిడి అనుకుని పొరబడుతుంటారు. కానీ, హఠాత్తుగా పెరిగే బరువు, మానసిక స్థితిలో మార్పుల వెనుక థైరాయిడ్ అసమతుల్యత ఉండే అవకాశం ఉంది. మన గొంతు భాగంలో ఉండే ఈ చిన్న సీతాకోకచిలుక ఆకారపు గ్రంథి, మన శరీర జీవక్రియలను నియంత్రించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇది సరిగ్గా పనిచేయనప్పుడు కేవలం శారీరక శక్తే కాదు, మన మానసిక ప్రశాంతత కూడా దెబ్బతింటుందని చెబుతున్నారు. అందుకే, ఈ లక్షణాలను నిర్లక్ష్యం చేయవద్దని పేర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో థైరాయిడ్ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి కొన్ని సులభమైన, సహజమైన ఇంటి చిట్కాలు సూచిస్తున్నారు.
సెలెనియం అధికంగా ఉండే ఆహారాలు : థైరాయిడ్ పనితీరును సక్రమంగా ఉంచడంలో సెలెనియం అనే ముఖ్యమైన ఖనిజం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. బ్రెజిల్ నట్స్, పొద్దుతిరుగుడు విత్తనాలు, చేపలలో సెలెనియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇవి థైరాయిడ్ హార్మోన్ల ఉత్పత్తికి తోడ్పడతాయంటున్నారు నిపుణులు. రోజువారీ ఆహారంలో వీటిని చేర్చుకోవడం ద్వారా థైరాయిడ్ను సమతుల్యంగా ఉంచుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.
కొబ్బరి నూనె : ఇందులో మీడియం చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి. ఇవి థైరాయిడ్ పనితీరుకు మద్ధతు ఇస్తాయి. దీనిని ఆహారంలో చేర్చుకోవడం లేదా వంటలో ఉపయోగించడం వల్ల T4 హార్మోన్ T3 హార్మోన్గా మారే ప్రక్రియ మెరుగుపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. హార్మోన్ల సమతుల్యతను కాపాడుకోవడానికి ఇది చాలా ముఖ్యమంటున్నారు. అందుకే, దీన్ని రోజువారీ ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.
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అశ్వగంధ : అశ్వగంధ అనేది థైరాయిడ్ ఆరోగ్యానికి తోడ్పడే ఒక శక్తివంతమైన అడాప్టోజెనిక్ మూలిక. ఇది ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి, కార్టిసాల్ స్థాయిలను నియంత్రించడానికి సహాయపడుతుంది. ఇది థైరాయిడ్ పనితీరుపై సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీన్ని సప్లిమెంట్ లేదా టీ రూపంలో తీసుకోవచ్చంటున్నారు. అయితే, సరైన మోతాదు కోసం ఆరోగ్య నిపుణులను సంప్రదించడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
యోగా, ధ్యానం : ఆరోగ్యకరమైన థైరాయిడ్ కోసం ఒత్తిడిని నిర్వహించడం చాలా ముఖ్యం. క్రమం తప్పకుండా యోగా, ధ్యానం చేయడం వల్ల ఒత్తిడి స్థాయిలు తగ్గుతాయి. మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. ఫలితంగా, థైరాయిడ్ పనితీరు మెరుగవుతుంది. ఈ పద్ధతులను దినచర్యలో భాగం చేసుకోవడం వల్ల దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలు పొందవచ్చు.
సహజ వనరుల నుంచి లభించే అయోడిన్ : థైరాయిడ్ హార్మోన్ల ఉత్పత్తికి అయోడిన్ చాలా అవసరం. సముద్రపు నాచు (సీవీడ్), అయోడైజ్డ్ ఉప్పు, సముద్రపు ఆహారం వంటి వాటిని ఆహారంలో చేర్చుకోవడం వల్ల థైరాయిడ్ ఆరోగ్యానికి మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, అయోడిన్ను తగినంత మోతాదులోనే తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యమంటున్నారు. ఎందుకంటే, ఇది ఎక్కువైతే థైరాయిడ్ పనితీరు దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉందని తెలియజేస్తున్నారు.
పరిశోధన మూలాలు :
https://health.clevelandclinic.org/what-is-ashwagandha
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5307254/#sec3
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/09727531241282516
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