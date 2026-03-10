సరదాల పేరుతో "సర్వరోగ కారిణి" - జాగ్రత్తగా ఉండాలంటున్న నిపుణులు!

ETV Bharat / health

మద్యం ఎంత తీసుకున్నా ఆరోగ్యానికి ప్రమాదమేనా? - పరిశోధనలు ఏం చెప్తున్నాయంటే!

By ETV Bharat Health Team

Published : March 10, 2026 at 2:28 PM IST

5 Min Read
Effects of Alcohol on the Body : బర్త్​ డే వస్తే పార్టీ. జాబ్ వస్తే పార్టీ. పెళ్లి కుదిరితే పార్టీ. ప్రమోషన్ వస్తే పార్టీ. ఫ్రెండ్స్ వస్తే పార్టీ. వారు విదేశాలకు వెళ్తే పార్టీ. ఇలా ఏదో ఒక కారణంతో మద్యం సేవించడం కామన్ అయ్యింది. ఇది మత్తు కలిగించటంతోనే ఆగదు. మెదడు దగ్గరి నుంచి పేగుల వరకూ శరీరమంతా ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందంటున్నారు నిపుణులు. మద్యం దీర్ఘకాలంలో తీవ్ర అనర్థాలే తెచ్చిపెడుతుందని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో మద్యం వల్ల శరీరానికి ఎలాంటి హాని కలుగుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

మెదడుపై సత్వం ప్రభావం : మద్యం ప్రభావం మెదడు మీద చాలా వేగంగా పడుతుందంటున్నారు నిపుణులు. మొదట్లో ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనంగా, నలుగురితో కలివిడిగా ఉన్న భావన కలుగుతుందట. కానీ, రోజులు గడుస్తున్నా కొద్ది మద్యం మూలంగా మెదడు ఆకృతిలో మార్పులు వస్తుంటాయి. సగటున రోజుకు ఒక డ్రింకు తాగినా మధ్యవయసు వారిలో, వృద్ధుల్లో మెదడు పరిమాణం తక్కువగా ఉంటున్నట్టు పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. ఎంత ఎక్కువగా మద్యం తాగితే అంత ఎక్కువగా మెదడు కుంచించుకుపోవడం గమనార్హం. దీనికి కారణం ఏంటన్నది కచ్చితంగా తెలియదట. కానీ, మెదడుకు సంబంధించిన రోగనిరోధక వ్యవస్థను మద్యం మార్చేస్తుండొచ్చన్నది ఒక సిద్ధాంతం. ఇది ఇన్​ఫ్లమేషన్​ను ఉత్తేజితం చేసి, నాడీ కణాలను దెబ్బతీస్తుండొచ్చని పరిశోధకులు భావిస్తున్నారు.

నోటిపై నేరుగా : మద్యం తాగినప్పుడు నోరు, గొంతులోని కణజాలాలు నేరుగా ప్రభావితమవుతాయంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో స్వల్ప మోతాదులో మద్యం తీసుకున్నా కూడా నోటి క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం 50 శాతం ఎక్కువనీ, నాటుసారా తాగితే ఆ ప్రమాదం 87 శాతానికి పెరుగుతుందని BMJ Global Health అధ్యయనం పేర్కొంది.

అంతేకాదు, మద్యం జీర్ణమయ్యే క్రమంలో అసిటలహైడ్ అనే విషపదార్థం పుట్టుకొస్తుంది. ఇది DNAకు అంటుకొని కణాలను దెబ్బతీస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఫలితంగా, నోరు, గొంతు, స్వరపేటిక, అన్నవాహిక క్యాన్సర్ల ముప్పు పెరుగుతుందని Centers for Disease Control and Prevention అధ్యయనం పేర్కొంది. ఈ క్రమంలో రోజుకు ఒక డ్రింకు తాగినా నోరు, గొంతు క్యాన్సర్ల ముప్పు 13 శాతం, అన్నవాహిక క్యాన్సర్ ముప్పు 26 శాతం మేరుకు పెరుగుతుందని ఒక విశ్లేషణలో తేలింది. ఇక రోజుకు ఐదు, అంతకన్నా ఎక్కువ డ్రింకులు తాగితే ఈ క్యాన్సర్ల ముప్పు సుమారు 4 రెట్లు ఎక్కువవుతుందట.

గుండెకు హాని : ఒకప్పుడు మద్యపానం గుండెకు మేలు చేయొచ్చని పరిశోధకులు అనుకునేవారు. కానీ, ఇటీవల పరిశోధనల ఫలితాలు వెలుగు చూస్తున్న కొద్దీ ఈ అభిప్రాయం మారిపోయింది. మద్యతో గుండెపోటు, స్ట్రోక్ ముప్పులు పొంచి ఉంటున్నాయనే విషయం బలపడుతూ వచ్చింది. ఈ క్రమంలో రోజుకు మూడు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ డ్రింకులు తాగే వారికి గుండెపోటు, స్ట్రోక్ వచ్చే అవకాశం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. అతిగా, దీర్ఘకాలంగా మద్యం తాగితే గుండె కండరం దెబ్బతింటుందని చెబుతున్నారు. బీపీ పెరగటంతో పాటు కొలెస్ట్రాల్ కూడా ఎక్కువవుతుందట. పూడికలు ఏర్పడే ముప్పు పెరుగుతుందట. మద్యంతో గుండె లయ అస్తవ్యస్తం అయ్యే ప్రమాదం ఉందట. రోజుకు రెండు డ్రింకులు, అంతకన్నా తక్కువ తాగినా గుండెపోటు, స్ట్రోక్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగానే ఉంటున్నట్టు పలు అధ్యయనాల్లో తేలింది. ఒక మాదిరిగా మద్యం తాగితే గుండెకు మేలు చేసే అవకాశం ఉందని కొన్ని పరిశోధనలు చెబుతున్నప్పటికీ ఇందులో వాస్తవం లేదని మరికొన్ని అధ్యయనాలు కొట్టిపారేస్తున్నాయి. మద్యం సేవించడం వల్ల కాలేయ వ్యాధులు, గుండె జబ్బులు, వివిధ రకాల క్యాన్సర్లు వచ్చే ప్రమాదం ఉందని World Health Organization అధ్యయనం పేర్కొంది. అలాగే, మానసిక ఆరోగ్యం, నిరాశ, ఆందోళన, మద్యపాన రుగ్మతలు వంటి ప్రవర్తనా పరిస్థితులు కూడా వస్తాయని తెలిపింది.

పేగులకు పెను ప్రమాదం : నోరు, గొంతు మాదిరిగానే జీర్ణాశయం, పేగులు కూడా నేరుగా మద్యం ప్రభావానికి గురవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందువల్ల దెబ్బతినే అవకాశమూ ఎక్కువగా ఉంటుందట. ఇది జీర్ణకోశం లోపం గోడ వాపు, అల్సర్లు, వాంతి, వికారం వంటి సమస్యలకు దారితీస్తుంది. పేగుల్లోని సూక్ష్మక్రిములను దెబ్బ తీయటం వల్ల విరేచనాలు, పోషకాలను సరిగా గ్రహించకోలేకపోవటం వంటి సమస్యలు రావొచ్చట. పేగులో నుంచి హాని కారకాలు రక్తంలోకి వెళ్లకుండా చూసే పొర దెబ్బతినొచ్చు. తద్వారా రక్తంలోకి విషతుల్యాలు చేరుకొని, శరీరమంతా వాపు ప్రక్రియ ప్రేరేపితం కావొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో రోజుకు రెండు, అంతకన్నా ఎక్కువ డ్రింకులు తాగే వారికి పెద్దపేగు క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం 25 శాతం వరకూ ఎక్కువగా ఉంటున్నట్లు ఒక తాజా అధ్యయనంలో తేలింది.

కాలేయం కకావికలం : మద్యం మూలంగా దెబ్బతినే అవయవాల్లో ప్రధానంగా లివర్​ ఒకటి. మద్యంతో ముడిపడిన లివర్ వ్యాధులు ఎంతో మందిని కబళిస్తోంది. రక్తంలో కలిసిన మద్యాన్ని వడగట్టేది కాలేయమే అని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీన్ని వడగడుతున్న ప్రతిసారీ కొన్ని కాలేయ కణాలు చనిపోతుంటాయని పేర్కొంటున్నారు. వాస్తవానికి, కాలేయం కొత్త కణాలను సృష్టించుకుంటుందట. కానీ, అదే పనిగా మద్యం ఎక్కువగా తాగుతుంటే క్రమంలో ఈ సామర్థ్యం తగ్గుతూ వస్తుంది. మద్యం అలవాటు గల వారికి కాలేయ కణాల్లో కొవ్వు పోగుపడటం, హెపటైటిస్ (కాలేయం వాపు), సిరోసిస్ (కాలేయం గట్టిపడటం) ముప్పు ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో రోజుకు నాలుగు డ్రింకుల కన్నా ఎక్కువ తాగేవారిలో 90 శాతం మందికి కాలేయంలో కొవ్వు పోగుపడుతోందని నిపుణుల అంచనా. అయితే, రోజుకు మూడు, అంతకన్నా ఎక్కువ డ్రింకులు తాగేవారిలో 30 శాతం మంది హెపటైటిస్ బారినపడుతున్నారు. అయితే, ఇప్పుడే జాగ్రత్త పడితే తొలిదశలో ఇలాంటి సమస్యలను వెనక్కి మళ్లించుకోవచ్చట. కాలేయం గట్టిపడటం తీవ్రమైతే మాత్రం కోలుకోవటం కష్టం. అయితే, అతిగా మద్యం తాగితే కాలేయ క్యాన్సర్ల ముప్పూ ఎక్కువవుతుందట.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

