రాత్రి నిద్రపట్టడం లేదా? - ఈ చిట్కాలు ట్రై చేస్తే బెటర్ అంటున్న నిపుణులు!

- ప్రశాంతమైన నిద్ర కావాలా? - ఈ యాక్టివిటీస్​ ట్రై చేస్తే మంచిదట

Sleeping Disorder
Sleeping Disorder (Getty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : December 3, 2025 at 5:26 PM IST

4 Min Read
Sleeping Disorder Causese and Solutions : "ఉదయం నిద్ర లేచినప్పట్నుంచి తెలియని అలసట. ఆఫీసులో ఒకటే ఆవలింతలు. నిద్ర ముంచుకొచ్చేస్తున్న భావన." పగటి పూట ఎదురయ్యే ఇబ్బందులు ఇవి. ఇక రాత్రి విషయానికి వస్తే.. ఎంత ట్రై చేసినా అసలు నిద్రే రాదు! పగలంతా చిరాకు.. రాత్రంతా జాగారం. ఇదీ చాలా మంది ఎదుర్కొనే ఇబ్బంది. మెనోపాజ్‌ కాకపోయినా, పీరియడ్స్ దగ్గర్లో లేకపోయినా ఇలాంటి సమస్యలు ఫేస్ చేస్తుంటారు. మరి, ఎందుకిలా అవుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

పనులన్నీ ముగించుకున్నాం అని అనుకుంటారు మహిళలు. కానీ.. మనసులో మాత్రం ఆ రోజుకు సంబంధించిన సంఘటనలు, రేపు చేయాల్సిన పనులు, ఇలాంటివి ఆలోచిస్తుంటారట. ఈ ఆలోచనలతో బుర్ర నింపేస్తే ఇక నిద్రెలా వస్తుందని ప్రశ్నిస్తున్నారు నిపుణులు. అందుకే పని అవ్వగానే ఓ పది నిమిషాలు కూర్చోవాలని, ఆ రోజు జరిగినవి ఏమైనా ఉంటే ఆలోచించుకోవాలని చెబుతున్నారు. గుర్తుంచుకోవాల్సినవి, మరుసటి రోజు మర్చిపోతాం అనుకున్నవి ఓ పుస్తకం పెట్టుకుని రాసుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. అప్పుడే, బుర్ర ఖాళీ అవుతుందని, నిద్ర బాగా పడుతుందని సలహా ఇస్తున్నారు.

quality Sleep
ప్రశాంతమైన నిద్ర (Getty Images)

వేళలు పాటిస్తారా : పని అవ్వడం మాత్రమే ప్రామాణికం కాకూడదని అంటున్నారు నిపుణులు. నిత్యం ఒకే సమయానికి పడుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. లేకపోతే సర్కాడియన్ రిథమ్ (జీవగడియారం) దెబ్బతింటుందని చెబుతున్నారు. రోజుకో తీరు సమయానికి పడుకుంటే.. ఒకవేళ అప్పటికి నిద్రపట్టినా మెలకువ వస్తే మళ్లీ రమ్మన్నా నిద్ర రాదని తెలియజేస్తున్నారు. అందుకే, నిద్ర వేళలు పాటించాలని పేర్కొంటున్నారు. ఒకే వేళకి పడుకోవడం, లేవడం అలవాటు చేసుకోవాలని తెలియజేస్తున్నారు. అలాగే, వారాంతాల్లో కూడా ప్రతిరోజూ లాగే ఒకే సమయంలో మేల్కొని నిద్రపోవడం అలవాటు చేసుకోవాలని sleepfoundation అధ్యయనం పేర్కొంది. ఇలా చేస్తే అసలు నిద్ర సమస్యలు ఉండవట.

ఒత్తిడి ఉందేమో! : 'ఉద్యోగినులకు ఆఫీస్​ వర్క్​ ఒత్తిడి ఉంటుంది. ఇంట్లో ఉండే మాకేంటి?' చాలామంది గృహిణుల ఆలోచన ఇదే. కానీ, ఒత్తిడికి ఎవరూ అతీతులు కాదంటున్నారు నిపుణులు. భుజాలు బిగుసుకున్నట్లుగా అనిపించడం, ఏవేవో ఆలోచనలు చుట్టుముట్టడం, అస్తమానూ అసౌకర్యంగా ఉండటం ఇవన్నీ ఒత్తిడి సంకేతాలని చెబుతున్నారు. శరీరంలో కార్టిసాల్‌ విడుదలకు చిహ్నాలని పేర్కొంటున్నారు. ఇలాంటప్పుడు మీకు ఏమవుతుందోనన్న కంగారొద్దని, అలాగే పడుకునీ ఉండొద్దని సూచిస్తున్నారు. దీర్ఘశ్వాసలు తీసుకుని వదలడం, ధ్యానం, కొద్దిసేపు నడక, స్ట్రెచింగ్, యోగా వంటివి ప్రయత్నించాలని తెలియజేస్తున్నారు. ఇవన్నీ శరీరాన్నీ మనసునీ నెమ్మదింపచేస్తాయని, సుఖనిద్రకు కారణమవుతాయని వివరిస్తున్నారు.

Spending time in sunlight
ఉదయాన్నే ఎండలో గడపడం (Getty Images)

ఎండ పొడే తాకదా? : ట్యాన్‌ పడుతుంది, ముడతలు, వృద్ధాప్యఛాయలకు కారణమవుతుందని చాలామంది మహిళలు ఎండలోకే పోరు. ఈ జాగ్రత్త మంచిదే కానీ, నిద్రమీద సూర్యుడి వెలుగూ ప్రభావం చూపుతుందంటున్నారు నిపుణులు. ఇది మెలటోనిన్ అనే హార్మోన్ విడుదలకు కారణమవుతుందని చెబుతున్నారు. ఈ హార్మోన్ పగటివేళ అలర్ట్​గా ఉంచి, రాత్రివేళ నిద్రకు కారణమవుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. కాబట్టి, ఉదయాన్నే 15-30 నిమిషాలు ఎండలో గడపాలని, ఇది మెదడుకి పగలన్న సంకేతాలను పంపుతుందని పేర్కొంటున్నారు. దీంతో రాత్రివేళ చక్కని నిద్రకు కారణమవుతుందని సూచిస్తున్నారు.

Exercise
వ్యాయామం (Getty Images)

వ్యాయామం మాటేంటి : పగలు చురుకుగా ఉండేలా చేయడం, రాత్రి చక్కని నిద్ర వచ్చేలా చేయడం.. వ్యాయామం ప్రత్యేకత. శారీరక శ్రమ లేకపోయినా బద్ధకంగా, అలసిపోయినట్లుగా అనిపిస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే రోజూ కొద్దిసేపు నచ్చిన వ్యాయామం చేయాలంటున్నారు. సరదాగా పాటలు పెట్టుకుని కాలు కదిపినా సరే! కానీ ఏదో ఒకటి చేయడం మాత్రం తప్పనిసరని పేర్కొంటున్నారు. అయితే, పగలే చేయాలని, నిద్రకు ముందు చేస్తే శరీరం ఉత్తేజితమై నిద్రపట్టదని తెలియజేస్తున్నారు. మంచి నిద్ర అలవాట్లు, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం, వ్యాయామం వంటి ఇతర జీవనశైలి మార్పులు చేసుకోవాలని medlineplus అధ్యయనం పేర్కొంది.

అది సరిగా లేదేమో! : చాలామంది బెడ్ రూంలో వస్తువులను చిందరవందరగా ఉంచుకుంటారు. మంచం మీద మడత వేయాల్సిన దుస్తులు, పక్కనే లాప్‌టాప్, బొమ్మలు ఇవీ నిద్రకు భంగం కలిగిస్తాయంటున్నారు నిపుణులు. ఆటలు, పని గుర్తుచేసే ఏ వస్తువైనా మెదడుని విశ్రాంతి తీసుకోనివ్వవని చెబుతున్నారు. అందుకే, మంచం మీద వేటినీ ఉంచొద్దని పేర్కొంటున్నారు. ముఖ్యంగా పని, ఆటలకు సంబంధించిన వాటికి పడక గదిలో చోటివ్వొద్దని సూచిస్తున్నారు. గజిబిజి మంచమూ నిద్రకు శత్రువు అని, దాన్నీ ఎప్పుడూ శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు. డిమ్‌ లైట్, సువాసనలతో కూడిన డిఫ్యూజర్‌ ఇంకా సేదతీరేంత చల్లగా బెడ్​రూం ఉండేలా జాగ్రత్త తీసుకోవాలంటున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

