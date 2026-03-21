ప్రశాంతమైన నిద్ర కావాలా? - ఈ అపోహలు వీడాలంటున్న నిపుణులు!
నిద్ర గురించి అపోహలు - ఇలా చేయడం వల్ల మానసిక, శారీరక ఆరోగ్యం!
Published : March 21, 2026 at 9:15 AM IST
Myths and Facts about Sleep : సంపూర్ణ ఆరోగ్యానికి కంటి నిండా నిద్ర చాలా ముఖ్యం. అయితే, తీరిక లేని పనులు, నైట్ షిప్టులు, జీవనశైలిలో మనం చేసే కొన్ని పొరపాట్లతో పాటు నిద్ర గురించి ఉండే కొన్ని అపోహలు మనల్ని ప్రశాంతమైన నిద్రకు దూరం చేస్తున్నాయి. తద్వారా శారీరకంగా, మానసికంగా పలు ఆరోగ్య సమస్యలు చుట్టుముడుతున్నాయి. ఇలా జరగకూడదంటే, నిద్ర గురించి ఉండే కొన్ని అపోహలు, వాటి వెనకున్న వాస్తవాలేంటో తెలుసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
మనిషి జీవితకాలంలో 1/3 వంతుల సమయాన్ని నిద్రకే కేటాయిస్తామట. అంటే, నిద్రకు మన రోజువారీ ప్రణాళికలో ఎంతటి ప్రాధాన్యం ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. అయితే, మన జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లు మార్పులు, తెలిసో-తెలియకో చేసే కొన్ని పొరపాట్ల కారణంగా నిద్రకు తీవ్ర ఆటంకం కలుగుతోందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. దీని ప్రభావం మన రోజువారీ పనులు, ఆరోగ్యంపై తీవ్రంగా పడుతోందట. మరికొందరిలో నిద్ర గురించి నెలకొన్న కొన్ని అపోహలు వారిని ప్రశాంతమైన నిద్రకు దూరం చేస్తున్నాయి. అందుకే, ఆ అపోహలను తొలగించుకోవడం చాలా ముఖ్యమట.
పెద్దలకు ఐదు గంటల నిద్ర చాలు : ఇది పూర్తిగా అపోహేనని అంటున్నారు నిపుణులు. చాలామందిలో నెలకొన్న ఈ భావనే వారిలో నిద్రలేమికి కారణమవుతుందని చెబుతున్నారు. ఫలితంగా, హైపర్ టెన్షన్, గుండె సమస్యలు, డిప్రెషన్ వంటి లేనిపోని అనారోగ్యాలకు దారితీస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో పెద్దలు రాత్రుళ్లు 7 నుంచి 8 గంటల పాటు నిద్ర పోవాలని Centers for Disease Control and Prevention సూచిస్తోంది.
ఏ వేళలోనైనా సరే, ఎనిమిది గంటలు నిద్రకు కేటాయిస్తే సరి : నైట్ షిప్టులు, ఇతర పనుల కారణంగా రాత్రుళ్లు పూర్తిగా నిద్ర లేకపోవడం లేదా ఆలస్యంగా పడుకోవడం మనలో చాలామందికి అలవాటుగా ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు త్యాగం చేసిన నిద్రను ఏ ప్రయాణాల్లోనో లేదా మధ్యాహ్నమో కవర్ చేస్తుంటారు. దీంతో రోజులో ఎప్పుడైనా 8 గంటలు నిద్రపోతే సరిపోతుందని భావిస్తుంటారు. కానీ, ఇది మంచి పద్ధతి కాదంటున్నారు నిపుణులు. పైగా ఎప్పుడో ఒకసారి ఇలా చేస్తే పర్లేదు కానీ దీర్ఘకాలం పాటు ఇదే రోటీన్ని కొనసాగిస్తే మాత్రం దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలు తప్పవని హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే, నిద్రకంటూ ఒక నిర్ణీత సమయం కేటాయించుకోవాలని, అది కూడా రాత్రి సమయమే సరైనదని సలహా ఇస్తున్నారు.
మీలో ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయా? - ఫ్యాటీ లివర్ సమస్య కావొచ్చట!
అలా కళ్లు మూసుకొని నిద్రపోవడం : శరీరానికి, మనసుకు కాస్త విశ్రాంతి ఇవ్వడానికి చాలామంది కాసేపు కళ్లు మూసుకొని అలా రిలాక్సవుతుంటారు. అంతమాత్రాన నిద్రపోయినట్లు కాదని అంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే, మనం నిద్రలో ఉన్నప్పుడు, మెలకవతో ఉన్నప్పుడు మన శరీర అవయవాల పనితీరు వేర్వేరుగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా, సాధారణంగా విశ్రాంతి తీసుకోవడం కంటే నిద్రపోయినప్పుడు మన మెదడు మరింత రిలాక్స్ అవుతుందట. అంతేకాదు, ఆలోచనా శక్తి, నిర్ణయాలు తీసుకునే సామర్థ్యం పెరుగుతాయని వివరిస్తున్నారు. అందుకే, విశ్రాంతి తీసుకోవాలనుకున్న ఆ కొద్ది సమయంలో కూడా ఓ చిన్న కునుకు తీయండ మంచిదట.
బెడ్లైట్లో నిద్రపోవడం : రాత్రిపూట బెడ్లైట్ లేనిదే కొంతమందికి నిద్ర పట్టదు. చీకటి అంటే భయం, వెలుతురు లేనిదే నిద్ర పట్టకపోవడం వంటివి ఇందుకు కారణాలు కావచ్చు. పైగా, ఇలా లైట్ వేసుకొని పడుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యపరంగా ఇబ్బందేమీ లేదట. కానీ, వెలుతురులో పడుకుంటే పదేపదే మెలకువ రావడం, ఆ తర్వాత నిద్ర పట్టకపోవడం వంటి సమస్యలొచ్చే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది క్రమంగా నిద్రలేమికి దారితీస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అంతేకాదు, కొంతమందిలో వెలుతురు కళ్లపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతూ ఇతర కంటి సమస్యలకూ కారణమవుతుందట. రాత్రి వేళ వెలుతురుకు గురికావడం వల్ల శరీరంలో మెలటోనిన్ (Melatonin) అనే హార్మోన్ ఉత్పత్తి గణనీయంగా తగ్గుతుందని Harvard Health Publishing పేర్కొంది. దీనివల్ల నిద్ర పట్టడానికి పట్టే సమయం పెరుగుతుందట.
బెడ్పై కాసేపు దొర్లితే నిద్ర వస్తుందని : కొంతమందికి బెడ్పై పడుకోగానే అలా నిద్ర పట్టేస్తుంది. అదే, మరికొంతమందికి అయితే నిద్ర కోసం పాట్లు పడుతుంటారు. బెడ్పై పడుకొని అటూ ఇటూ దొర్లుతుంటారు. ఇలా చేస్తే కాసేపటికి మనమే నిద్రలోకి జారుకుంటామని భావిస్తారు. కానీ, ఇది అస్సలు కరక్ట్ కాదని అంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే, నిద్ర రాకపోయినా మంచంపై దొర్లడం, బలవంతంగా కళ్లు మూసుకొని పడుకోవడం వల్ల చిరాకు ఆవహిస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఎంతకీ నిద్ర పట్టట్లేదన్న ఒత్తిడి కలుగుతుందట. అంతిమంగా, దీని ప్రభావం మెదడుపై పడుతుంది.
కాబట్టి, ఈ సమస్యలన్నీ లేకుండా ఉండాలంటే, నిద్ర పట్టకపోతే మంచానికి దూరంగా వచ్చి కాసేపు అటూ ఇటూ తిరగడం, నచ్చితే ఓ పుస్తకం చదవడం, సంగీతం వినడం లాంటివి చేయాలని sleepfoundation పేర్కొంది. అలాగని, గ్యాడ్జెట్స్తో గడపడం, టీవీ చూడడం లాంటివి చేయొద్దాంటున్నారు. ఎందుకంటే, అవి మనల్ని నిద్రకు ప్రేరేపించడం కాదు, నిద్రను దూరం చేస్తాయట. అందుకే ఇలా కాసేపు రిలాక్సయ్యారంటే ఎంచక్కా నిద్ర దానంతటదే వస్తుందట. ఆపై హాయిగా పడుకోవచ్చు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
కొలెస్ట్రాల్తో బాధపడుతున్నారా? - తగ్గించడానికి వైద్యుల సూచనలివే!
ప్రెగ్నెన్సీ టైమ్లో ఒత్తిడి పెరుగుతోందా? - ఈ చిట్కాలు పాటిస్తే మేలంటున్న నిపుణులు!