ఉదయం చేసే చిన్న తప్పులే కిడ్నీలను దెబ్బతీస్తాయట! - అవేంటో మీకు తెలుసా?

- కిడ్నీలు దెబ్బతీసే అలవాట్లు ఇవే - ముందుగా గుర్తించి జాగ్రత్త పడాలని సూచన!
Published : February 8, 2026 at 5:03 PM IST
Morning Habits that Damage the Kidneys : శరీరంలోని అత్యంత ముఖ్యమైన అవయవాల్లో కిడ్నీలు ఒకటి. ఎందుకంటే, ఇవి వ్యర్థాలను వడకట్టడం, రక్తపోటును నియంత్రించడం వంటి ముఖ్యమైన పనులు చేస్తాయి. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా దాదాపు 850 మిలియన్ల మంది ఏదో ఒక రకమైన కిడ్నీ సమస్యలతో బాధపడుతున్నారని పలు అధ్యయనాల్లో తేలింది. ఈ క్రమంలో మార్నింగ్ మనం చేసే చిన్న చిన్న అలవాట్లు కిడ్నీలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
ఉదయాన్నే నీళ్లు తాగకపోవడం : రాత్రంతా నిద్రపోయిన తర్వాత శరీరం డీహైడ్రేషన్కు గురవుతుంది. మనం ఉదయాన్నే లేవగానే నీళ్లు తాగకపోయినా, కిడ్నీలు వ్యర్థాలు వడపోస్తూనే ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇలాంటప్పుడు మనం నీళ్లకు బదులుగా నేరుగా కాఫీ లేదా టీ తాగడం వల్ల కిడ్నీలపై మరింత ఒత్తిడి పెరుగుతుందంటున్నారు. అందుకే, ఉదయం లేవగానే ఒక గ్లాసు నీళ్లు తాగడం వల్ల శరీరంలోని టాక్సిన్స్ బయటకు వెళ్లిపోవడమే కాకుండా, వడపోత ప్రక్రియ సజావుగా సాగుతుందని పేర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఉదయం ఒక గ్లాసు గోరువెచ్చని నీరు తాగడం వల్ల జీవక్రియ రేటు పెరగడంతోపాటు మూత్రపిండాలు మరింత మెరుగ్గా పనిచేయడానికి కూడా సహాయపడుతుందని European Journal of Pharmaceutical And medical Research జర్నల్ ప్రచురించింది.
మూత్రాన్ని ఆపుకోవడం: చాలామంది నిద్రలేచాక బద్ధకంతో లేదా పనుల వల్ల మూత్రాన్ని ఆపుకుంటారు. అయితే, ఎక్కువసేపు మూత్రాన్ని ఆపుకోవడం మంచిది కాదంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే, మనం నిద్రపోతున్నప్పుడు మూత్రాశయం సాగుతుందని చెబుతున్నారు. కాబట్టి, నిద్రలేచిన తర్వాత కూడా దానిని బయటకు పంపకుండా ఆలస్యం చేయడం వల్ల మూత్రాశయం, మూత్రపిండాలు రెండింటిపైనా ఒత్తిడి పెరుగుతుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. మూత్రాన్ని ఎక్కువసేపు ఆపడం వల్ల రక్తపోటు పెరిగే అవకాశం ఉందని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది. ఇది కిడ్నీ ఇన్ఫెక్షన్లకు కూడా దారితీయవచ్చని తెలిపింది.
పరగడుపున పెయిన్ కిల్లర్స్ వేసుకోవడం : సాధారణంగా తలనొప్పి లేదా కండరాల నొప్పుల నివారణ కోసం నాన్-స్టెరాయిడ్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ డ్రగ్స్ (NSAIDs) వాడటం చాలామందికి అలవాటు. అయితే, ఆహారం తీసుకోకుండా వీటిని వాడటం వల్ల కేవలం కడుపుకే కాకుండా కిడ్నీలకు కూడా నష్టం కలుగుతుందంటున్నారు నిపుణులు. పరగడుపున ఈ మందులు వేసుకున్నప్పుడు, అవి త్వరగా రక్తంలోకి చేరి కిడ్నీలు దెబ్బతినేలా చేస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే, ఏదైనా తిన్న తర్వాతే మందులు వేసుకోవడం మంచిదట. తరచూ వాడే ఓవర్ ది కౌంటర్ నొప్పి నివారణ మందులు (NSAIDs), అనాల్జెసిక్స్ వంటివి మూత్రపిండాలను దెబ్బతీస్తాయని National Kidney Foundation అధ్యయనం పేర్కొంది.
వ్యాయామం తర్వాత సరిగ్గా నీళ్లు తాగకపోవడం: ఉదయం పూట వ్యాయామం చేయడం ఆరోగ్యానికి మంచిదే. కానీ, చెమట రూపంలో కోల్పోయిన ద్రవాలను తిరిగి భర్తీ చేయడాన్ని చాలామంది మర్చిపోతుంటారు. ఇది డీహైడ్రేషన్కు దారితీస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. దీనివల్ల కిడ్నీలపై ఒత్తిడి పెరుగుతుందని చెబుతున్నారు. రీహైడ్రేషన్ అంటే కేవలం నీళ్లు తాగడం మాత్రమే కాదని, ఎలక్ట్రోలైట్స్ ఉన్న పానీయాలు తీసుకోవడం అవసరమని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది. లేదంటే కిడ్నీలకు రక్తప్రసరణ తగ్గి ఒత్తిడి పెరుగుతుందట.
అల్పాహారం (Breakfast) మానేయడం: బ్రేక్ఫాస్ట్ మానేయడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తగ్గి, ఆ తర్వాత ఉప్పు ఎక్కువగా ఉండే జంక్ ఫుడ్ తినాలనిపిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఎక్కువ సోడియం తీసుకోవడం వల్ల రక్తపోటు పెరిగి కిడ్నీలు దెబ్బతింటాయని National Library of Medicine అధ్యయనం పేర్కొంది.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
