క్షయవ్యాధి ముప్పు మగవాళ్లకే ఎక్కువ! - తాజా అధ్యయనంలో కీలక విషయాలు వెల్లడి!
- మహిళలతో పోల్చితే టీబీ వ్యాప్తి పురుషుల్లోనే అధికం! - కారణాలు ఇవేనంటున్న నిపుణులు
Published : August 14, 2026 at 4:06 PM IST
Men More likely to be Infected with TB than women : క్షయవ్యాధిపై మనకు అవగాహన ఉన్నప్పటికీ, ఈ వ్యాధి మహిళల కంటే పురుషులకే ఎందుకు ఎక్కువగా సోకుతుందనే ప్రశ్న చాలా కాలంగా చర్చనీయాంశంగా ఉంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా నమోదవుతున్న మొత్తం క్షయ కేసులలో దాదాపు మూడింట రెండు వంతుల మంది పురుషులే ఉంటున్నారని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ పేర్కొంది.
అయితే, ఇది వారి శారీరక తత్వం వల్లనా? లేక వారు నివసించే సామాజిక, పర్యావరణ పరిస్థితుల వల్లనా? అనే సందిగ్ధతకు యూనివర్సిటీ కాలేజ్ లండన్ పరిశోధకులు ఇప్పుడు సమాధానం కనుగొన్నారు. ఈ కొత్త అధ్యయనం క్షయవ్యాధిపై ఉన్న పాత ఆలోచనలను మార్చడమే కాకుండా, దానిని అరికట్టడానికి కొత్త మార్గాలను కూడా చూపుతోంది. వ్యాధి బారిన పడిన తర్వాత చికిత్స చేయడం కంటే, అది వ్యాప్తి చెందడానికి కారణమయ్యే పర్యావరణ పరిస్థితులను గుర్తించి, ముందుగానే నివారించడం చాలా ముఖ్యమని ఈ పరిశోధన మనకు స్పష్టం చేస్తోంది.
సంక్రమణకు కారణం శరీర తత్వమా లేక నివాస వాతావరణమా? : ఇటీవల eClinicalMedicine అనే ప్రముఖ వైద్య పత్రికలో ప్రచురితమైన ఈ పరిశోధనలో భాగంగా... యూరప్, ఆఫ్రికా, ఆసియా, దక్షిణ అమెరికాలోని 14 దేశాలకు చెందిన 22,000 మందికి పైగా ప్రజలపై ఒక అధ్యయనం నిర్వహించారు.
ఈ అధ్యయనం ప్రారంభంలోనే.. మహిళలతో పోలిస్తే పురుషుల శరీరంలోకి క్షయ బ్యాక్టీరియా ముందే ప్రవేశించే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయట. దీన్ని బట్టి, పురుషులు తమ జీవితకాలంలో ఈ బ్యాక్టీరియా బారినపడే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే, ఒకసారి బ్యాక్టీరియా శరీరంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత.. మహిళలతో పోలిస్తే పురుషులలో తీవ్రమైన వ్యాధిగా మారే ముప్పు అంత గణనీయంగా ఏమీ లేదట!
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కారణాలు ఇవేనట :
ఎక్కువగా బయట తిరగడం : పురుషులు ఉద్యోగాలు, వ్యాపారాల రీత్యా సమాజంలో ఎక్కువ మందితో కలిసే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. జనం రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాలు, సరిగ్గా గాలి వెలుతురు లేని ఆఫీసులు లేదా ఫ్యాక్టరీలలో ఎక్కువ సమయం గడపడం వల్ల వీరు టీబీ బ్యాక్టీరియాకు సులభంగా గురవుతారని అంటున్నారు.
ధూమపానం, మద్యపానం అలవాట్లు : ఈ అలవాట్లు పురుషులలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి ఊపిరితిత్తుల ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీసి, రోగనిరోధక శక్తిని తగ్గించడం ద్వారా టీబీ సోకే ప్రమాదాన్ని రెట్టింపు చేస్తాయంటున్నారు నిపుణులు.
చికిత్సను నిర్లక్ష్యం చేయడం : పురుషులు సాధారణంగా దగ్గు, జ్వరం వంటి ప్రారంభ లక్షణాలను నిర్లక్ష్యం చేస్తారట. ఆలస్యంగా ఆసుపత్రికి వెళ్లడం వల్ల వ్యాధి తీవ్రత పెరగడమే కాకుండా, వారి ద్వారా ఇతరులకు కూడా వ్యాపించే అవకాశం పెరుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే! : మహిళల కంటే పురుషులు క్షయవ్యాధి బారిన పడటానికి గల అసలు కారణాలపై ఈ అధ్యయనం మన అవగాహనను మరింత పెంచుతుందని యూనివర్సిటీ కాలేజ్ లండన్లోని 'ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ గ్లోబల్ హెల్త్'కు చెందిన డాక్టర్ యోహే హమాడా చెబుతున్నారు. బ్యాక్టీరియా శరీరంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత వారికి చికిత్స అందించడం కంటే.. పురుషులు ఈ బ్యాక్టీరియా బారినపడే బాహ్య వాతావరణ పరిస్థితులను నియంత్రించడం ద్వారా ఈ లింగ వ్యత్యాసాన్ని సమర్థవంతంగా తగ్గించవచ్చని అంటున్నారు.
పురుషులు క్షయ బ్యాక్టీరియా బారిన పడటానికి గల నిర్దిష్ట కారణాలను, వారి పని విధానాలను, సామాజిక వాతావరణాన్ని, జీవనశైలిని, వారికి వైద్య సౌకర్యాలు అందుతున్న తీరును లోతుగా అర్ధం చేసుకోవడానికి మరింత విస్తృత పరిశోధనలు జరగాల్సిన అవసరం ఉందని సుజన్ సురేంద్రరాజా పేర్కొన్నారు.
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