శరీరంలో కనిపించే ఈ లక్షణాలను నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారా? - ముప్పు తప్పదంటున్న నిపుణులు!
_ఈ లక్షణాలను నిర్లక్ష్యం చేయకూడదట - తొలి దశలో గుర్తించి, చికిత్స తీసుకోవాలంటున్న నిపుణులు!
Published : November 29, 2025 at 1:05 PM IST
These Health Symptoms Should Never Ignore: ఆరోగ్యపరంగా శరీరంలో తలెత్తే వివిధ మార్పుల్ని చాలా మంది అంతగా పట్టించుకోరు. మరోసారి ఈ సమస్య ఎదురైనప్పుడు చూద్దాంలే అని నిర్లక్ష్యంగా ఉంటారు. అయితే ఆ నిర్లక్ష్యమే ప్రాణాల మీదికి తీసుకొస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఆరోగ్యం విషయంలో ఏమాత్రం అనుమానం కలిగినా, కొన్ని రకాల లక్షణాలు కనిపించినా ఆలస్యం చేయకుండా డాక్టర్లను సంప్రదించాలని సూచిస్తున్నారు. అప్పుడే సమస్యను తొలి దశలోనే గుర్తించి తగిన చికిత్స అందించడం వీలవుతుందని చెబుతున్నారు. అలాగే ప్రాణహానీ తప్పుతుందంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆరోగ్యపరంగా నిర్లక్ష్యం చేయకూడని కొన్ని సమస్యలు, లక్షణాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
సడన్ వెయిట్ లాస్ : చాలా మంది బరువు తగ్గడానికి వ్యాయామాలు చేస్తుంటారు. కానీ, కొందరు ఎలాంటి వ్యాయామాలు చేయకుండానే బరువు తగ్గిపోతుంటారు. సడన్ వెయిట్ లాస్ అనేక పరిస్థితుల వల్ల సంభవించవచ్చని mayoclinic అధ్యయనం పేర్కొంది. వీటిలో హైపర్ థైరాయిడిజం, డయాబెటిస్, డిప్రెషన్, కాలేయ వ్యాధి, క్యాన్సర్ వంటివి కారణం కావచ్చంటున్నారు.
రోజంతా అలసటగా అనిపిస్తుందా? - అయితే మీలో 'ఆ సమస్య' ఉండొచ్చంటున్న నిపుణులు!
ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల : కొంతమందికి మూత్రం, మలంలో రక్తం పడుతుంటుంది. అయితే వేడి చేయడం వల్ల ఇలా జరుగుతుందని భావిస్తారు. కానీ అసలు కారణం ఇది కాకపోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. జీర్ణకోశ సంబంధిత సమస్యలు, యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్లు లాంటి సమస్యల వల్ల కూడా ఇలా జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని వెల్లడిస్తున్నారు.
నిరంతర జ్వరం : 103°F లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత లేదా ఒక వారం కంటే ఎక్కువ కాలం ఉండే తక్కువ స్థాయి జ్వరాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దంటున్నారు నిపుణులు. దీనికి న్యుమోనియా, మెనింజైటిస్ లేదా మూత్ర నాళాల ఇన్ఫెక్షన్ వంటి ఇన్ఫెక్షన్లు కారణం కావచ్చని UC San Diego Health అధ్యయనం పేర్కొంది. కొన్ని సందర్భాల్లో, నిరంతర జ్వరం లింఫోమా లేదా లుకేమియా వంటి క్యాన్సర్లను సూచిస్తుందని చెబుతున్నారు..
జుట్టు రాలడం : కొందరికి ఉన్నట్లుండి జుట్టు ఎక్కువగా రాలుతూ ఉంటుంది. దీనికి హార్మోన్ల సమస్యలు, థైరాయిడ్, ఎనీమియా వంటివి కూడా కారణమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయంటున్నారు నిపుణులు. థైరాయిడ్ వల్ల జుట్టు రాలడమే కాకుండా, జుట్టు పెరగడం పూర్తిగా ఆగిపోతుందని clevelandclinic అధ్యయనం పేర్కొంది.
వీటిని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదట!: కొంతమంది వెజైనల్ డిశ్చార్జిని నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు. అండం విడుదలయ్యే సమయంలో ఇది మాములే అని అనుకుంటారు. కానీ ఈ డిశ్చార్జి బ్రౌన్, గులాబీ రంగుల్లో రావడం, దుర్వాసనతో కూడుకున్నట్లయితే ఆలస్యం చేయకుండా డాక్టర్లుని సంప్రదించాలంటున్నారు నిపుణులు.
కడుపు ఉబ్బరంగా : కొంతమందికి తరచూ కడుపుబ్బరంగా, కడుపంతా పట్టేసినట్లుగా ఉంటుంది. సాధారణంగా ప్రేగులలో గ్యాస్ ఏర్పడటం వల్ల ఉబ్బరం వస్తుందని National Cancer Institute అధ్యయనం పేర్కొంది. అతిగా తినడం, లాక్టోస్ అసహనం, మలబద్ధకం వంటి అనేక కారణాల వల్ల ఇది సంభవించవచ్చని తెలిపింది. ఉబ్బరం క్యాన్సర్ లేదా క్యాన్సర్ చికిత్స దుష్ప్రభావం కూడా కావచ్చని చెబుతుంది. కాబట్టి, అసలు సమస్యేంటో తెలుసుకోవాలంటే సంబంధిత పరీక్షలు చేయించుకోవడం మంచిదంటున్నారు నిపుణులు.
వీటి వల్ల కూడా : కొంతమందికి గర్భం ధరించాక వికారంగా ఉంటుంది. కానీ సాధారణ సమయాల్లో కూడా ఇలా పదే పదే జరుగుతోందంటే అందుకు మైగ్రెయిన్, ప్రేగులలో అడ్డంకులు, అపెండిసైటిస్, మూత్రపిండాల్లో రాళ్లు ఏర్పడడం వంటివి కూడా కారణం కావచ్చని medlineplus అధ్యయనం పేర్కొంది. అంతేకాకుండా, పీరియడ్స్ టైంలో కొంతమందికి రక్తం గడ్డల్లాగా పడుతుంటుందని, దీనికి ఫైబ్రాయిడ్లు కూడా కారణం కావచ్చంటున్నారు. ఇవి దీర్ఘకాలంలో అధిక రక్తస్రావానికి, తద్వారా రక్తహీనతకు దారితీసే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు.
కలయిక సమయంలో నొప్పి రావడానికి వెజైనా పొడిబారడమే కారణమనుకుంటారు చాలా మంది. కానీ, కొన్నిసార్లు యూరినరీ ట్రాక్ట్ ఇన్ఫెక్షన్లు, ఎండోమెట్రియోసిస్, వెజైనల్ ఈస్ట్ ఇన్ఫెక్షన్లు, సుఖ వ్యాధుల వల్ల కూడా ఇలా జరిగే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి, నొప్పి వెనకున్న అసలు కారణాలేంటో త్వరగా తెలుసుకొని సంబంధిత చికిత్స తీసుకోవడం అన్ని విధాలా మేలని సూచిస్తున్నారు.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య, మానసిక నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
