బీపీ కంట్రోల్లో ఉండాలా? - ఇలా చేయాలంటున్న నిపుణులు!
- అధిక రక్తపోటు నియంత్రణలో ఉండాలా? - పలు సింపుల్ టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు!
Published : June 4, 2026 at 4:12 PM IST
Morning Habits Control High Blood Pressure : అధిక రక్తపోటు అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా మిలియన్ల మందిని ప్రభావితం చేస్తోంది. దీన్ని కంట్రోల్లో ఉంచుకోవడానికి జనం విశ్వప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. మందులు సరిగ్గా వాడటం, మంచి ఆహారం తీసుకోవడం, జీవనశైలిలో మార్పులు చేసుకోవడం వంటివి చేస్తుంటారు. గుండె జబ్బుల ముప్పు నుంచి తప్పించుకోవచ్చని ఇది చాలా అవసరం. కానీ, ఎంత చేసినా కొందరిలో బీపీ అదుపులో ఉండదు. అయితే, కొన్ని అలవాట్లు వల్ల దీన్ని అదుపులో ఉంచుకోవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మరి, అదెలాగో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ఆహారం : శరీరంలో సోడియం సమతుల్యం చేయడానికి, రక్తనాళాల వ్యాకోచానికి సహాయపడే ప్రధాన పోషకాలలో పొటాషియం ఒకటని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది సహజంగానే రక్తపోటును తగ్గిస్తుందంటున్నారు. ఈ క్రమంలో సోడియం తక్కువగా ఉండే "డ్యాష్ డైట్"ను పాటించడం ద్వారా సాధారణ ఆహారం కంటే మూడు రెట్లు ఎక్కువ పొటాషియం అందుతుందని పేర్కొంటున్నారు. పొటాషియం అధికంగా ఉండే ఆహారం.. రక్తపోటుపై సోడియం వల్ల కలిగే కొన్ని హానికరమైన ప్రభావాలను తగ్గించడానికి సహాయపడుతుందని medlineplus పేర్కొంది. ఈ పొటాషియం గ్రీక్ యోగర్ట్, నారింజ రసం, తర్బూజా, అరటిపండ్లు, కివీస్ వంటి ఆహారాల్లో ఎక్కువగా లభిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
స్క్రీన్లకు దూరంగా ఉండటం : చాలా మందికి నిద్ర లేవగానే మొబైల్ చూడటం అలవాటుగా ఉంటుంది. అలారం ఆఫ్ చేయడానికో, లేదంటే రాత్రి నుంచి ఏయే నోటిఫికేషన్లు వచ్చాయన్న ఆతృతతో మొబైల్ ఆన్ చేసి అందులో లీనమైపోతుంటారు. ఈ అలవాటును మార్చుకోవాల్సిన టైం వచ్చిందంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే, ఇది ఒత్తిడి స్థాయిలను పెంచుతుందట. ఈ క్రమంలో నెగెటివ్ వార్తలు చదవడం లేదా చూడటం వల్ల ఆందోళన, ఒత్తిడి, మానసిక అలసట పెరుగుతాయని చెబుతున్నారు. తద్వారా రక్తపోటు స్థాయిలు ప్రభావితమవుతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. కాబట్టి, ఉదయం లేచిన తర్వాత వాకింగ్, ధ్యానం చేయడం, గోరువెచ్చని నీటితో స్నానం చేయడం లేదా ప్రశాంతమైన సంగీతం వినడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
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ప్రకృతిలో సమయం గడపడం : ప్రకృతిలో ఎక్కువ సమయం గడపడం వల్ల అధిక రక్తపోటు తగ్గుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎలాగంటే, ప్రకృతిలో నడిచేటప్పుడు ఒత్తిడిని కలిగించే కార్టిసాల్ హార్మోన్ తగ్గి, బీపీ వెంటనే అదుపులోకి వస్తుందని అంటున్నారు. అక్కడ చెట్లు, పచ్చదనం చూడటం వల్ల శరీర ప్రశాంతత స్థితిలోకి వెళ్లి గుండె వేగాన్ని తగ్గిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. కనీసం 20 నుంచి 30 నిమిషాలు ప్రకృతిలో నడవడం వల్ల కార్టిసాల్ స్థాయిలు ఎక్కువగా తగ్గుతాయని Harvard Health Publishing పేర్కొంది.
శ్వాస ప్రక్రియపై దృష్టి : డీప్ డయాఫ్రగ్మాటిక్ బ్రీతింగ్ (ఉదర శ్వాస)తీసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఇది పారాసింపథెటిక్ నాడీ వ్యవస్థను ఆక్టివేట్ చేస్తుందని చెబుతున్నారు. దీనివల్ల రక్తపోటు, ఒత్తిడిపై తక్షణ సానుకూల ప్రభావం పడుతుందని పేర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో శ్వాస వ్యాయామాలు రక్తపోటును, గుండె వేగాన్ని తగ్గిస్తాయని వివరిస్తున్నారు. ప్రతిరోజూ 15 నిమిషాల పాటు నెమ్మదిగా, లోతుగా శ్వాస తీసుకోవడం.. రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని Harvard Health Publishing పేర్కొంది.
కెఫీన్ వినియోగాన్ని తగ్గించుకోవడం : ఉదయం లేవగానే కాఫీ లేదా టీ తాగే అలవాటు చాలామంది ఉంటుంది. అయితే, వీటిని పరిమితంగా తీసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే, ఎక్కువ కెఫీన్ తీసుకుంటే.. సింపథెటిక్ నాడీ వ్యవస్థ ప్రేరేపించబడటం వల్ల రక్తనాళాలు కుంచించుకుపోతాయని పేర్కొంటున్నారు. దీనివల్ల స్వల్ప కాలికంగా రక్తపోటు అకస్మాత్తుగా పెరుగుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. అయితే, చాలామందికి ఒకటి నుంచి మూడు కప్పుల కాఫీ లేదా టీ వల్ల రక్తపోటుపై పెద్దగా ప్రభావం పడదని సూచిస్తున్నారు. కానీ, అంతేకంటే ఎక్కువ మోతాదులో తీసుకోవద్దని సలహా ఇస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ కాఫీకి సంబంధించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
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