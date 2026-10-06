నోటి దుర్వాసన పోగొట్టేందుకు "చూయింగ్ గమ్, మౌత్వాష్" వాడుతున్నారా? - ఈ సమస్యలు తప్పవట!
-మౌత్ ఫ్రెష్నర్లతో జాగ్రత్త అంటున్న వైద్య నిపుణులు!! - ఎందుకంటే దంతాలు, చిగుళ్లు, గొంతు, నోటిలోని ఇతర భాగాల ఆరోగ్యంపై ఎఫెక్ట్ చూపుతాయట!
Published : October 6, 2026 at 6:17 PM IST
Chewing Gum for Bad Breath Side Effects : ఇతరులతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మన నోటి నుంచి దుర్వాసన వస్తే.. ఎదుటివారు అసౌకర్యానికి గురవుతారు. ఈ దుర్వాసన నుంచి తక్షణ ఉపశమనం పొందేందుకు చాలామంది మార్కెట్లో లభించే చూయింగ్ గమ్స్, మౌత్ స్ప్రేలు, మౌత్వాష్లను వాడుతుంటారు. వీటిని వినియోగించడం వల్ల తాత్కాలిక ఉపశమనం లభిస్తుంది. కానీ, దీర్ఘకాలంలో అనేక రకాల నోటి సంబంధిత వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. హానికర రసాయనాలతో తయారయ్యే ఇవి దంతాలు, చిగుళ్లు, గొంతు, నోటిలోని ఇతర భాగాల ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.
దుర్వాసనకు కారణాలు : పళ్లకు గార పట్టడం, సక్రమంగా బ్రష్ చేసుకోకపోవడం, సిగరెట్ తాగడం, నోరు, గొంతు, ముక్కు, ఊపిరితిత్తుల ఇన్ఫెక్షన్లు, జీర్ణకోశ వ్యాధులు, అనియంత్రిత మధుమేహం, లాలాజల గ్రంథుల వ్యాధులు, సైనస్ ఇన్ఫెక్షన్లను దుర్వాసనకు కారణాలుగా చెబుతున్నారు నిపుణులు.
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చూయింగ్ గమ్స్ : వివిధ రకాల రసాయనాలతో వీటిని కృత్రిమంగా తయారు చేస్తారని.. ఇవి రంగు, రుచి ఎక్కువ కాలం ఉండే గుణాన్ని కలిగి ఉంటాయంటున్నారు. ఇక వీటిలో ఉండే సార్బిటాల్ అనే రసాయనం జీర్ణవ్యవస్థపై ప్రభావం చూపుతుందని.. ఎక్కువసేపు చూయింగ్ గమ్స్ నమలడం వల్ల దవడ కండరాలు, దవడ కీలు నొప్పికి దారితీస్తుందంటున్నారు. వీటిలో ఉండే మైక్రోప్లాస్టిక్ ఆరోగ్యానికి హానికరమని.. ఒక గ్రామ్ చూయింగ్ గమ్తో 630 మైక్రోప్లాస్టిక్ కణాలు విడుదలయ్యే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
మార్కెట్లో లభించే హానికర రసాయనాలతో చేసిన మౌత్ స్ప్రేలు వినియోగించొద్దు. షుగర్ ఫ్రీ చూయింగ్ గమ్స్, ఆల్కహాల్ ఫ్రీ మౌత్వాష్లు, మౌత్ స్ప్రేలను వాడితే మేలు. ఏదైనా సరే అతిగా వాడితే దంత, నోటి సమస్యలకు దారితీస్తుంది. నోటి దుర్వాసనను తగ్గించుకోవడానికి, రాకుండా ఉండేందుకు రోజుకి రెండు సార్లు బ్రష్ చేయాలి. ఆహారం తిన్న వెంటనే నోటిని పుక్కిలించాలి. దుర్వాసన తగ్గకపోతే తప్పనిసరిగా డాక్టర్లును సంప్రదించి తగిన చికిత్స తీసుకోవాలి.- డాక్టర్ బలగ రమేష్ నాయుడు, ఓరల్ అండ్ మేక్సిల్లో ఫేషియల్, సర్జన్, ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి, శ్రీకాకుళం
మౌత్ స్ప్రేలు : ప్రస్తుతం మార్కెట్లో లభించే ఓరల్ స్ప్రేలు, మౌత్వాష్లలో ఆల్కహాల్ ఎక్కువగా ఉంటుందని.. దీనికి లాలాజలాన్ని పీల్చేగుణం ఉండటంతో నోరు పొడిబారి బ్యాక్టీరియా వృద్ధి చెందుతుందంటున్నారు. పిప్పి పళ్లు వచ్చే ప్రమాదముందని హెచ్చరిస్తున్నారు. మౌత్వాష్లలో నురుగ రావడానికి సోడియం లారిల్ సల్ఫేట్ అనే రసాయనాన్ని వినియోగిస్తారని.. దీన్ని ఎక్కువగా వాడటం వల్ల నోటి పూత, చిగుళ్ల వాపు వస్తుందంటున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
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