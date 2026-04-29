ETV Bharat / health

"షుగర్" మందులతో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్? - ప్రముఖ వైద్య నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

మధుమేహంపై అనుమానాలు, అపోహలు - పూర్తి అవగాహన కోసం ఈ కథనం చదవాల్సిందే!

author img

By ETV Bharat Health Team

Published : April 29, 2026 at 3:28 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

Diabetes Myths and Facts : చక్కెర వ్యాధి, షుగర్, మధుమేహం, డయాబెటిస్ ఇలా ఏ పేరుతో పిలుచుకున్నా ఇదో దీర్ఘకాల సమస్య. ఒకసారి వచ్చిందంటే పూర్తిగా నయం కాని వ్యాధి. దీన్ని నియంత్రణలో ఉంచుకోవటం తప్పించి, చేయగలిగిందేమీ లేదు. ఇది అదుపులో లేకపోతే గుండె జబ్బులు, కిడ్నీలు దెబ్బతినటం, పక్షవాతం, మానని పుండ్లు, చూపు పోవటం, వేళ్లు, పాదాలు, కాళ్లు తీసేయడం వంటి దుష్ప్రభావాలు సంభవిస్తాయి. ఒక్కొసారి మరణం కూడా సంభవించవచ్చు. కాబట్టే, డయాబెటిస్ మీద సరైన అవగాహన కలిగి ఉండటం అతి ముఖ్యం. కానీ, మన దగ్గర దీనిపై అనేక అపోహలు, అనుమానాలు రాజ్యమేలుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో డయాబెటిస్​పై అపోహలు, అనుమానాలను తొలగించుకోవటం మనందరి విధి అని ఆశ్రం మెడికల్ కాలేజ్ రిటైర్డ్ ప్రొఫెసర్ డా. ఎ. అశ్వినీ కుమారు సూచిస్తున్నారు. ఆ వివరాలు వారి మాటల్లోనే చూద్దాం.

అసలు డయాబెటిస్ నాకెందుకు వస్తుంది? : నేను చక్కగా తిని తిరుగుతున్నాను. మా ఇంట్లో ఎవరికీ లేదు అని చాలా మంది అనుకుంటారు. కానీ, డయాబెటిస్ ఎవరికైనా రావొచ్చు. కొందరికి వంశపారంపర్యంగానూ రావొచ్చు. ఇంకొందరి కుటుంబాల్లో మొదటిసారి కనిపించొచ్చు. ప్రస్తుతం చాలామంది రక్త పరీక్ష చేయించుకొని, షుగర్ ఉందో లేదో తెలుసుకుంటున్నారు. అంతేకానీ, మీ పూర్వీకుల్లో ఎవరికైనా మధుమేహం ఉందో లేదో ఎవరికైనా తెలుసా? కాబట్టి, మా వంశంలో ఎవరికీ షుగర్ వ్యాధి లేదు అన్నది ఎంత వరకు కరెక్ట్. దీని గురించి కూడా ఒకసారి ఆలోచించాలి. కాబట్టి, అందరమూ తప్పకుండా రక్త పరీక్ష చేసుకొని, షుగర్ ఉందో లేదో తెలుసుకోవాలి.

నాకు షుగర్ ఏంటి? : డయాబెటిస్ అనగానే అందరికీ ఆకలి, దాహం ఎక్కువగా వేయటం, మూత్రం అతిగా రావటం, దెబ్బలు ఎంతకీ మానకపోవటం, చీము పట్టడం లాంటివి గుర్తుకు వస్తాయి. ఇలాంటి లక్షణాలు కనిపించని కొంతమంది నాకు షుగర్ వ్యాధి ఏంటని అనుకుంటుంటారు. ఇది నిజం కాదు. ఇలాంటి లక్షణాలు అందరిలో కనిపించలని ఏమి లేదు. ఇవి ఉంటే డయాబెటిస్ ఉందేమోనని అనుమానించి, తప్పక పరీక్షలు చేయించుకోవాలి. ఈ లక్షణాలు లేనంత మాత్రాన షుగర్ ఉండదని అనుకోకూడదు కూడా. పరీక్షలు చేసుకొని షుగర్ వ్యాధి ఉందో లేదో నిర్ణయించుకోవాలి.

లావుగా ఉన్నవారికే మధుమేహం వస్తుందా? : లావుగా ఉన్నవారిలో డయాబెటిస్ ఎక్కువగా వస్తుందనే మాట నిజమే. ఒబెసిటీతో బాధపడుతున్న వారిలో 30-40 శాతం మందికి షుగర్ జబ్బు ఉంటోంది. అలాగని సన్నగా ఉన్నవారికి రాదని, వస్తే ఇబ్బంది ఉండదని అనుకోవద్దు. ఎవరికి డయాబెటిస్ వచ్చినా సక్రమంగా చికిత్స తీసుకోకపోతే సమస్యలు తప్పవని తెలుసుకోవాలి.

Exercise
Exercise (Getty Images)

మందులు లేకుండా నడక, ఆహారం నియమాలతో నియంత్రించొచ్చా? : ఇది కేవలం పెద్ద అపోహ మాత్రమే. డయాబెటిస్ దీర్ఘకాలిక వ్యాధి. ఆహార నియమాలు, నడక, ఇతర వ్యాయామాలతో రక్తంలో షుగర్ లెవల్స్ అదుపులోకి రావొచ్చు. కొంత కాలం వరకు నియంత్రణలో ఉండొచ్చు. కానీ, ఎప్పుడూ అలానే ఉండదు. కొద్ది కాలం తర్వాత తప్పకుండా మందులు వాడాల్సి ఉంటుంది. డయాబెటిస్ పూర్తిగా నయం కావడటమనేది ఈ రోజు దాకా లేదు. దీన్ని అదుపులో ఉంచగల మందులు మాత్రమే ఉన్నాయి. కానీ, పూర్తిగా నయం చేసేవి లేవు.

డయాబెటిస్ ఉన్నా కూడా అన్నీ తింటున్నా. మందులు వేసుకోకపోయినా నాకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేవు. ఎందుకీ నియమాలు, నియంత్రణలు? : ఇలాంటి ధోరణి సరికాదు. డయాబెటిస్ అదుపులో లేకపోతే ఈ రోజు కాకపోతే భవిష్యత్తులో తీవ్ర పరిణామాలు తెచ్చి పెడుతుంది. ఏమీ కాదులే అన్నది నిజం కాదు. ఇది కేవలం అపోహ మాత్రమే.

చిన్నపిల్లలకు షుగర్ వ్యాధి ఏంటీ? : ఇది చాలామంది పేరేంట్స్ అనే మాట. నిజానికి, చిన్నపిల్లలకు షుగర్ వ్యాధి అంటే ఎవరికైనా నమ్మబుద్ధి కాదు. డయాబెటిస్​లో రెండు రకాలు. ఒకటి - చిన్న వయసులో వచ్చేది. దీన్ని IDDM అంటారు. వీరు తప్పనిసరిగా ఇన్సులిన్ తీసుకోవాలి. లేకపోతే డయాబెటిస్​తో ముడిపడిన సమస్యలు ఎక్కువగా వస్తాయి. ముఖ్యంగా, డయాబెటిక్ కోమా చాలా ప్రమాదకరమైంది. ఈ పరిస్థితి ప్రాణాంతకం కూడా. ఇంకొకటి - పెద్దవారిలో వచ్చేది. వీరికి ఆహార నియమాలు, మందులు పనిచేస్తాయి. కాబట్టి, చిన్న పిల్లల్లోనూ డయాబెటిస్ రావొచ్చని గుర్తించాలి.

coffee
coffee (Getty Images)

టీ లేదా కాఫీలో అసలు చక్కెర వేసుకోకూడదా? : సాధారణంగా ఇది అందరూ అనుకునేది, ఆచరించేది. వాస్తవానికి, రోజుకు ఒకటి లేదా రెండు కప్పుల కాఫీ, టీ తాగే వారికి ఇది పెద్ద ఇబ్బంది కలిగించదు. ఒక చిన్న చెంచా షుగర్​ను కప్పు కాఫీలో వేసుకుంటే రక్తంలో అంత ఎక్కువగా గ్లూకోజ్​ ఏమీ పెరగదు. ఎలాంటి ప్రమాదం ఉండదు. అయితే, రోజుకి 10 కప్పులు, అంతకన్నా ఎక్కువగా కాఫీ లేదా టీ తాగేవారికి మాత్రం మంచిది కాదు.

పండ్లు తినకూడదా? ఎలాంటి తినొచ్చు? : పండ్లు ఆరోగ్యానికి ముఖ్యం. అయితే డయాబెటిస్​తో బాధపడేవారికి తీపి ఎక్కువగా ఉన్న పండ్ల విషయంలో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ద్రాక్ష, జామ, అరటి, సపోటా, మామిడి, బత్తాయి, యాపిల్ లాంటి పండ్లలో చక్కర ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీటితో రక్తంలో గ్లూకోజ్ లెవల్స్ పెరుగుతాయి. డయాబెటిస్ నియంత్రణ తప్పుతుంది. అలాగని, పూర్తిగా మానేయాల్సిన పనిలేదు. మితంగా తినొచ్చు. పచ్చిగా ఉండే జామకాయ కూడా తినొచ్చు. ఏదేమైనా షుగర్ లెవల్స్ అదుపులో ఉంచుకొని, ఏ పండు అయినా అందరిలాగా తినొచ్చు. ఏదేమైనా మితంగా తినాలి.

fruits
fruits (Getty Images)

మాంసాహారులు ఏ మాంసం తినొచ్చు? : ఎలాంటి మాంసం అయినా వండేటప్పుడు నూనె ఎక్కువగా వాడతారు. దీంతో శరీరంలో కొవ్వు శాతం పెరిగిపోయే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి, మాంసాహారం చాలా తక్కువసార్లు, అది మితంగా తినాలనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి.

కారం పదార్థాలు, సమోసాలు తినొచ్చు : ఇవన్నీ నూనెతోనే చేస్తారు. కాబట్టి, శరీరంలో కొవ్వు మోతాదు పెరుగుతుంది. అందువల్ల వీటి విషయంలో మితంగా తినటం మంచిది.

డయాబెటిస్ స్వీట్స్ తినొచ్చా? : ఇవి అంత మంచివి కావు. వీటిల్లో తీపి కోసం వాడేవి ఆరోగ్యానికి ప్రమాదకరం. అలాగే, అన్ని రకాల్ స్వీట్స్ మాదిరిగానే వీటినీ నూనె, నెయ్యితో చేస్తారు. ఇవి తింటే శరీరంలో కొవ్వు శాతం పెరుగుతుంది.

sweets
sweets (Getty Images)

షుగర్ మందులు ఎక్కువ కాలం వాడితే ప్రమాదకరం కాదా? : మెట్​ఫార్మిన్ మందు శరీరంలో కొవ్వును తగ్గిస్తుంది. ఇన్సులిన్​తో బరువు పెరగొచ్చు. ఈ మందులతో కలిగే ప్రయోజనాలతో పోలిస్తే ఇలాంటి దుష్ప్రభావాలు అంత ప్రమాద భరితాలు కావు.

ఇన్సులిన్ ఒకసారి వాడితే జీవితకాలం వాడాలా? : చిన్న వయసులో వచ్చే డయాబెటిస్​కి తప్ప మిగతావారిలో అవసరమున్నప్పుడు.. అంటే రక్తంలో గ్లూకోజ్ లెవల్స్ నియంత్రణలో లేనప్పుడు, షుగర్ సంబంధ సమస్యలు తలెత్తినప్పుడు ఇన్సులిన్ వాడాల్సి వస్తుంది. అలాగే, సర్జరీలకు ముందు, తర్వాత అన్నీ బాగుంటే మందులే వాడుకోవచ్చు. ఈ విషయంలో డాక్టర్ల నిర్ణయం చాలా ముఖ్యం.

మాటిమాటికీ రక్త పరీక్ష అవసరమా? మూత్ర పరీక్ష సరిపోదా? : రక్తంలో గ్లూకోజ్ 180 mg దాటితే కానీ, ముూత్రంలో అది కనిపించదు. రక్తంలో 200 mg ఉన్నా మూత్రంలో అంత ఎక్కువగా కనిపించదు. కాబట్టి, మందు పనితీరు, గ్లూకోజ్ నియంత్రణలో ఉంటోందా? లేదా? తెలుసుకోవటానికి, మందు మోతాదు మార్చటానికి గ్లూకోజ్ టెస్ట్ అవసరం. కాబట్టి, డాక్టర్లు రక్తపరీక్ష అవసరమని చెబితే నిర్లక్ష్యం చేయొద్దు.

వ్యాయామం చేయటం కుదరని రోజున మానేసి, వీలున్నప్పుడు ఎక్కువగా చేయొచ్చా? : క్రమం తప్పకుండా వ్యాయమం చేయాలి. ఒకటి, రెండు రోజులు చేయలేదని ఒకేరోజు ఎక్కువగా చేస్తే తీవ్ర అలసట రావొచ్చు. ఫలితంగా, రక్తంలో గ్లూకోజ్ బాగా తగ్గిపోవచ్చు. అందుకే, క్రమం తప్పకుండా ప్రతిరోజూ వ్యాయామం చేయాలి. ఉదయం వీలు కాకపోతే సాయంత్రం వేళ చేయొచ్చు.

జీవితాంతం మందులు వేసుకోవాల్సిందేనా? : చాలామందికి ఈ సందేహం ఉంటుంది. మందులు జీవితాంతమని కాదు, జీవితం అంతం కాకుండా ఉండటానికి వేసుకోవాలి. మందులు సక్రమంగా వేసుకుంటే రక్తంలో గ్లూకోజ్ నియంత్రణంలో ఉంటుంది. ప్రతికూల ప్రభావాలు తక్కువగా ఉంటాయి. ఫలితంగా, జీవనకాలమూ పెరుగుతుంది.

షుగర్ వ్యాధి వస్తే వరి అన్నం తినకూడదా? : డయాబెటిస్ ఒకసారి నిర్ధారణ అయ్యిందంటే చాలు, వరి అన్నం మానేసి, రొట్టెలు, జొన్న అన్నం తినమంటారు. కానీ, జొన్నలు, గోధుమల్లోనూ దాదాపు బియ్యంతో సమానంగానే చక్కెర ఉంటుంది. వరి అన్నం బదులుగా గోధుమ, జొన్న అన్నం తింటే ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదు. కానీ, చిన్నప్పటి నుంచి వరి అన్నం అలవాటు అయినందున రెండు ముద్దలు ఎక్కువ తింటాం. అలవాటు లేని జొన్న లేదా గోధుమ అన్నం కాస్త తక్కువ తింటాం. అంతకు మించి ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

TAGGED:

DIABETES MYTHS AND FACTS
ETV BHARAT DIABETES CAMPAIGN
FACTS ABOUT DIABETES
SUGARY DRINKS CAUSE DIABETES
DIABETES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.