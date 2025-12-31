ETV Bharat / health

"పీరియడ్స్​ పెయిన్" భరించలేకున్నారా? - ఆ టైంలో ఏం చేయాలంటే!

నెలసరిలోనూ ఉల్లాసంగా - పలు సింపుల్ టిప్స్ సూచిస్తున్న నిపుణులు!

Convenient During Periods
Convenient During Periods (Getty Images)
By ETV Bharat Health Team

Published : December 31, 2025 at 3:38 PM IST

3 Min Read
Ways to be Convenient During Periods : పీరియడ్స్ టైంలో పలు ఆరోగ్య సమస్యలు ఎదురవడం సర్వసాధారణం. ఇలాంటప్పుడు కడుపునొప్పి, నడుంనొప్పి, చిరాకు, ఒత్తిడి, ఆందోళన లాంటి సమస్యలతో చాలామంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అయితే, ఈ సమస్యల నుంచి ఉపశమనం పొంది సౌకర్యంగా, ఉల్లాసంగా ఉండాలంటే కొన్ని చిట్కాలు పాటించాలంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

వేడి నీళ్ల బాటిల్‌తో : పీరియడ్స్ టైంలో కొంతమంది పొత్తి కడుపు నొప్పితో బాధపడుతుంటారు. ఈ నొప్పిని భరించలేక కొందరు పెయిన్‌ కిల్లర్స్ వేసుకుంటారు. కానీ, వీటిని తరచూ వాడడం అంత మంచిది కాదంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి, ఇలాంటి మాత్రలకు బదులు హీట్ ప్యాక్ లేదా వేడి నీళ్ల బాటిల్‌తో కాపడం పెడితే నొప్పిని దూరం అవుతుంది. ఆ తర్వాత కాస్త గోరువెచ్చటి నీటితో స్నానం చేసినా మనసుకు ప్రశాంతంగా ఉండటంతో పాటు హాయిగా నిద్రపడుతుంది. హీటింగ్ ప్యాడ్, వేడి నీటి బాటిల్ లేదా మీ పొత్తి కడుపుపై ​​హీట్ ప్యాచ్ ఉపయోగించడం వల్ల ఋతు నొప్పులు తగ్గుతాయని mayoclinic అధ్యయనం పేర్కొంది.

మసాజ్ మంచిదే : నెలసరి సమయంలో వచ్చే నడుంనొప్పి, కడుపునొప్పి, కాళ్లు లాగడం, ఇతర ఒంటి నొప్పుల నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి అత్యవసర నూనెలు ఎంతగానో సహాయపడతాయట. ఈ క్రమంలో నొప్పి వచ్చే చోట పెప్పర్‌మెంట్, రోజ్‌మేరీ, లావెండర్ ఇలా ఏదో ఒక ఎసెన్షియల్ ఆయిల్‌తో కాస్త మర్దనా చేస్తే త్వరిత ఉపశమనం కలుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు

ఈ ఆహారం : ఇలాంటి సమయంలో మనం తీసుకునే ఆహారంలో కూడా కొన్ని మార్పులు చేసుకోవాలి. ఇందుకోసం క్యాల్షియం విరివిగా లభించే పాలు, పాల పదార్థాలు, పాలకూర, తృణధాన్యాలు, గింజలు, విత్తనాలు వంటివి మన రోజువారీ ఆహారంలో భాగం చేసుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఇవి నెలసరి సమయంలో వచ్చే నొప్పిని తగ్గించడంతో పాటు మూడ్ స్వింగ్స్, ఆహారం ఎక్కువగా తినాలన్న కోరికను అదుపు చేయడంలో తోడ్పడతాయట. అలాగే, సాయంత్రం స్నాక్స్ సమయంలో నూనె పదార్థాలు కాకుండా విటమిన్లు, ఖనిజాలు ఎక్కువగా లభించే నట్స్, పండ్లు, కాయగూరలు తీసుకోవడం వల్ల జీవక్రియల పనితీరు మెరుగుపడుతుందట. అంతేకాకుండా, మెగ్నీషియం ఎక్కువగా ఉండే డార్క్ చాక్లెట్ తీసుకోవడం వల్ల శరీరంలో ఎండార్ఫిన్లు విడుదలై మనసును ఉత్తేజపరుస్తాయని నిపుణులు అంటున్నారు. ఈ క్రమంలో టీ, కాఫీ, ఉప్పు, మసాలా పదార్థాలను తగ్గించాలని సూచిస్తున్నారు.

పీరియడ్స్ టైంలో వచ్చే నొప్పులను తగ్గించుకోవడానికి తాజా పండ్లు, ఆకుకూరలు, మొలకెత్తిన గింజలు, డ్రై ఫ్రూట్స్, ఎక్సర్​సైజ్ చేయడం వల్ల కడుపునొప్పి, నడుం నొప్పి వంటివి తగ్గుతాయి - డా. వింధ్య, ఆబ్స్​స్టిట్రిషియన్ & గైనకాలజిస్ట్

గోరువెచ్చటి నీళ్లు : అంతేకాదు, పీరియడ్స్​ టైంలో నీళ్లు ఎక్కువగా తాగాలి. గోరువెచ్చటి నీళ్లు తాగితే మరింత ఉపశమనం కలుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల బాడీలో నొప్పి ఉన్న కండరాలకు రక్తప్రసరణ సక్రమంగా జరిగి నొప్పి నుంచి ఉపశమనం కలిగే అవకాశం ఉందట. ఇక నీటి శాతం ఎక్కువగా ఉండే కీరా దోస, పుచ్చకాయ వంటి తాజా పండ్లు, కాయగూరలు ఎక్కువగా తీసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు.

కాస్త పని చెప్పండి : ఈ టైంలో ఏ పని చేయాలన్నా శరీరం సహకరించదు. అలసట, చిరాగ్గా ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో చిన్న చిన్న వ్యాయామాలు, యోగా, ధ్యానం వంటివి చేయడం చాలా మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. వీటివల్ల శరీరానికి శక్తి అందడంతో పాటు పీరియడ్స్ టైంలో ఎదురయ్యే ఒత్తిడి, మూడ్ స్వింగ్స్, తదితర సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుందట. అయితే, మీరు ఎంచుకునే ఎక్సర్​సైజ్​లు పొత్తి కడుపు, నడుముపై ఒత్తిడి పడకుండా చూసుకోవడం మంచిది.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

