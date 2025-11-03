ETV Bharat / health

'మైగ్రెయిన్'​ వేధిస్తోందా? - మహిళల్లో ఎన్నో కారణాలు - నిపుణులు చెబుతున్న జాగ్రత్తలివే!

మైగ్రెయిన్​కు కారణాలు, చికిత్స - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి!

migraine
migraine (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : November 3, 2025 at 4:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

How to Get Relief from Migraine : నిద్ర చాలనప్పుడు, పని ఒత్తిడి ఎక్కువైనప్పుడు తలనొప్పిగా అనిపించడం మామూలే. ఇలాంటప్పుడు ఒక కప్పు టీ లేదా కాఫీ తాగితే వెంటనే తలనొప్పి తగ్గిపోతుంది. కానీ, మైగ్రెయిన్ అనే తలనొప్పి మాత్రం తలలో నరాలు చిట్లిపోతున్నాయా? ఎవరైనా సుత్తులతో బాదుతున్నారా? అన్నంతగా వేధిస్తుంది. సాధారణంగా ఈ మైగ్రెయిన్ అనేది ఎక్కువ మహిళల్లో కనిపిస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో మైగ్రెయిన్ ఉన్నవారు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాం!

మైగ్రెయిన్ తలలో ఒకవైపు మాత్రమే వేధించే ఒక రకమైన తలనొప్పి. ఇది మొదలైనప్పుడు తలలో నరాలు చిట్టిపోతున్నంతగా నొప్పి వేధిస్తుంటుంది. దీని లక్షణాలు సాధారణంగా ఉదయం నిద్ర నుంచి మేల్కొన్నప్పుడు వస్తుంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది తేలికపాటి తలనొప్పితో ప్రారంభమై, తీవ్రమైన తలనొప్పిగా వస్తుందంటున్నారు. ఇది తరచూ వికారం, వాంతులు లాంటి లక్షణాలు ఉంటాయని, అధిక వెలుతురు, శబ్దాలను భరించలేరని mayoclinic అధ్యయనం పేర్కొంది. ముఖంలో ఒక భాగంలో కానీ, కాళ్లు, చేతుల్లో తిమ్మిరిగా లేదా సూదులతో గుచ్చినట్లుగా అనిపిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా, కళ్లు తిరిగినట్లు, బలహీనత, మాట్లాడటానికి కాస్త ఇబ్బంది పడుతుంటారని పేర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో మహిళల్లో నెలసరికి ముందు, నెలసరి రోజుల్లో మైగ్రెయిన్ బాధలు అధికంగా ఉంటాయంటున్నారు.

"ఉప్పు" విషయంలో ఆ తప్పు చేయకండి! - మోతాదుకు మించి తీసుకుంటే ఏమవుతుందో తెలుసా?

ఒత్తిడి, ఆహారం, నిద్రలేమి, జన్యుపరమైన కారణాలు వల్ల మైగ్రెయిన్ వస్తుంది. ఇది ఎక్కువగా 18 నుంచి 40 ఏళ్లు వారికి అధికంగా వస్తుంటుంది. పురుషులతో పోలిస్తే మహిళలకు ఈ మైగ్రెయిన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. హార్మోన్లలో హెచ్చుతగ్గులు మైగ్రేన్‌కు దారితీయవచ్చు. మైగ్రెయిన్ అనేది పేషేంట్ తలనొప్పి లక్షణాలు బట్టే డయాగ్నోసిస్ అనేది తెలిసిపోతుంది. మైగ్రెయిన్ వాళ్లకి సిటీ స్కాన్, ఎంఆర్​ఐ స్కాన్ అనేది నార్మల్​గా ఉంటాయి. వాళ్లకి ఈ టెస్ట్​లు చేయించినప్పుడు మేజర్ చేంజెస్ ఉండవు. కొంతమందికి ఎంఆర్​ఐలో చిన్న చిన్న రక్తనాళాల్లో కొన్ని రకాల మార్పులు కనిపిస్తాయి. మైగ్రెయిన్ వచ్చే విధానాన్ని బట్టి చికిత్స ఉంటుంది. - డా.మురళి, న్యూరాలజిస్ట్

కారణాలు : మైగ్రెయిన్​కు కొన్ని ప్రత్యేకమైన కారణాలు ప్రేరేపకాలుగా పనిచేస్తుంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మానసిక ఒత్తిడి, అధిక శ్రమ, ప్రకాశవంతమైన వెలుతురు, నెలసరిలో తేడాలు, గర్భ నిరోధక మాత్రలు, మత్తుపానీయాలు, ధూమపానం అలవాట్లు ఇవన్నీ మైగ్రెయిన్​ను ప్రేరేపిస్తాయంటున్నారు. మైగ్రెయిన్​లో తలకు ఒకవైపు వెళ్లే నరాలు అకస్మాత్తుగా సంకోచ, వ్యాకోచాలకు లోను కావడంతో తలలో నొప్పి మొదలవుతుందని వివరిస్తున్నారు.

మైగ్రెయిన్​లో కామన్​, క్లాసికల్ అనే రెండు రకాల తలనొప్పులు కనిపిస్తాయని నిపుణలు చెబుతున్నారు. కామన్ మైగ్రెయిన్ అనేది తలలో రెండు వైపులా నొప్పి బాధిస్తుందని, ఇది ఎక్కువగా మహిళల్లో ఎక్కువగా వస్తుంటుందని తెలియజేస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, కళ్లులో సూదులతో గుచ్చుతున్నట్లుగా నొప్పి ఉంటుందని, ఎక్కువగా కంటి వెనుక భాగంలో ఈ నొప్పి ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు. క్లాసికల్ మైగ్రెయిన్​లో తలనొప్పి ఒక పక్క చెవిపైన మొదలై మొత్తం సగభాగానికి పాకుతుందంటున్నారు. ఒకసారి కుడివైపు కలిగితే, మరొకసారి ఎడమవైపు రావొచ్చని చెబుతున్నారు. మన జనాభాలో సుమారు 10 శాతం మంది మైగ్రెయిన్ బాధితులు ఉన్నారని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది.

చికిత్స : మైగ్రెయిన్​కి రెండు రకాలుగా చికిత్స ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మొదటి రకం చికిత్సలో తక్షణం నొప్పిని నివారించే మందులను ఇస్తుంటారని తెలియజేస్తున్నారు. రెండో రకం చికిత్సలో, మైగ్రెయిన్ మళ్లీ మళ్లీ రాకుండా ఉండేందుకు దీర్ఘకాలికంగా పనిచేసే మందులను సూచిస్తుంటారు.

జాగ్రత్తలు : మైగ్రెయిన్ నివారించుకోవడానికి జీవనశైలిలో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్లు, తగినంత నిద్రపోవడం, ప్రతి రోజు ఒకే సమయానికి పడుకోవడం, బరువు నియంత్రణలో ఉండాలని medlineplus అధ్యయనం పేర్కొంది. ఈ క్రమంలో నిత్యం ఎదురయ్యే ఒత్తిడి, ఆందోళనలు తట్టుకునేందుకు యోగ, ధ్యానం ప్రాణాయామాలని ఆచరించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ధూమపానం, మద్యపానం వంటి అలవాట్లుకు దూరంగా ఉండాలని సలహా ఇస్తున్నారు.

  • తక్కువ మొత్తంలో, కెఫిన్ మాత్రమే ప్రారంభ దశలో మైగ్రెయిన్ నొప్పి నుంచి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది
  • తల లేదా మెడకు వేడి లేదా చల్లని కంప్రెస్‌లను వాడండి.
  • చీకటిగా, నిశ్శబ్దంగా ఉన్న గదిలో విశ్రాంతి తీసుకోండి.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య, మానసిక నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

ఝుంకారంతో "ఒత్తిడి' తగ్గుతుందా? - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

నడుస్తున్నప్పుడు కాళ్లలో నొప్పి? - అయితే మీలో 'ఆ సమస్య' ఉండొచ్చంటున్న వైద్యులు!

TAGGED:

MIGRAINE TREATMENT
HOW TO GET RELIEF FROM MIGRAINE
TREATING MIGRAINES
MIGRAINE RELIEVE QUICKLY
MIGRAINE SYMPTOMS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వివో కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్లు వచ్చేశాయ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

పిగ్గీ బ్యాంకు : పంది బొమ్మే ఎందుకు?

గోధుమపిండితో "గులాబ్​ జామున్​" - జ్యూసీజ్యూసీగా.. సూపర్​ టేస్టీగా !

'మేం 'కొత్త' తింటున్నాం - మా ఇంటికి భోజనానికి రండి' : ఈ పండగ గురించి మీకు తెలుసా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.