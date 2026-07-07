ETV Bharat / health

ఉదయపు అలవాట్లతో "క్యాన్సర్ ముప్పు"కు చెక్ పెట్టొచ్చట? - అవేంటో తెలుసా?

-దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్యం మీ చేతుల్లో - జీవనశైలిలో చిన్న మార్పులు చేసుకుంటే మంచిదంటున్న ఎక్స్​పర్ట్స్​!

Representational image
Representational image (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : July 7, 2026 at 6:41 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Healthy Morning Habits for Cancer Prevention: మనం రోజూ ఉదయం నిద్రలేవగానే చేసే పనులే మన జీవితకాలాన్ని డిసైడ్ చేస్తాయని మీకు తెలుసా? చాలా మంది ఆరోగ్యం అనగానే జిమ్​లు, ఖరీదైన డైట్లు అనుకుంటారు. కానీ, క్యాన్సర్​ లాంటి మహమ్మారుల బారిన పడకుండా మనల్ని మనం కాపాడుకునే అద్భుతమైన ఆయుధాలు మన ఉదయపు అలవాట్లలోనే దాగి ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రతిరోజూ ఉదయం మనం పాటించే అలవాట్లే మన శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, దీర్ఘకాలంలో క్యాన్సర్ రిస్క్​ను తగ్గిస్తాయని అంటున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

నిద్ర లేవగానే నీళ్లు తాగడం : ఏడు లేదా ఎనిమిది గంటల నిద్ర వల్ల శరీరం స్వల్పంగా డీహైడ్రేషన్​కు గురవుతుంది. దీనివల్ల టాక్సిన్స్ బయటకు పంపడానికి, జీర్ణక్రియను మెరుగుపరచడానికి, ఆరోగ్యకరమైన కణాల పనితీరుకు ఆటంకం కలుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే, ఉదయం లేవగానే గోరువెచ్చని నీళ్లు తాగాలంటున్నారు. తద్వారా కాలేయం, కిడ్నీలు విష వ్యర్థ పదార్థాల నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి సహాయపడతాయని పేర్కొంటున్నారు. లేకపోతే ఇవి దీర్ఘకాలంలో దెబ్బతినడానికి అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.

సూర్యరశ్మిలో గడపడం, వ్యాయామం చేయడం : ఉదయపు ఎండ సిర్కాడియన్ రిథమ్​ను నియంత్రించడంలో, విటమిన్ డి స్థాయిని పెంచడంలో సహాయపడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీని వల్ల కొన్ని రకాల క్యాన్సర్లు వచ్చ ప్రమాదం తగ్గుతుందని అంటున్నారు. దీనితో పాటు నడక, స్ట్రెచింగ్ లేదా యోగా, సైక్లింగ్ వంటి మితమైన వ్యాయామాలు చేయాలని సూచిస్తున్నారు. ఇలా క్రమం తప్పకుండా చేయడం వల్ల ఒబెసిటీ తగ్గుతుందని పేర్కొంటున్నారు. అలాగే, హార్మోన్లు సమతుల్యమవుతాయని, ఇన్సులిన్ సెన్సివిటీ మెరుగుపడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఇది క్యాన్సర్ అవకాశాలను తొలగించడంలో కూడా ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుందని సూచిస్తున్నారు. శారీరకంగా చురుకుగా ఉండే వారికి అనేక క్యాన్సర్లు వచ్చే ప్రమాదం గణనీయంగా తక్కువగా ఉంటుందని cdc.gov పేర్కొంది.

బరువు తగ్గాలని డైటింగ్ చేస్తున్నారా? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

అల్పాహారం తీసుకోవడం : ఉదయం తీసుకునే ఆహారం శరీరంలో వాపు, జీవక్రియపై ప్రత్యక్ష ప్రభావాన్ని చూపుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఫైబర్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, మొక్కల ఆధారిత పోషకాలు ఎక్కువగా ఉండే అల్పాహారాన్ని ఎంచుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అలాగే, పండ్లు, కూరగాయలు, తృణధాన్యాలు, గింజలు, విత్తనాలతో పాటు ప్రొబయోటిక్స్ తీసుకోవడం వల్ల పేగు ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుందని చెబుతున్నారు. తద్వారా క్యాన్సర్​కు కారణమయ్యే వాపు తగ్గుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రాసెస్ చేసిన మాంసం, చక్కెర ఎక్కువగా ఉండే ధాన్యాలు లేదా వేయించిన ఆహారాలను క్రమం తప్పకుండా తింటే క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి, ఇలాంటి వాటికి దూరంగా ఉండాలని సలహా ఇస్తున్నారు. అల్పాహారం మానేయడం వల్ల అన్నవాహిక, జీర్ణాశయం, పెద్దపేగు, కాలేయం, పిత్తాశయం, కాలేయేతర పిత్త వాహిక క్యాన్సర్‌లతో సహా జీర్ణాశయ క్యాన్సర్‌ల ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉన్నట్లు National Library of Medicine పేర్కొంది.

ధూమపానంకు దూరంగా ఉండటం : స్మోకింగ్ లేదా వేపింగ్ చేసే అలవాటు ఉంటే.. ఉదయం పూట వాటికి దూరంగా ఉండటం లేదా క్రమంగా పూర్తిగా మానేయడం చాలా మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా నివారించదగిన క్యాన్సర్లకు పొగాకు ప్రధాన కారణాలలో ఒకటిగా ఉందట. అలాగే, ఉదయం నిద్ర లేవగానే చక్కెరతో కూడిన టీ, కాఫీ, ప్యాక్ చేసిన జ్యూస్​లను తాగవద్దని తెలియజేస్తున్నారు. ఇవి రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అకస్మాత్తుగా పెంచుతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. అలాగే, దీర్ఘకాలిక వాపును ప్రొత్సహిస్తాయంటున్నారు. ఇది వ్యాధులు పెరగడానికి దోహదం చేస్తుందని వివరిస్తున్నారు. జీవనశైలి పరంగా మార్చుకోదగిన క్యాన్సర్ ముప్పు కారకాల్లో పొగాకు, మద్యం అలవాట్లే ముందుంటాయని WHO పేర్కొంది.

ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి : ఒత్తిడి అనేది రోగనిరోధక వ్యవస్థపై దీర్ఘకాలిక హానికరమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వాపును కలిగిస్తుందంటున్నారు. ఇది పరోక్షంగా క్యాన్సర్ ప్రమాదంతో ప్రతికూల సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో మైండ్​ఫుల్​నెస్, లోతైన శ్వాస తీసుకోవడం, డైరీ రాయడం లేదా కృతజ్ఞతా భావాన్ని ప్రదర్శించడం వంటి పద్ధతుల కోసం ఉదయాన్నే 5-10 నిమిషాలు కేటాయించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. దీనివల్ల నాడీ వ్యవస్థ ప్రశాంతంగా మారి, హార్మోన్ల సమతుల్యత, జీర్ణక్రియ, మెరుగైన రోగనిరోధక రక్షణ లభిస్తాయని తెలియజేస్తున్నారు. దీర్ఘకాలంలో వ్యాధులను నివారించడంలో శారీరక అలవాట్లు విజయవంతం కావడానికి కచ్చితంగా మానసిక ఆరోగ్యమే అత్యంత కీలకమంటున్నారు. దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి మన శరీర రక్షణ వ్యవస్థను బలహీనపరుస్తుందని, రోగనిరోధక శక్తిని తగ్గిస్తుందని, క్యాన్సర్‌తో సహా అన్ని రకాల అనారోగ్యాలకు మనల్ని మరింత సులభంగా గురయ్యేలా చేస్తుందని Stanford Medicine పేర్కొంది.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

కండరాల నొప్పిని లైట్ తీసుకుంటున్నారా? - ఈ లక్షణాలు ఉంటే ప్రమాదకరమంటున్న నిపుణులు

ఇంట్లో పెంపుడు జంతువులు ఉన్నాయా? - ఈ వ్యాధుల గురించి తెలుసుకోవాల్సిందే!

TAGGED:

CANCER PREVENTION
HEALTHY MORNING ROUTINE
REDUCE CANCER RISK
ANTI CANCER MORNING ROUTINE
MORNING HABITS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.