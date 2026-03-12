ETV Bharat / health

పిల్లల్లో ఊబకాయ సమస్య! - ప్రపంచంలో రెండో స్థానంలో భారత్!!

- 2040 కల్లా భారత్​లో 2 కోట్ల మంది చిన్నారులకు ఒబెసిటీ - సృష్టం చేసిన తాజా అధ్యయనం!

Children Obesity
Children Obesity (Getty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : March 12, 2026 at 3:46 PM IST

Reasons for Children Obesity : ఆధునిక జీవనశైలి, ఆహార మార్పులతో పెద్దల్లోనే కాదు పిల్లల్లోనూ ఒబెసిటీ పెరుగుతోంది. ఊబకాయం వల్ల పెద్దవారికి వచ్చే గుండెపోటు, కొలెస్ట్రాల్, మధుమేహం, రక్తపోటు వంటి వ్యాధులు.. పిల్లలకు చిన్నవయసులోనే రావడం వల్ల మరణాలూ సంభవిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో వరల్డ్ ఒబెసిటీ అట్లాస్​ 2026 నివేదిక ప్రకారం ప్రపంచంలో అత్యధిక మంది ఊబకాయ పిల్లలు ఉన్న దేశాల జాబితాలో భారత్​ది రెండో స్థానంలో నిలిచింది. చైనా ఫస్ట్​ ప్లేస్​లో ఉంది. మరి, పిల్లల్లో ఒబెసిటీకి కారణాలు? ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? లాంటి విషయాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

చిన్నారుల్లో ఒబెసిటీని నిరోధించాలనే లక్ష్యాన్ని అందుకోవడంలో భారత్​తో సహా పలు దేశాలు విఫలమవుతున్నాయని World Obesity Federation ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. 2025 నాటికి ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించాలని ఆశించినా నెరవేరకపోవడంతో గడువును 2030కి పొడిగించారు. ఈ సంస్థ విడుదల చేసిన వరల్డ్ ఒబెసిటీ అట్లాస్​ 2026 నివేదిక ప్రకారం.. 2040 కల్లా భారత్​లో 2 కోట్ల మంది బాలలు ఒబెసిటీతో, 5.6 కోట్ల మంది అధిక బరువుతో బాధపడతారని పేర్కొంది.

2025 నాటికి చైనా, భారత్​, అమెరికాలో ఒక్కో దేశంలో కోటి కంటే ఎక్కువ మంది చిన్నారులు ఒబెసిటీతో బాధపడుతున్నారని తాజా నివేదికలో వెల్లడైంది. చైనాలో అత్యధికంగా 6.2 కోట్ల మంది పిల్లలు అధిక BMI (శారీర ఎత్తు, బరువు సూచీ)తో, 3.3 కోట్ల మంది ఒబెసిటీతో బాధపడుతున్నారట. అదే, భారత్​లో 4.1 కోట్ల మంది అధిక BMIతో, 1.4 కోట్ల మంది ఒబెసిటీతో ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో 2040 నాటికి ప్రపంచమంతటా 50.7 కోట్ల మంది చిన్నారులు ఊబకాయంతోనో, అధిక బరువుతోనో జీవిస్తారని World Obesity Federation అంచనా.

కారణాలు ఒకటి కాదు : ఒబెసిటీకి అనేక కారణాలు ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు. సరైన ఆహారం తీసుకోకపోవడం, శారీరక శ్రమ లేకపోవడం, పోషకాల అసమతౌల్యత, వేళ తప్పిన తిండి, జన్యుపరమైన సమస్యలు, థైరాయిడ్, పీసీఓఎస్, జీవక్రియల్లో లోపం, హార్మోన్లు సరిగా పని చేయకపోవడం, జీర్ణాశయ సమస్యలు, పర్యావరణ మార్పులు, ప్లాస్టిక్ వినియోగం, తినే వాటిపై పురుగు మందుల అవశేషాలు, నిల్వ కారకాల ప్రభావానికి లోనవడం లాంటివి ఊబకాయానికి కారణమవుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

  • గర్భంతో ఉన్నప్పుడు తల్లి బరువు, అప్పుడు తనకి డయాబెటిస్ ఉందా?, పుట్టినప్పుడు బిడ్డ బరువు వంటివీ చూస్తారని పేర్కొంటున్నారు.
  • నిద్రలేమి, అబ్​స్ట్రక్టివ్ స్లీప్ యాప్నియా లాంటివి ఒబెసిటీకి కారణమవుతాయని తెలియజేస్తున్నారు.
  • కార్టిసోల్ అధికంగా ఉండటం వల్ల వచ్చే కుషింగ్ సిండ్రోమ్ కూడా ఒబెసిటీకి కారణం కావచ్చట.
  • 11-17 ఏళ్ల వయసు పిల్లలకు తగినంత శారీరక శ్రమ, వ్యాయామం లేకపోవడం ఊబకాయానికి కారణమని తాజా నివేదికలో పేర్కొంది. సెల్​ఫోన్ వాడుతూ, టీవీల ముందు కూర్చోవడం వల్ల సమస్య తీవ్రతరం అవుతోందట. అలాగే, 6-10 ఏళ్ల లోపు చిన్నారులు చక్కెర ఎక్కువగా వాడే శీతల పానీయాలు, ఐస్​క్రీమ్​లు, ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్, సాల్డెడ్ చిప్స్, ఫ్రై కూరలనే ఇష్టపడతారని, వీటి వల్ల బరువు పెరుగుతారని తెలిపింది.

'కళ్లు తిరగడం, తలనొప్పి'గా ఉంటోందా? - మీరూ ఈ తప్పు చేస్తున్నారేమో చెక్ చేసుకోండి!

గుర్తించిన సమస్యలివీ :

  • జాతీయ కుటుంబ ఆరోగ్య సర్వే ప్రకారం.. దేశంలో 9-17 ఏళ్ల లోపు పిల్లలు సమగ్ర పోషకాహారం తీసుకోవడం లేదు. 70% మంది పాఠశాలల్లో లేదా సమీపంలోని దుకాణాల్లో ప్యాకేజ్డ్ ఆహారం తీసుకుంటున్నారు.
  • స్కూల్​కు టిఫిన్​ బాక్సులు తీసుకు వెళ్లినా, సగం తినకుండా వదిలేసి జంక్​ఫుడ్ తింటున్నారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీంతో పిలల్లో ఒబెసిటీ, రక్తహీనత, విటమిన్ A లోపం, తక్కువ బరువు, బలహీనంగా మారడం, రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ లాంటి అనారోగ్య సమస్యలు వస్తున్నాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో బాల్య ఊబకాయం మధుమేహం, అధిక రక్తపోటు, అధిక కొలెస్ట్రాల్‌కు దారితీస్తుందని Journal of Pharmaceutical Research International జర్నల్ ప్రచురించింది.
  • పిల్లలు చిన్నతనం నుంచి ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్లకు అలవాటు పడడం వల్ల కూడా వారు టీనేజీకి వచ్చేసరికి ఒబెసిటీ బారిన పడుతున్నారు. టీవీ చూడడం, మొబైల్స్, పీసీలో ఆటలాడడం వంటివన్నీ కూర్చొని చేసేవే. ఇలా రోజులో అధిక సమయం కూర్చోవడం వల్ల వారు బరువు పెరిగే అవకాశం ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

పరిష్కారాలు : వీలైనంత వరకూ జీవనశైలి మార్పులతోనే సమస్యను పరిష్కరించుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు.

మంచి ఆహారం : కుటుంబంగా ఆరోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్లను అలవర్చుకోవడం వల్ల పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఎదగడానికి, వయసు పెరిగే కొద్దీ ఆరోగ్యకరమైన బరువును నిర్వహించడానికి సహాయపడుతుందని Centers for Disease Control and Prevention అధ్యయనం పేర్కొంది. పోషకాహార సిఫార్సులను అనుసరించే వివిధ రకాల ప్రోటీన్లు, పాల ఉత్పత్తులు (చక్కెరలు జోడించకుండా), కూరగాయలు, పండ్లు, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, తృణధాన్యాలు తినడం వల్ల పిల్లలు, పెద్దలు ఆరోగ్యంగా ఉంటారని తెలిపింది.

వ్యాయామం : భారతీయ చిన్నారుల్లో ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. అందుకే, రోజూ కనీసం 30-60 నిమిషాల వ్యాయామం, అదీ ఆరుబయట తప్పనిసరని చెబుతున్నారు. చిన్న వయసు నుంచి యోగా నేర్పడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు. దీనివల్ల రక్తప్రసరణ, ఫ్లెక్సిబిలిటీ మెరుగుపడతాయని తెలియజేస్తున్నారు. అలాగే, శరీరానికి తగినంత శ్రమ ఉండేలా ఇంట్లో చిన్న పనులు చేయించాలని చెబుతున్నారు. పార్కుల్లో పిల్లలతో ఆడుకునేలా చూసుకోవాలని తెలియజేస్తున్నారు. దీంతో కండరాలు కదులుతాయని, ఎముకలు దృఢంగా మారతాయని పేర్కొంటున్నారు.

నిద్ర : పిల్లలకు కనీసం 9-10 గంటల నిద్ర అవసరమంటున్నారు నిపుణులు. నిద్ర సరిపోకపోయినా ఊబకాయం వస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. శరీరం అలసిపోతే ప్రశాంతంగా పడుకుంటారని తెలియజేస్తున్నారు. అలాగే, నిద్రకు 2 గంటల ముందే మొబైల్, టీవీలను వీలైనంత దూరంగా ఉంచాలని సూచిస్తున్నారు.

నీరు తాగడం : శరీరం డీ హైడ్రేషన్​కి గురైనప్పుడు శక్తిస్థాయిలు క్షీణించి అలసిపోతాం. ఆ అలసటను తీర్తుకునే క్రమంలో కంటికి కనిపించిన ఏదో ఒకటి లాగించేస్తామట. ఫలితంగా, బరువు పెరుగుతామంటున్నారు నిపుణులు. అలా జరగకుండా ఉండాలంటే, నీళ్లు ఎక్కువగా తాగేలా పిల్లల్ని ప్రోత్సహించాలని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో వారికి తాజా పండ్లు, మజ్జిగ, కొబ్బరి నీళ్లు వంటివీ అందించచ్చని సూచిస్తున్నారు.

మైండ్​ఫుల్ ఈటింగ్ :

  • ఏం తింటున్నాం, ఎంత తింటున్నాం, ఎప్పుడు, ఎలా తింటున్నాం అన్న విషయాల్లో పిల్లలకు అవగాహన కల్పించాలంటున్నారు నిపుణులు.
  • తింటున్న ఆహారం పట్ల ఇష్టం, ధ్యాస ఉండాలని, తినకుండానే రుచిని నిర్ణయించకూడదని చెప్పాలని చెబుతున్నారు.
  • రుచిని ఆస్వాదించడం, ఆహారం ఎక్కువవుతోందా, ఆహారం సరిపోయిందా వంటివి గమనించుకోవడం నేర్పాలని సూచిస్తున్నారు.
  • పిల్లలకు బలవంతంగా హెల్దీఫుడ్ పెట్టలేకపోవచ్చు. కానీ, వారికి నచ్చే విధంగా రంగు రంగుల కూరగాయలు కలిపి రోటీలు, రైస్ చేసి ఆకర్షించే విధంగా, ఆరోగ్యంగా తినిపించొచ్చని సలహా ఇస్తున్నారు
  • సీజన్​కి తగ్గట్టు కూరగాయలు, పండ్లు పెట్టాలని సూచిస్తున్నారు. వాటితో కలిగే లాభాలేంటో పిల్లలకు కథల రూపంలో వివరించాలని తెలియజేస్తున్నారు. మన పూర్వీకులు ఎలాంటి ఆహారం తీసుకునేవారో చెప్పి ఆహారంపై ఆసక్తి కలిగించాలట.
  • రాత్రిపూట 7 లోపే భోజనాన్ని ముగించాలట.
  • ఒక నిర్దిష్ట బరువు లక్ష్యం మీద కాకుండా, మంచి ఆరోగ్యం మీద దృష్టి పెట్టాలని New york state department of Health పేర్కొంది. తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు ఆహారం, శారీరక శ్రమ పట్ల ఆరోగ్యకరమైన, సానుకూల దృక్పథాలను నేర్పించాలని తెలిపింది.

మానసిక ఒత్తిడి :

  • ఒబెసిటీకి- డిపెష్రన్​కు దగ్గర సంబంధం ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. బరువు తగ్గడం ఒక్కటే మానసిక సమస్యల్ని పరిష్కరించదట.
  • ఊబకాయం ఉన్న పిల్లల్లో డిప్రెషన్, యాంగ్జైటీ వచ్చే ముప్పు సాధారణ పిల్లల కంటే ఎక్కువగా ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు.
  • ఊబకాయం కేవలం శారీరక సమస్యే కాకుండా, వారిలో తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడికి, భావోద్వేగ సవాళ్లకు దారితీస్తుందని MDPI పేర్కొంది. ఇది వారి ఎదుగుదల, భవిష్యత్తుపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందని తెలియజేస్తున్నారు.
  • స్కూల్​ లేదా ఆడుకునే స్థలాల్లో తోటి పిల్లల నుంచి ఎగతాళి, వెక్కిరింతలు, వివక్షను ఎదుర్కోవడం వల్ల పిల్లలు తీవ్రమైన మనస్తాపానికి గురవుతారని పేర్కొంటున్నారు. దీనివల్ల వారు ఇతరులతో కలవడానికి భయపడతారని చెబుతున్నారు. అలాగే, సామాజికంగా ఒంటరిగా ఉండటానికి ఇష్టపడతారని అంటున్నారు.
  • తమ శరీర ఆకృతి పట్ల ప్రతికూల భావన ఏర్పడటం వల్ల పిల్లల్లో ఆత్మన్యూనతా భావం పెరుగుతుందంటున్నారు నిపుణులు. దీంతో తాము ఇతరుల కన్నా తక్కువ అనే భావన వారిలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని దెబ్బతీస్తుందని వివరిస్తున్నారు.
  • ఊబకాయం ఉన్న పిల్లల్లో డిప్రెషన్, యాంగ్జైటీ వచ్చే ముుప్పు సాధారణ పిల్లల కంటే ఎక్కువగా ఉంటుందని వివరిస్తున్నారు.

అనుబంధాలు : ఒబెసిటీ పిల్లలో చాలా మానసిక ఒత్తిడి ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. వారి ఆలోచనలు, భయాలు, ఆందోళన వంటివి తల్లిదండ్రులు, తోబుట్టువులతో నిస్సంకోచంగా చర్చించే వాతావరణాన్ని కల్పించాలంటున్నారు. వారు ధైర్యాన్నీ ఇవ్వాలని సలహా ఇస్తున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

