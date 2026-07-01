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వర్షాకాలంలో రోగ నిరోధకశక్తిపై ఎఫెక్ట్ - "ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్స్" ఇవి ట్రై చేయండి!

ఇంట్లోనే సహజసిద్ధంగా ఆయుర్వేద మెడిసిన్ - అల్లం, పసుపు, ఉసిరితో ఎంతో మేలు!

remedies_for_seasonal_allergies
remedies_for_seasonal_allergies (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 1, 2026 at 2:38 PM IST

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Remedies for Seasonal Allergies : వేసవి వెళ్లిపోయి వర్షాకాలం వచ్చేసింది. ఈ సమయంలో సీజనల్ వ్యాధులు పొంచి ఉంటాయి. శరీరంలో రోగ నిరోధక శక్తిని పెంపొందించుకోవడం వల్ల వాటిని ఎదుర్కొనే అవకాశం లభిస్తుంది. దీని కోసం ఎలాంటి మాత్రలు అవసరం లేకుండా సహజసిద్ధంగా ఇంట్లోనే లభించే పదార్థాలు ఉపయోగిస్తే సరిపోతుంది. రోగనిరోధక శక్తిలో పసుపు చాలా సమర్థంగా పనిచేస్తుంది.

పసుపులో కర్కుమిన్ అనే సమ్మేళనం ఉంటుంది. దీనికి శక్తివంతమైన యాంటీ-ఇన్‌ఫ్లమేటరీ (శోథ నిరోధక) గుణాలు ఉన్నాయి. ఇది వర్షాకాలంలో రోగనిరోధక శక్తికి మద్దతు ఇవ్వడం ద్వారా ఇన్ఫెక్షన్ల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. పసుపును నల్ల మిరియాలతో కలిపి తీసుకోవడం వల్ల కర్కుమిన్ శోషణ పెరుగుతుంది. పసుపులోని రోగనిరోధక శక్తిని అదనంగా పనిచేయిస్తుంది.

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పసుపును రోజూ తీసుకోవాలనుకుంటే గోల్డెన్ మిల్క్ తయారు చేసుకోవాలి. వెచ్చని పాలలో పసుపు వేసి మరిగించడం ద్వారా గోల్డెన్ మిల్క్ తయారు చేసుకోవచ్చు. అదే విధంగా నెయ్యి, మిరియాలతో కలిపి రైస్ పోపు పెట్టుకోవచ్చు. టీలోనూ పసుపు వేసుకుని సేవించవచ్చు. ఇలాంటి సంప్రదాయ అలవాట్లు వర్షాకాలంలో అనారోగ్యాన్ని దూరం చేస్తాయి.

ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో 'అల్లం' చిట్కా

అల్లంలో జింజెరోల్ అనే బయోయాక్టివ్ సమ్మేళనం ఉంటుంది. దీనికి యాంటీవైరల్, యాంటీ-ఇన్‌ఫ్లమేటరీ గుణాలున్నాయి. వర్షాకాలంలో సర్వసాధారణంగా వచ్చే జలుబు, జీర్ణ సమస్యలపై చక్కగా పోరాడతాయి. ప్రాంతీయ వైవిధ్యాలలో కాశ్మీరీ కహ్వా (మసాలాలతో కలిపిన అల్లం గ్రీన్ టీ) దక్షిణ భారత రసం (అల్లం-చింతపండు సూప్ వాతావరణ మార్పుల సమయంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే గుణాలకు ప్రసిద్ధి చెందాయి. అల్లం తురుము, తేనె, నిమ్మరసం కలిపి తయారుచేసే ఒక శీఘ్ర రోగనిరోధక శక్తి షాట్ రెసిపీ కొన్నేళ్లుగా ప్రాచుర్యంలో ఉంది. వర్షాకాల సంబంధిత శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్లను తగ్గించడానికి ఆరోగ్య నిపుణులు దీనిని విస్తృతంగా సిఫార్సు చేస్తుంటారు.

వర్షాకాల చర్మ రక్షణ కవచం ఉసిరి

పోషకాహార డేటా ప్రకారం ఉసిరిలో నారింజ పండ్ల కంటే 20 రెట్లు ఎక్కువ విటమిన్ సి ఉంటుంది (100 గ్రాములకు 600మి.గ్రా, నారింజలో 30మి.గ్రా). ఇది కొల్లాజెన్ సంశ్లేషణ, రోగనిరోధక కణాల ఉత్పత్తికి శక్తి కేంద్రంగా పనిచేస్తుంది. ఆమ్లా మురబ్బా వంటి సంప్రదాయ వినియోగ పద్ధతులు, స్మూతీలలో ఆమ్లా పొడి వంటివి చేర్చుకోవడం మంచిది. పోషకాలు అధికంగా ఉండే ఆమ్లా (ఉసిరి) ఆహారంలో చేర్చుకోవడం వల్ల ఎన్నో ప్రయోజనాలున్నాయి. ఉసిరికాయలను కొనుగోలు చేసేటప్పుడు గట్టిగా ఉన్నవి, మచ్చలు లేకుండా ఆకుపచ్చ-పసుపు రంగులో ఉన్న కాయలను ఎంచుకోవాలి. మెత్తగా లేదా రంగు మారిన ఉసిరికాయల్లో వాటి శక్తి తక్కువగా ఉంటుంది.

ఆహారానికి మించిన దినచర్యలు

వర్షాకాలంలో తేమ కారణంగా నిద్ర విధానాలు దెబ్బతింటాయి. ఆరోగ్య నిపుణులు సూచించినట్లుగా, 7నుంచి 8 గంటల పాటు తప్పకుండా నిద్రపోవడం వల్ల సైటోకైన్ ఉత్పత్తి తగ్గిపోయి రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది.

మెడ నుంచి కాలర్‌బోన్ వరకు 5 నిమిషాల లింఫాటిక్ మసాజ్ వల్ల శరీరంలోని విషపదార్థాలను తొలగించడంతో పాటు తెల్ల రక్త కణాల ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది. ఈ పద్ధతిని ఆయుర్వేదం, ఆధునిక చికిత్సల్లోనూ ఉపయోగిస్తున్నారు.

వెట్-ఫుట్ మసాజ్ (ఉప్పు కలిపిన గోరువెచ్చని నీటిలో పాదాలను నానబెట్టడం) రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది, వర్షాకాలం వల్ల కలిగే అలసటను తగ్గిస్తుంది.

పరిశోధన మూలాలు :

  • https://www.researchgate.net/publication/398131569_The_Power_of_Indian_Plants_Unlocking_the_Nutritional_Benefits_of_Ginger_Indian_Gooseberry_and_Turmeric
  • https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9229778/

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