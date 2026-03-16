కొలెస్ట్రాల్​తో బాధపడుతున్నారా? - తగ్గించడానికి వైద్యుల సూచనలివే!

సైలెంట్ కిల్లర్​గా అధిక కొలెస్ట్రాల్​ - ఆహారం, వ్యాయామంతో కంట్రోల్​లో ఉంటుందంటున్న నిపుణులు!

By ETV Bharat Health Team

Published : March 16, 2026 at 4:56 PM IST

Cholesterol Control with Diet : కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రించడంలో మనం తినే ఆహారం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. జీవనశైలి ద్వారా కొంత వరకు కొలెస్ట్రాల్​ను అదుపులో ఉంచుకోగలిగినప్పటికీ, ఆహారపు అలవాట్లను మార్చుకోకపోతే దీర్ఘకాలం పాటు ఆరోగ్యంగా ఉండలేమంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో శరీరంలో కొలెస్ట్రాల్​ను ఎలా తగ్గించుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

శరీరంలో కొలెస్ట్రాల్ మోతాదు పెరగడానికి కొవ్వు పదార్థాలు ఎక్కువగా ఉన్న ఆహారం తీసుకోవడం ఒక్కటే కారణం కాదు. శరీరతత్త్వం, జన్యువులు, జీవనశైలి వంటివి చాలానే ప్రభావితం చేస్తాయంటున్నారు ప్రముఖ పోషకాహార నిపుణులు డా. జానకీ శ్రీనాథ్. అయితే, వాటిని సమతుల్యం చేసుకుంటూ ఆహార నియంత్రణ పాటిస్తే కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించుకోవడం సాధ్యమే అని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రొటీన్స్, కొవ్వు పదార్థాలు శక్తి జనకాలట. వీటిని శరీర అవసరాలకు మించి, ఏ రూపంలో తీసుకున్నా కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది. ఎలాగంటే, నూనెలు ఎక్కువగా ఉండే పచ్చలు, చిరుతిళ్లు, డీప్​ఫ్రైలు, పిండిపదార్థాలు, పనీర్, గుడ్లు, చికెన్, త్వరగా జీర్ణమయ్యే ప్రాసెస్ట్ ఫుడ్, స్వీట్లు, పళ్ల రసాలు వంటివన్నీ ఇందులోకి వస్తాయట.

ఎంత మోతాదులో ఉండాలి : సాధారణంగా 20 ఏళ్లు, అంతకన్నా ఎక్కువ వయసు ఉన్నవారికి రక్తంలో LDL 100 mg/dL కన్నా తక్కువగా ఉండాలంటున్నారు నిపుణులు. అదే, 190 mg/dL కన్నా మించితే మాత్రం స్టాటిన్లు వాడుకోవటం తప్పదని సూచిస్తున్నారు. ఒకవేళ LDL మోతాదులు 189 mg/dL ఉండి, గుండెజబ్బు ముప్పు అంతగా లేనట్టయితే జీవనశైలి మార్పులు పాటించొచ్చట. అలాగే, తగినంత నిద్ర, పొగాకు వాడకపోవటం, ఒత్తిడి తగ్గించుకోవటం వంటివి మేలు చేస్తాయట. అయితే, ఆహారం, ఎక్సర్​సైజ్​లు మరింత ఎక్కువ ప్రయోజనం కలిగిస్తాయి.

మీలో ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయా? - ఫ్యాటీ లివర్​ సమస్య కావొచ్చట!

ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి : శరీరంలో కొలెస్ట్రాల్ నియంత్రించుకోవాలంటే, ముందు మన శరీర బరువు, ఎత్తు ఎంత, మనం చేసే పనులకు ఎంత ఎనర్జీ అవసరం లాంటి విషయాలు తెలుసుకోవాలట. అందుకు ఏయే పదార్థాలను ఆహారంగా తీసుకోవాలి? లాంటివన్నీ పరిగణనలోకి తీసుకుని వైద్యులు సూచించే బ్యాలెన్స్ డైట్​ని అనుసరించాలంటున్నారు డా. జానకీ శ్రీనాథ్. అందులో ఫైబర్ ఎక్కువగా, నూనె తక్కువగా ఉండే పదార్థాలు, నెమ్మదిగా జీర్ణమయ్యే ఓట్స్, చిరుధాన్యాలు, మొక్కజొన్న, బార్లీ తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా, తాజా పండ్లు, కూరగాయలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలట. అలాగే, డ్రై ఫ్రూట్స్ బదులు చియా, అవిసె గింజలను తీసుకోవాలి. ఈ మార్పులు చేసుకోవడంతో పాటు శారీరక శ్రమ, వ్యాయామం, ధ్యానం, యోగా తగినంతగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఎత్తుకు తగ్గ బరువున్నారో లేదో చూసుకుని అందులో కనీసం పది శాతమైనా తగ్గేలా డ్యాన్స్, ఏరోబిక్స్ వంటి చేయగలిగితే కొలెస్ట్రాల్​ని తగ్గించుకోవచ్చట. రోజుకు 2 గ్రాముల ప్లాంట్ స్టెరాల్స్ లేదా స్టానాల్స్ తీసుకోవడం వల్ల LDL కొలెస్ట్రాల్ దాదాపు 10% తగ్గుతుందని Harvard Health Publishing పేర్కొంది.

వ్యాయామం మేలు : శారీరక శ్రమ, వ్యాయామం చేస్తున్నప్పుడు రక్తంలోకి HDL (మంచి కొలెస్ట్రాల్) విడుదలవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది రక్తనాళాల్లో పోగుపడిన LDL (చెడు కొలెస్ట్రాల్) తగ్గిస్తుందట. ఈ క్రమంలో వారానికి కనీసం 150 నిమిషాల ఒక మాదిరి ఎక్సర్​సైజ్ లేదా 75 నిమిషాల తీవ్ర వ్యాయామం అవసరమని American Heart Association సిఫారసు చేస్తుంది. వాకింగ్, సిమ్మింగ్, వెయింట్ లిఫ్టింగ్, డ్యాన్స్ వంటి ఏవైనా చేయొచ్చట.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

తరచూ కడుపునొప్పి వస్తోందా? - నిర్లక్ష్యం చేయొద్దంటున్న నిపుణులు

ప్రెగ్నెన్సీ టైమ్​లో ఒత్తిడి పెరుగుతోందా? - ఈ చిట్కాలు పాటిస్తే మేలంటున్న నిపుణులు!

