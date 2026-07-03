నిద్రలేమి సమస్యతో బాధపడుతున్నారా? - "మ్యూజిక్ థెరపీ"తో పరిష్కారమట!
-సంగీతం నిద్రను ఎలా ప్రభావితం చేస్తుంది? - మంచి నిద్ర కోసం ఏం చేయాలి!
Published : July 3, 2026 at 3:54 PM IST
Music Therapy for Insomnia: నిద్రలేమి చికిత్స అనగానే చాలా మందికి నిద్ర మాత్రలు, కాగ్నిటివ్ బి హేవియరల్ థెరపీ వంటివే గుర్తుకొస్తాయి. అయితే, ప్రస్తుతం సంగీత చికిత్స మీదా కూడా ఆసక్తి పెరుగుతోంది. ఈ చికిత్స వల్ల ఎలాంటి దుష్ప్రభావాలు లేకపోవటం మరింత ఆకర్షిస్తోందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో సంగీతం నిద్రను ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
సంగీతం నిద్రను ఎలా ప్రభావితం చేస్తుంది?: తల్లి జోలపాటకు పాపాయి హాయిగా బజ్జుంటుంది. శ్రావ్యమైన గానానికి మనసు శాంతించి, కునుకు వస్తుంది. సంగీతానికి ఇంతటి శక్తి ఎక్కడిది? అంటే మెదడులోని వేర్వేరు భాగాల మీద సంగీతం ప్రభావం చూపుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇది నాడీ, శారీరక మార్పులను మేల్కొలుపుతుందని చెబుతున్నారు. వాస్తవానికి, సంగీతం ఆయా రకాలను బట్టి ఆధారపడి ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు. ఉచ్ఛ స్వరాలతో కూడిన సంగీతం అప్రమత్తంగా, హుషారుగా ఉండటానికి తోడ్పడితే.. చాలా తక్కువ శృతితో పాడే స్వరాల స్థాయి, పునరావృత స్వరాలు మెదడులో నిద్ర ప్రతి స్పందనను ప్రేరేపిస్తాయని అధ్యయనాలు చెబుతున్నాయి. ఇవి ఒత్తిడి, ఆందోళనతో ముడిపడిన స్పందనలను తగ్గించి, హాయి భావన కలిగిస్తాయని తెలియజేస్తున్నారు. శ్రావ్యమైన సంగీతంతో ఒత్తిడిని ప్రేరేపించే సింపథెటిక్ నాడీ వ్యవస్థ కుదురుగా ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు. దీంతో ఒత్తిడి హార్మోన్ అయిన కార్టిసాల్ మోతాదులు తగ్గుముఖం పడతాయని sleep foundation పేర్కొంది.
అలాగే, స్వయంచాలిత నాడీ వ్యవస్థను నియంత్రిస్తూ గుండె, శ్వాస వేగం, రక్తపోటు తగ్గటానికి తోడ్పడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. అంతేకాదు, ప్రేమ, హాయి భావనలను పుట్టించే ఆక్సిటోసిన్ హార్మోన్ మోతాదులు పెరిగేలా చేస్తుందట. దీంతో మూడ్ మెరగవుతుందని చెబుతున్నారు. ప్రతికూల ఆలోచనలు తగ్గుముఖం పడతాయంటున్నారు. ఇవన్నీ నిద్ర పట్టటానికి తోడ్పడతాయంటున్నారు.
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పేగు బ్యాక్టీరియాను మార్చేసి : సంగీతం రకరకాల జ్ఞానేంద్రియాలను ఉత్తేజితం చేయటం ద్వారా డొపమిన్, సెరటోనిన్ వంటి నాడీ సమాచార వాహకాలకు మించి ప్రభావం చూపుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పేగు బ్యాక్టీరియా తీరు తెన్నులనూ సంగీతం మార్చగలదని అంటున్నారు. నిద్రకూ పేగు బ్యాక్టీరియా నిరంతరం మెదడుకు సమాచారాన్ని చేరవేయటం ద్వారా నిద్ర నాణ్యత మీదా ప్రభావం చూపుతున్నట్టు National Library of Medicine పేర్కొంది.
పేగుల్లో నివసించే మంచి బ్యాక్టీరియా ప్రత్యక్షంగానో, పరోక్షంగానో నిద్రతో ముడిపడిన రసాయనాలను విడుదల చేస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీటి నుంచి పుట్టుకొచ్చే ప్రత్యేకమైన రసాయనాలు నేరుగా వేగస్ నాడీతో చర్య జరుపుతాయని తెలియజేస్తున్నారు. ఇవి మెదడులో నిద్రతో ముడిపడిన భాగాల మీద ప్రభావం చూపుతాయంటున్నారు. పేగు బ్యాక్టీరియా, వీటి జీవక్రియలతో పుట్టుకొచ్చిన రసాయనాలు పరోక్షంగా నిద్రను నియంత్రించే రోగ నిరోధక ప్రతిస్పందనను శ్రుతి చేస్తాయని వివరిస్తున్నారు. ఈ రసాయనాలు రక్తంలో కలిసి ప్రవహిస్తూ నిద్ర, మెలకువలను పర్యవేక్షించే జీవ గడియారాన్ని కూడా నియంత్రిస్తాయని National Library of Medicine పేర్కొంది. పేగులు, మెదడు మధ్య సమాచార ప్రసారం రెండు వైపుల నుంచి సాగుతుండటం వల్ల ఏ ఒక్కటి అస్తవ్యస్తమైనా నిద్ర నాణ్యత దెబ్బతింటుందని వివరిస్తున్నారు
బాగా నిద్ర పట్టేలా : నిద్రలేమితో బాధపడేవారిలో పేగు బ్యాక్టీరియా తీరు మారిపోతున్నట్టూ పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. మంచి బ్యాక్టీరియా తగ్గితే నిద్రను నియంత్రించే జీవక్రియ రసాయనాల మోతాదులు పడిపోతాయంటున్నారు నిపుణులు. తద్వారా నిద్ర సరిగా పట్టకపోవటం, గాఢ నిద్ర కొరవడటం వంటివి తలెత్తుతాయని పేర్కొంటున్నారు. మరోవైపు నిద్రలేమి కారణంగా హానికర బ్యాక్టీరియా పెరిగి సమస్యలకు దారితీస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. శ్రావ్యమైన, శాస్త్రీయ సంగీతం మూలంగా పేగుల్లో ల్యాక్టోబాసిలస్ అనే మంచి బ్యాక్టీరియా మెరుగవుతున్నట్టు పలు పరిశోధనల్లో తేలింది. ఈ బ్యాక్టీరియా గాబా వంటి నాడీ హార్మోన్లను మేళవిస్తూ బాగా నిద్ర పట్టేలా చేస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
అంటే, సరైన సంగీతాన్ని వింటే మూడ్ మెరుగు పడటం, ప్రశాంతత కలగటానికి మించిన ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది మెదడు, పేగులు, నిద్ర మధ్య చురుకైన పాత్ర పోషించటం ద్వారా కంటి నిండా నిద్ర పట్టటానికి తోడ్పడుతుందని అంటున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
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