మీకు మిడ్నైట్ బిర్యానీ తినే అలవాటు ఉందా? - ప్రమాదం పొంచి ఉందంటున్న నిపుణులు!
సమయంతో పనిలేకుండా బిర్యానీ తింటున్నారా? - మధుమేహం, జీర్ణక్రియ సమస్యలు వస్తాయంటున్న నిపుణులు!
Published : November 13, 2025 at 3:44 PM IST
Midnight Biryani Health Problems: బిర్యానీ ఓ వంటకం కాదు, అది ఒక ఎమోషన్ అంటారు చాలా మంది. అందుకే, ఇంట్లో జరిగే అకేషన్ ఏదైనా బిర్యానీ తప్పనిసరి అన్నట్లు మారింది పరిస్థితి. ఇదిలా ఉంటే ప్రస్తుతం మిడ్నైట్ బిర్యానీ, మార్నింగ్ 4 గంటలకు బిర్యానీ అంటూ పలు హోటళ్లు ఊరిస్తున్నాయి. దీంతో చాలా మంది వాటిని టేస్ట్ చేసేందుకు ట్రై చేస్తున్నారు. అయితే ఇలా అర్థరాత్రి, తెల్లవారుజామున బిర్యానీ తినడం వల్ల దీర్ఘకాలంలో ఎన్నో రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయని చెబుతున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఆ తిండి ఫ్యాషనా : అసలు రాత్రి ఉన్నది తినడానికి కాదు, హాయిగా నిద్రపోవడానికి కదా! అలాంటిది 12 గంటలకు, 2 గంటలకు, ఉదయం 4 గంటలకు ఇలా వేళాకాని వేళలో బిర్యానీలు తినడం ఏమిటీ? గతంలో హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం, విజయవాడ వంటి మెట్రో నగరాలకే పరిమితమైన ఈ సంస్కృతి కొత్తగా పట్టణాలకూ పాకుతోంది. లేట్నైట్ పార్టీలు, పుట్టినరోజు వేడుకులు, వారాంతపు సెలవులు అంటూ అర్ధరాత్రి మాంసాహారం తింటూ చాలా మంది అనారోగ్య సమస్యల బారిన పడుతున్నారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆలస్యంగా తినడం వల్ల ఆకలి, ఊబకాయం ప్రమాదం పెరుగుతుందని Harvard Medical School అధ్యయనం పేర్కొంది.
జీర్ణక్రియ దెబ్బతినే ప్రమాదం : అర్ధరాత్రి 12 గంటల నుంచి ఉదయం 4 గంటల మధ్య తినడం వల్ల ఆహారం త్వరగా జీర్ణం కాదంటున్నారు నిపుణులు. ఇలా వారంలో కనీసం రెండుసార్లు చేసినా జీర్ణక్రియ చక్రం గాడి తప్పుతుందని చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా, కడుపునిండుగా ఉండడంతో ఉదయం వ్యాయామం చేయలేరని, శరీర ఆకారంలో మార్పు వస్తుందని తెలియజేస్తున్నారు. దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల బారిన పడే అవకాశముందని వివరిస్తున్నారు. రాత్రి మరీ ముఖ్యంగా 10 గంటల తర్వాత మాంసాహారం వంటి భారీ ఆహారాన్ని ఆలస్యంగా తిన్నప్పుడు సరిగ్గా జీర్ణం కాదని, దీనివల్ల గ్యాస్, ఎసిడిటీ, కడుపు ఉబ్బరం, అజీర్ణం, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలు వస్తాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, రాత్రి ఆలస్యంగా తినడం వల్ల రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్ స్థాయి ప్రభావితమై గుండె సంబంధిత వ్యాధుల ప్రమాదం పెరిగే అవకాశం ఉందంటున్నారు.
నిద్రపోవడానికి కనీసం 3 గంటల ముందు భోజనం చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. రాత్రిపూట ఆలస్యంగా తీసుకున్న ఆహారంలోని కేలరీలు పూర్తిగా ఖర్చవకుండా శరీరంలో కొవ్వు రూపంలో పేరుకుపోతాయని తెలియజేస్తున్నారు. దీంతో బరువు పెరగడంతో పాటు ఒబెసిటీకి దారితీస్తుందని వివరిస్తున్నారు. అలాగే, ఆలస్యంగా భోజనం చేయడం వల్ల ఇన్సులిన్ స్థాయి ప్రభావితమవుతుందని, ఇది మధుమేహం లేదా ప్రీ డయాబెటిస్ సమస్యలకు దారితీయొచ్చని హెచ్చరిస్తున్నారు.
అధిక క్యాలరీలు, నూనె, వనస్పతి, ఫ్యాటీ మీట్స్ ఉండటం, ఫైబర్, మినరల్స్ తక్కువగా ఉండడం వల్ల బిర్యానీలు అధికంగా తినేవారికి ఊబకాయం, ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్, ఫ్యాటీ లివర్, షుగర్, బీపీ వంటి వ్యాధులు వస్తున్నాయి. గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలతో బాధపడే యువత సంఖ్య పెరుగుతోంది. బిర్యానీతో పాటు తాగే శీతల పానీయాలు ఈ సమస్యలను ఇంకా పెంచుతాయి- డా. చైతన్య, జీర్ణకోశ వ్యాధి నిపుణులు
మానసిక రుగ్మతలు : అధిక కేలరీలు ఉండే బిర్యానీ, చికెన్, మటన్ రాత్రి తినడం వల్ల జీర్ణక్రియకు ఎక్కువ సమయం పడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. దీని వల్ల నిద్రకు అంతరాయం కలుగుతుందని చెబుతున్నారు. మరుసటి రోజు అలసటగా, చురుకుగా ఉండలేనట్లు అనిపిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. ఇలా ఆలస్యంగా భోజనం చేయడం వల్ల నిద్రలేమితో పాటు ఆందోళన, కుంగుబాటు వంటివి తలెత్తుతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. హార్మోన్ల అసమతుల్యత ఏర్పడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. మానసిక సమస్యలూ ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని వివరిస్తున్నారు.
అలాగే, తిన్న వెంటనే నిద్రపోవడం వల్ల నిద్రకు కడుపులో యాసిడ్ ఉత్పత్తి పెరిగి యాసిడ్ రిప్లక్స్, గుండెల్లో మంట వంటి సమస్యలు వస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో రాత్రి ఆలస్యంగా ముఖ్యంగా కొవ్వులు అధికంగా ఉండే ఆహారం ఎక్కువగా తినేవారు కొన్ని రకాల క్యాన్సర్ల బారినపడే ముప్పు పొంచి ఉందని కొన్ని అధ్యయనాల్లో తేలింది.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
