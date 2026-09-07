కిడ్నీ ఆరోగ్యం కోరుకుంటున్నారా? - నిపుణులు చెప్తున్న నేచురల్ డ్రింక్స్!
మీ కిడ్నీలు క్లీన్గా, హెల్తీగా ఉండాలా? - ఈ నేచురల్ డ్రింక్స్ను తాగాల్సిందే!
Published : September 7, 2026 at 7:05 PM IST
Improve Kidney Function Drinks : శరీరంలో అత్యంత ముఖ్యమైన అవయవాలలో కిడ్నీలు ఒకటి. ఇవి వ్యర్థాలు, విషపదార్థాలను వడపోసి మనల్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతాయి. వయసు పైబడటం, జీవనశైలి, మద్యపాన వ్యసనం వంటి కారణాల వల్ల కొన్నిసార్లు కిడ్నీలు బలహీనపడి, వాటి పనితీరు మందగిస్తుంది. కాలక్రమేణా ఇది ప్రాణాంతకమైన, జీవన ప్రమాణాలను తీవ్రంగా దెబ్బతీసే దీర్ఘకాలిక కిడ్నీ వ్యాధికి దారితీస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఈ క్రమంలో కిడ్నీలను ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవడానికి ఎక్కువ నీరు తాగాలని మనం తరచుగా వింటూనే ఉంటాం. అది కచ్చితంగా సహాయపడుతుందనడంలో సందేహం లేదు. కానీ, కిడ్నీల పనితీరును మెరుగుపరిచి, అసలు కిడ్నీ వ్యాధులు రాకుండా నిరోధించగల ఇతర సహజసిద్ధమైన పానీయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
అల్లం - పుదీనా హెర్బల్ టీ : పుదీనాతో పాటు అల్లాన్ని మరిగించడం వల్ల జీర్ణక్రియను సులభతరం చేయడమే కాకుండా, మూత్రనాళ ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించే ఒక సున్నితమైన, ప్రశాంతతను ఇచ్చే టీ తయారవుతుంది. అల్లంలో జింజెరాల్, ఇతర బయోయాక్టివ్ సమ్మేళనాలు ఉంటాయి. ఇవి యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీలుగా పనిచేసి, కిడ్నీలలో వచ్చే వాపు, అసౌకర్యాన్ని తగ్గిస్తాయి. మరోవైపు, పుదీనా మూత్రనాళంలో కలిగే మంట లేదా చికాకు నుంచి ఉపశమనం ఇస్తుంది. ఈ మిశ్రమం కిడ్నీ వ్యాధులకు ప్రధాన కారణమైన ఆక్సిడేటివ్ స్ట్రెస్ను అరికడుతుంది. అంతేకాదు, కిడ్నీలు సరిగ్గా పనిచేయడానికి అవసరమైన రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది. దీనికి కొంచెం నిమ్మరసాన్ని జోడించడం వల్ల విటమిన్ సి, అదనపు యాంటీఆక్సిడెంట్లు లభించి, ఈ పానీయం మరింత ఆరోగ్యకరంగా మారుతుంది. మూత్రనాళ అసౌకర్యం లేదా తేలికపాటి కిడ్నీ వాపుతో బాధపడేవారికి ఈ టీ ఎంతో ప్రయోజనకరమంటున్నారు నిపుణులు.
గ్రీన్ టీ : గ్రీన్ టీలో 'పాలిఫెనాల్స్' అనే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇవి కిడ్నీ కణాలకు ఒక రక్షణ కవచంలా పనిచేస్తాయి. గ్రీన్ టీని క్రమం తప్పకుండా తాగడం వల్ల కిడ్నీలో రాళ్లు ఏర్పడే ప్రమాదం తగ్గుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే, ఇందులోని యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాల వల్ల కిడ్నీల వడపోత సామర్థ్యం పెరుగుతుందని పరిశోధనలు సూచిస్తున్నాయి. గ్రీన్ టీలో ఉండే 'ఎపిగాలోకాటెచిన్-3-గాలెట్' అనే యాంటీ ఆక్సిడెంట్, గ్లూకోజ్ వల్ల కలిగే టాక్సిసిటీని అరికట్టడంలో సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుందని పలు అధ్యయనంలో వెల్లడైంది. తద్వారా కిడ్నీలు దెబ్బతినకుండా ఉంటాయని తేలింది.
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త్రిఫల : త్రిఫల అనేది ఉసిరి, కరక్కాయ, తానికాయ అనే మూడు మూలికా ఫలాల కలయికతో రూపొందిన ఒక అద్భుతమైన ఆయుర్వేద మిశ్రమం. శరీరంలో ఖనిజాల సమతుల్యతను కాపాడటంలో, కిడ్నీలను డీటాక్స్ చేసే పానీయంగా ఇది గుర్తింపు పొందింది. ఈ మిశ్రమంలో విటమిన్ సి, గాలిక్ యాసిడ్ వంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఇవి శరీర కణజాలాలలో వాపును తగ్గించి, ఆక్సీకరణ ఒత్తిడిని అరికట్టడం ద్వారా కిడ్నీలను రక్షిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
కిడ్నీలకే పరిమితం కాకుండా, త్రిఫల జీవక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. ఇవన్నీ పరోక్షంగా కిడ్నీల ఆరోగ్యానికి తోడ్పడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనిలోని సహజ సిద్ధమైన డిటాక్సిఫైయింగ్ గుణం కిడ్నీల వడపోత సామర్థ్యాన్ని స్థిరంగా ఉంచడానికి, శరీరంలో అనవసరమైన టాక్సిన్స్ పేరుకుపోకుండా నిరోధించడానికి సహాయపడుతుంది. దీనిని సాధారణంగా టీలా కాచుకుని తాగుతారు లేదా సప్లిమెంట్ రూపంలో తీసుకుంటారు.
సెలెరీ జ్యూస్ : సెలెరీ ఒక అద్భుతమైన డైయూరిటిక్ లా (మూత్రవిసర్జనను పెంపొందించే పదార్థం) పనిచేస్తుంది. ఇందులో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి కిడ్నీల వాపును తగ్గించడంతో పాటు, అవి తమను తాము స్వయంగా శుభ్రపరుచుకోవడానికి సహాయపడతాయి. ప్రతిరోజూ ఒక గ్లాసు సెలెరీ జ్యూస్ తాగడం వల్ల కిడ్నీలలో స్పటికాలు పేరుకుపోకుండా ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తద్వారా కిడ్నీలో రాళ్లు ఏర్పడే ప్రమాదం తక్కువగా ఉంటుందని సూచిస్తున్నారు.
సెలెరీ సారం కిడ్నీల ఆరోగ్యంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని పలు అధ్యయనంలో వెల్లడైంది. ఇది ఆక్సీకరణ ఒత్తిడిని, ప్రోటీన్యూరియాను (మూత్రంలో అధికంగా ప్రోటీన్ పోవడం) తగ్గిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా, సెలెరీ జ్యూస్ మూత్రనాళ వ్యవస్థను సంరక్షించి, అది ఆరోగ్యంగా, ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్లు లేకుండా ఉండటానికి తోడ్పడుతుందని అంటున్నారు.
పరిశోధన మూలాలు :
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32674108/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9959749/
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