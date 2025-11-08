ETV Bharat / health

మజిల్​లాస్​ను 'రివర్స్' చేయవచ్చా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

By ETV Bharat Health Team

Published : November 8, 2025 at 12:10 PM IST

3 Min Read
How to Overcome Muscle Weakness: 15 ఏళ్లకే పిల్లల్లో కాళ్లు లాగడం, మెడ నొప్పులు, ఇక 50 ఏళ్లు దాటిన మహిళల్లో నడుము నొప్పులు. చేతుల్లో, కాళ్లలో బలం లేని పురుషులూ ఎందరో. వీటన్నింటికి ప్రధాన కారణం, మన కండరాలను నిర్లక్ష్యం చేయడమే అంటున్నారు నిపుణులు. ఫలితంగా మజిల్​లాస్​ను(శాక్రోపినియా) కొనితెచ్చుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో కండరాలు బలోపేతానికి ఏం చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

కండరాలు ఎంత బాగా ఉంటే మన మోకాళ్లు, కీళ్లు అంత బలంగా ఉంటాయి. జాయింట్లకు మజిలే సపోర్టింగ్ సిస్టమ్​లా పనిచేస్తుంది. ఈ క్రమంలో మోకాళ్ల పైనున్న మజిల్ బలం తగ్గితే మోకాళ్ల నొప్పులు, అరుగుదల వంటి సమస్యలు వస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇంతటి కీలకమైన కండరాలను కాపాడుకోవడం, పెంచుకోవడం, బలోపేతం చేసుకోవడం వంటివి చేయాలని వివరిస్తున్నారు. కానీ, శారీరక శ్రమ, కసరత్తు, పోషకాహార లేమి కారణంగా వయసుతో సంబంధం లేకుండా, కండరాల సమస్యలు వెంటాడుతున్నాయని తెలియజేస్తున్నారు.

మజిల్ అరుగుదల ఇలా :

  • సహజంగా 20-30 ఏళ్ల మధ్య కండరాల పెరుగుదల అత్యున్నతంగా ఉంటుంది. 30 ఏళ్ల నుంచి మజిల్​లాస్ మొదలవుతుంది.
  • 30-40 పదేళ్లలో 3-5 శాతం
  • 40-50 పదేళ్లలో 3-8 శాతం
  • 50 ఏళ్ల నుంచి ఏటా 1-2 శాతం
  • 60 ఏళ్ల తర్వాత మజిల్​లాస్ మరీ వేగంగా ఉంటుంది
  • ఎలాంటి కసరత్తులు చేయకుండా, జాగ్రత్తలు పాటించకపోతే 70 ఏళ్లు వచ్చే సరికి 25-30 శాతం మజిల్ లాస్ అవుతుంది.

కండరాల పెరుగుదలను ప్రభావితం చేసేవి :

జెనెటిక్స్ : కండరాలను నిర్మించడంలో జెనెటిక్స్​ కీలక పాత్ర పోషిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. కొంతమందిలో కండరాల పెరుగుదల ఇతరుల కంటే వేగంగా, మరికొందరిలో నెమ్మదిగా ఉండొచ్చని సూచిస్తున్నారు.

వయస్సు : 30 ఏళ్ల తర్వాత కండర ద్రవ్యరాశి సహజంగా తగ్గుతుంది. తిరిగి శక్తిని, బలాన్ని పొందడం కష్టమవుతుంది

గాయం : గాయం ప్రభావిత ప్రాంతాన్ని ఎక్కువ కాలం ఉపయోగించకపోతే కండరాల క్షీణతకు దారితీస్తుంది.

వ్యాధి : క్యాన్సర్, మూత్రపిండాల వ్యాధి, శ్వాసకోశ వ్యాధులు కండరాల క్షీణతకు కారణమవుతాయి.

నిష్క్రియాత్మకత : కండరాలను క్రమం తప్పక వినియోగించకపోతే అవి క్షీణిస్తాయి. 8 నుంచి 12 వారాలపాటు క్రియారహితంగా ఉంటే గణనీయమైన కండరాల నష్టాన్ని ఎదుర్కోవాల్సిందే.

మజిల్​లాస్​ను రివర్స్ చేయవచ్చు. ఒకసారి తగ్గిన మజిల్​ను ఏ వయసులోనైనా మళ్లీ పెంచుకోవచ్చు. డైట్​లో ప్రొటీన్ కచ్చితంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. కేజీకి కనీసం 1.2 గ్రామ్​ల ప్రొటీన్ తప్పనిసరి. జిమ్​లో బాగా అగ్రెసివ్​గా వర్కవుట్లు చేసి, హెవీ వెయిట్లు లిఫ్ట్ చేసే వారైతే కేజీకి కనీసం 1.5 నుంచి 1.8 గ్రామ్​ల​ ప్రొటీన్ తీసుకోవాలి. స్ట్రెంథ్ ట్రైనింగ్ తీసుకునే వాళ్లు రాత్రిళ్లు కచ్చితంగా 7-8 గంటలు నిద్రపోవాలి. శిక్షణలో మైక్రోటెయిర్ అయిన మజిల్ నిద్రలో రిపేరై, తిరిగి పెరుగుతాయి. చివరగా ఇది అవసరమైతేనే మెగ్నీషియంతో పాటు డి విటమిన్​ను సప్లిమెంట్​గా తీసుకోవచ్చు- డాక్టర్ పిన్నమనేని ప్రశాంత్, ఆర్ధోపెడిక్ సర్జన్

బలోపేతానికి ఏం చేయాలి : మజిల్​ని మనం పెంచకపోతే పెరగదంటున్నారు నిపుణులు. కండరాలను ఏ వయసులోనైనా పెంచుకోవచ్చని చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం జీవితకాల కసరత్తు, ప్రొటీన్ డైట్ తప్పనిసరని సూచిస్తున్నారు.

  • ప్రొటీన్ కోసం చికెన్, చేపలు, గుడ్లు, పాలు, బీన్స్, చిక్కుళ్లు, తృణధాన్యాలు, సోయా ఉత్పత్తులు తీసుకోవాలి. బాదం, పిస్తా, నట్స్ తీసుకోవడం వల్ల మంచి హెల్దీ ఫ్యాట్ అందుతుంది. ఇది మజిల్ రికవరికీ సహాయపడుతుంది. మినరల్స్, విటమిన్ల కోసం పండ్లు తీసుకోవాలి.
  • మెంతులు, గుడ్లు, పాలు, చికెన్, చేపలు, రాగులు వీటిలో కాల్షియం కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇది ఎముకలకు ఉపయోగకరం.
  • ఆల్కహాల్​కు దూరంగా ఉండాలి. చక్కెర పూర్తిగా తగ్గించగలిగితే మంచిది. వీటిని తీసుకుంటే మజిల్​ని బ్రేక్ చేస్తాయి.
  • డి విటమిన్ కోసం కొద్ది సేపు ఎండలో ఉండాలి. అవకాడో, పుట్టగొడుగుల్లోనూ విటమిన్ డి ఉంటుంది.
  • కండరాల పెరుగుదల నిద్రలోనే జరుగుతుంది. నిద్రలో శరీరం కండరాల కణజాలాన్ని మరమ్మత్తు, పునరుత్పత్తి చేస్తుంది. కాబట్టి, 7-8 గంటల నిద్ర తప్పనిసరి.
  • మహిళల్లో పీరియడ్స్ ఆగిపోయి మెనోపాజ్ వచ్చాక వారిలో కాల్షియం స్థాయిలు బాగా తగ్గిపోయి ఎముకల్లో బలం తగ్గుతుంది. ఆ ఎముకల బలం కోసం మహిళలు కచ్చితంగా స్ట్రెంథ్ ట్రైయినింగ్ చేయాలి.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

