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మనసు, శరీరాన్ని - ఇలా రీఛార్జ్ చేద్దాం!

- ఒత్తిడి, నిస్సత్తువను జయించాలా? - ఈ మూడు బ్యాటరీలను ఫుల్​ చేసుకోవాలంటున్న నిపుణులు

Representational image
Representational image (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 24, 2026 at 5:08 PM IST

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Mental Health Experts Energy Tips : ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో జీవితం అనేది ఉరుకులు, పరుగులతో గడిచిపోతోంది. తినడానికి సరిగ్గా టైం కూడా దొరకడం లేదు. దీంతో చాలా మంది ఎదుర్కొనే అతిపెద్ద సమస్యల్లో తీవ్రమైన అలసట ఒకటి. రోజంతా ఏదో పనితో సతమతమవుతూ నిస్సత్తువగా మారిపోతున్నాం. ఈ అలసట, ఒత్తిడిని జయించాలంటే మనలోని మూడు బ్యాటరీలను రీఛార్జ్ చేసుకోవాలంటున్నారు మానసిక నిపుణులు.

మానసిక బ్యాటరీ : ఇది డౌన్ అయితే.. మనకు ఆలోచనలు సరిగ్గా రావు. చిన్న పనులైనా గందరగోళంగా అనిపిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు.

భావోద్వేగ బ్యాటరీ : ఇది బలహీనపడితే ఉద్వేగాలపై నియంత్రణ ఉండదని చెబుతున్నారు. మనసు ఎప్పుడూ చిరాకుగా ఉంటుందని పేర్కొంటున్నారు.

శారీరక బ్యాటరీ : ఇది అయిపోతే చిన్న పనిచేసినా ఒళ్లు నొప్పులు, తీవ్ర అలసట అనిపిస్తుందని వివరిస్తున్నారు.

మనసుకు శక్తి కోసం :

విజయాల జాబితా : కొంతమంది ఎప్పుడూ సాధించలేని వాటి గురించే ఆలోచిస్తూ నిరాశ చెందుతుంటారు. అలా కాకుండా, ఇప్పటి వరకు సాధించిన విజయాలను పుస్తకంలో రాసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఇది ఆత్మ విశ్వాసాన్ని పెంచుతుందని చెబుతున్నారు.

గతాన్ని వదిలేయండి : 'గతం గతః' అని పెద్దలు చెబుతుంటారు. అందుకే, గతంలో జరిగిన వాటి గురించి ఆలోచించి మనసు పాడు చేసుకోవడం కంటే.. వాటి నుంచి ఏం నేర్చుకున్నామో తెలుసుకొని ముందుకు వెళ్లడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.

మొబైల్​ఫోన్​కు దూరంగా : నిరంతరం మొబైల్ ఫోన్, సోషల్​ మీడియాలతో గడపడం వల్ల మానసిక ఆందోళనలు పెరుగుతున్నాయంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, రోజులో కొంత సమయం వీటికి పూర్తిగా దూరంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. నిద్రపోవడానికి రెండు గంటల ముందు ఫోన్​ను చూడవద్దని సలహా ఇస్తున్నారు. అలాగే, పడక గది వాతావరణం ప్రశాంతంగా, హాయిగా ఉండేలా చూసుకోవాలని చెబుతున్నారు.

సృజనాత్మకతకు పదును : పెయింటింగ్ వేయడం, నచ్చిన సంగీతం వినడం, పుస్తకం చదవడం, డైరీ రాసుకోవడం లాంటివి మెదడుకు విశ్రాంతినిస్తాయని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.

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భావోద్వేగాలు నియంత్రణలో :

నెగెటివ్ ఆలోచనలు వద్దు : మనల్ని కుంగదీసే వ్యక్తులకు, చెడు ఆలోచనలు రేకెత్తించే పరిస్థితులకు వీలైనంత దూరంగా ఉండాలంటున్నారు నిపుణులు.

సన్నిహితులతో : నచ్చిన వారితో, స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులతో కాసేపు గడపడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

ధ్యానం : ప్రశాంతమైన చోట కూర్చొని మనసును శ్వాసపై కేంద్రీకరించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. కోపం, బాధ లాంటి భావోద్వేగాలు ఏర్పడినప్పుడు కంగారు పడకుండా ప్రశాంతంగా వాటిని విశ్లేషించడం అలవాటు చేసుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు.

మొబైల్ ఫోన్లు, ల్యాప్​టాప్​, కంప్యూటర్లకే కాదు.. శరీరం, మనసును కూడా రీసెట్ చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. కాబట్టి, రోజువారీ అలవాట్లలో చిన్నచిన్న మార్పులు చేసుకోవడం అవసరం. దీనివల్ల వ్యక్తిగత బ్యాటరీలను రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలాంటి జాగ్రత్తలు అన్నీ తీసుకున్నప్పటికీ ఎప్పుడూ అలసటగా అనిపిస్తుంటే ఆలస్యం చేయకుండా డాక్టర్లును సంప్రదించాలి. ఎందుకంటే, కొన్ని రకాల శారీరక లోపాలు, ఒత్తిడి లాంటి మానసిక సమస్యలు కూడా సుదీర్ఘ అలసటకు కారణం కావొచ్చు- డాక్టర్ వంగీపురం, శ్రీనాథాచారి, కన్సల్టెంట్ సైకాలజిస్ట్

శరీరానికి ఇంధనం :

గోరువెచ్చని స్నానం : రోజంతా అలసిపోయిన తర్వాత 'ఎప్సమ్ సాల్ట్' వేసిన గోరువెచ్చని నీటితో స్నానం చేయాలంటున్నారు నిపుణులు. దీంతో కండరాల నొప్పులు తగ్గి శరీరం తేలికపడుతుందని చెబుతున్నారు.

సమతులాహారం : శరీరంలో శక్తి కోసం చక్కెర, ఉప్పు, నూనె తగ్గించుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. వీటికి బదులుగా తృణధాన్యాలు, ఆకుకూరలు, ప్రొటీన్లు ఉన్న పోషకాహారం తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

వ్యాయామం : అలసటగా ఉందని సోఫాలో పడుకోవడం కంటే.. కాసేపు వాకింగ్ లేదా వ్యాయామం చేయడం వల్ల ఎండార్ఫిన్లనే హార్మోన్లు విడుదలై శరీరానికి కొత్త ఉత్సాహాన్నిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు.

నిద్ర : రోజుకు 7-9 గంటలపాటు ప్రశాంతంగా నిద్రపోవడం చాలా ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. ఇది మెదడు పనితీరును మెరుగుపరుస్తుందని పేర్కొంటున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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