పాదాల్లో మంటగా అనిపిస్తోందా? - అయితే మీ బాడీలో ఈ సమస్యలు ఉండొచ్చట!

- కాళ్లలో మంటలు రావడానికి అనేక కారణాలు - తీవ్రమైన కొద్దీ ప్రమాదకరమంటున్న నిపుణులు

Burning sensation in the Feet (Getty Images)
Published : April 24, 2026 at 11:20 AM IST

Burning sensation in the Feet : చాలామందికి తరచూ పాదాల్లో మంటగా, నొప్పిగా అనిపిస్తుంటుంది. ఈ సమస్య కేవలం అలసట వల్ల వస్తుందని నిర్లక్ష్యంగా ఉంటారు. కానీ, ఇది చిన్న సమస్య కాదని, శరీరంలో దాగి ఉన్న అనేక తీవ్రమైన వ్యాధులకు సంకేతం కావచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో ఆ సమస్యలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

డయాబెటిక్ న్యూరోపతి : మధుమేహం ఉండి.. కాళ్లలో మంటగా అనిపిస్తుంటే, అది న్యూరోపతికి సంకేతం కావచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఇందులో శరీరంలోని నరాలు క్రమంగా బలహీనపడతాయని చెబుతున్నారు. దీనికి సరైన సమయంలో చికిత్స తీసుకోకపోతే నరాలు శాశ్వతంగా దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

విటమిన్ బి12 లోపం : శరీరంలో B12 విటమిన్ తక్కువగా ఉన్నప్పుడు కూడా కాళ్లలో తిమ్మిర్లు, మొద్దుబారడం, మంటలు వస్తాయని clevelandclinic పేర్కొంది. ఇది నరాల పనితీరుపై ప్రభావం చూపించడంతో పాటు నాడీ వ్యవస్థ సామర్థ్యాన్ని బలహీనపరుస్తుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

కిడ్నీ వైఫల్యం : మూత్రపిండాల వ్యాధి లేదా దీర్ఘకాలిక కిడ్నీ వైఫల్యం ఉన్నప్పుడు, శరీరంలోని వ్యర్థాలు పూర్తిగా బయటకు వెళ్లావని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ వ్యర్థ పదార్థాలు నరాల మీద ప్రభావం చూపి, కాళ్లలో మంటలు లేదా తిమ్మిర్లకు కారణమవుతాయని అంటున్నారు.

పాదాల్లో మంటలు, నొప్పికి ప్రధాన కారణం నాడులు దెబ్బతినటం. ఇందుకు మధుమేహం, రక్తపోటు మాత్రమే కాకుండా ఇతరత్రా అంశాలూ దోహదం చేయొచ్చు. దీర్ఘకాల కిడ్నీ వ్యాధి, థైరాయిడ్ జబ్బులు, కొన్ని మందులు చాలా కాలంగా వాడటం, కొన్ని రకాల క్యాన్సర్లు, క్యాన్సర్ మందులు, వ్యాస్కులైటిస్ వంటి వాటితో నాడులు దెబ్బతినొచ్చు. అలాగే, చాలా కాలంగా మద్యం, పొగ అలవాట్లు గల వారిలోనూ కాళ్ల, పాదాల్లో మంటలు, నొప్పులు రావొచ్చు - డా. ఎస్. మనోహర్, జనరల్ ఫిజీషియన్

థైరాయిడ్ సమస్యలు : హైపో-థైరాయిడిజం.. థైరాయిడ్ గ్రంథి తక్కువగా పనిచేయడం వల్ల కూడా కాళ్లలో మంటలు రావచ్చంటున్నారు నిపుణులు. దీనివల్ల శరీరంలో జీవక్రియ మందగిస్తుందని, నరాలపై ప్రభావం పడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. దీనివల్ల మంట లేదా తిమ్మిర్లుగా అనిపించవచ్చని పేర్కొంటున్నారు.

పరిధీయ రక్త ప్రసరణ లోపాలు (Peripheral Artery Disease - PAD) : కాళ్లకు రక్త ప్రసరణ తగ్గడం వల్ల ఆక్సిజన్ అందక నరాలలో మంట, నొప్పి లేదా తిమ్మిర్లు రావొచ్చంటున్నారు నిపుణులు. ఈ పరిస్థితి గుండె సంబంధిత వ్యాధులతో కూడా ముడిపడి ఉండవచ్చని చెబుతున్నారు. PADలో విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నప్పుడు, ముఖ్యంగా నేలపై పడుకున్నప్పుడు పాదాలు, కాలి వేళ్ళలో మంటగా లేదా నొప్పిగా ఉంటుందని clevelandclinic పేర్కొంది.

అధికంగా మద్యం సేవించడం : అతిగా మద్యం సేవించడం వల్ల 'ఆల్కహాలిక్ న్యూరోపతి' కలిగే అవకాశం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. ఇది నేరుగా నరాలపై ప్రభావం చూపుతుందని చెబుతున్నారు. దీనివల్ల కాళ్లలో మంటలు, మొద్దుబారడం, బలహీనత ఏర్పడతాయని పేర్కొంటున్నారు. ఈ పరిస్థితి క్రమంగా తీవ్రరూపం దాల్చవచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

