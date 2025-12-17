Telangana Panchayat Elections Results2025

"హార్మోన్లు" సమతులంగా ఉండాలంటే - నిపుణులు చెప్తున్న జాగ్రత్తలివే!

హార్మోన్ల అసమతౌల్యత కారణంగా ఇబ్బందులు - పలు సింపుల్ టిప్స్ సూచిస్తున్న వైద్య నిపుణులు!

Hormonal Health
Hormonal Health (Getty Images)
Morning Rituals to Improve Hormonal Health : హార్మోన్ల అసమతుల్యత కారణంగా వివిధ సమస్యలు తలెత్తుతాయి. అయితే హార్మోన్లను తిరిగి సమతులం చేసుకోవాలంటే ఆహారమే కాదు, మనం అనుసరించే జీవనశైలి కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అందులోనూ ముఖ్యంగా ఉదయాన్నే మనం చేసే కొన్ని పనులు, హార్మోన్ల సమతుల్యతను ప్రేరేపిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

ఆయిల్‌ పుల్లింగ్‌తో : దంతాలు, చిగుళ్ల ఆరోగ్యానికి ఉదయాన్నే ఆయిల్‌ పుల్లింగ్‌ చేయడం కొంతమందికి అలవాటుగా ఉంటుంది. అయితే ఇది హార్మోన్ల సమతుల్యతను పెంపొందించడంలోనూ సహకరిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ పద్ధతి వల్ల శరీరంలోని టాక్సిన్లు బయటికి వెళ్లిపోయి జీవక్రియల పనితీరు, పొట్ట ఆరోగ్యం మెరుగుపడతుందంటున్నారు. ఫలితంగా హార్మోన్ల అసమతుల్యతను దూరం చేసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. అయితే ఇందుకోసం వాడాల్సిన నూనెల విషయంలో మాత్రం డాక్టర్ సలహా తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు.

Spending time in sun
ఎండలో గడపడం (Getty Images)

ఎండ తగలాల్సిందే : నిద్ర లేచీ లేవగానే చాలామంది మొబైల్​తో కాలక్షేపం చేస్తుంటారు. ఇలా చేయడం వల్ల శరీరంలో కార్టిసాల్‌ హార్మోన్‌ స్థాయులు పెరుగుతాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇది ఒత్తిడిని కలిగించే హార్మోన్ అని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఉదయాన్నే ఒత్తిడి దరిచేరితే ఇక ఆ రోజంతా చిరాగ్గానే గడపాల్సి వస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. కాబట్టి, అటు ప్రశాంతంగా రోజును ప్రారంభిస్తూనే, ఇటు హార్మోన్ల పనితీరుని పెంపొందించుకోవాలంటే లేలేత ఎండలో 30 నిమిషాల పాటు ఎండలో గడపాలని సూచిస్తున్నారు. ఇది జీవ గడియారాన్ని ప్రేరేపించి భౌతిక, మానసిక, ప్రవర్తన పరంగా మార్పులు తీసుకొస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు. తద్వారా చక్కటి జీవనశైలిని పాటించే అవకాశం ఉంటుందని సలహా ఇస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, నిద్ర సమయాల పైనా సానుకూల ప్రభావం పడుతుందని వివరిస్తున్నారు. శరీరానికి డి-విటమిన్‌ కూడా అందుతుందంటున్నారు. ఇలా జీవక్రియలన్నీ సక్రమంగా జరిగితే హార్మోన్ల పనితీరు మెరుగుపడుతుందని సూచిస్తున్నారు. ఇక ఇదే ఎండలో చిన్నపాటి వ్యాయామాలు చేయడం, నడక వంటివి చేస్తే మరీ మంచిదని చెబుతున్నారు. విటమిన్ డి ప్రొజెస్టెరాన్, ఈస్ట్రోజెన్, ఇన్సులిన్, థైరాయిడ్ హార్మోన్ వంటి హార్మోన్లను నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుందని International Journal of Pharmaceutical Research and Development జర్నల్ ప్రచురించింది.

Do not drink coffee on an empty stomach
పరగడుపునే కాఫీ వద్దు (Getty Images)

పరగడుపునే వద్దు : చాలామంది ఉదయం బ్రష్‌ చేసుకోగానే ఓ కప్పు కాఫీనో, టీనో తాగందే అడుగు ముందుకు పడదు. అయితే, యాసిడ్ స్వభావం ఎక్కువగా ఉన్న కాఫీని పరగడుపునే తీసుకోవడం వల్ల హార్మోన్లపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. దీనికి బదులుగా ప్రొటీన్లు ఎక్కువగా ఉండే ఆహార పదార్థాలు తీసుకోవడం వల్ల.. గ్రెలిన్, లెప్టిన్‌ వంటి ఆకలి హార్మోన్లపై సానుకూల ప్రభావం పడుతుందని చెబుతున్నారు. ఫలితంగా, రోజంతటికీ కావాల్సిన శక్తి శరీరానికి అందుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. అలాగే నిద్ర సమయాల పైనా సానుకూల ప్రభావం ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు.

Walking without shoes
కాసేపు చెప్పుల్లేకుండా నడవడం (Getty Images)

కాసేపు చెప్పుల్లేకుండా : ఇప్పుడు చాలామంది అడుగు తీసి బయటపెట్టామంటే చెప్పులు వేసుకోవాల్సిందే అన్నట్లుగా వ్యవహరిస్తుంటారు. కానీ, ఉదయాన్నే కాసేపు చెప్పుల్లేకుండా నడవడం వల్ల హార్మోన్ల పనితీరు మెరుగుపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

వ్యాయామాలతో : రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉండడంలో ఉదయాన్నే చేసే వ్యాయామాలు కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. అయితే, ఈ ప్రక్రియ హార్మోన్ల సమతుల్యతనూ ప్రేరేపిస్తుందని నిపుణులు అంటున్నారు. ముఖ్యంగా బరువులెత్తడం, కార్డియో వ్యాయామాలు హార్మోన్ల స్థాయుల్ని క్రమబద్ధీకరిస్తాయని పేర్కొంటున్నారు. అలాగే స్క్వాట్స్‌, పుషప్స్, పులప్స్‌, లాంజెస్‌, క్రంచెస్‌ వంటి వర్కవుట్లను మధ్య మధ్యలో కాస్త విరామమిస్తూ సాధన చేయడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. దీనివల్ల ఇటు ఫిట్‌నెస్‌, అటు హార్మోన్ల పనితీరునీ మెరుగుపరచుకోవచ్చని వెల్లడిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో వీటన్నింటితో పాటు హార్మోన్ల సమతుల్యత కోసం డాక్టర్‌ సూచించిన మందులు, ఇతర సలహాలూ పాటించడం అలవాటుగా మార్చుకోవాలని చెబుతున్నారు. తద్వారా సత్వర ఫలితాన్ని పొందచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు. అంతే కాకుండా, హార్మోన్ల అసమతుల్యత మూలంగా ఎదురయ్యే అనారోగ్యాలనూ దూరం చేసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. తీవ్రమైన శారీరక శ్రమ హార్మోన్ల ప్రతిస్పందనను ..తత్ఫలితంగా, శరీరాన్ని నియంత్రించే అన్ని విధానాలను మాడ్యులేట్ చేయగలదని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

