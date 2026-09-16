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తరచూ కండరాల నొప్పులా? - మెగ్నీషియం లోపం కావొచ్చంటున్న నిపుణులు!

ఈ లక్షణాలను నిర్లక్ష్యం చేయకూడదట - తొలి దశలో గుర్తించి, చికిత్స తీసుకోవాలంటున్న నిపుణులు!

మెగ్నీషియం లోపం
మెగ్నీషియం లోపం (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 16, 2026 at 5:00 PM IST

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Magnesium Deficiency : నరాల పనితీరును శాంతపరచడంలో, కండరాలను సడలించడంలో మెగ్నీషియం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అందువల్ల, శరీరంలో దీని స్థాయిలు తగ్గినప్పుడు నరాలు అమితంగా ప్రేరేపితమై, కండరాలు పట్టేయడం లేదా నరాలు లాగడం దారితీస్తుంది. మానసిక ఒత్తిడి, నిద్రలేమి, కెఫిన్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం, కళ్లు పొడిబారడం వంటి కారణాలు ఈ సమస్యను మరింత తీవ్రం చేస్తాయి.

శరీరంలో మెగ్నీషియం స్థాయిలు చాలా తీవ్రంగా పడిపోయే వరకు సాధారణంగా ఎలాంటి సంకేతాలు కనిపించవు. అందుకే, ఈ లోపాన్ని ముందే గుర్తించడం కష్టమవుతుంది. అయినప్పటికీ, ప్రారంభ దశలోనే కనిపించే కొన్ని ముఖ్యమైన లక్షణాలను అసలు నిర్లక్ష్యం చేయకూడదని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

కన్ను అదరడం : శరీరంలో మెగ్నీషియం లోపించడం వల్ల కన్ను అదరడం లేదా 'మయోకీమియా' అనే సమస్య వస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. నరాలు, కండరాల సరైన పనితీరుకు మెగ్నీషియం చాలా ముఖ్యం. అందువల్ల, శరీరంలో దీని స్థాయిలు తగ్గినప్పుడు కనురెప్పలు అదరడం వంటి అసంకల్పిత కండరాల కుదింపులు ఏర్పడుతుంటాయి.

ఈ సమస్య అనారోగ్య ఆహారపు అలవాట్లు, మానసిక ఒత్తిడి, అలసట, నిద్రలేమి వంటి ఇతర కారణాలతో కూడా ముడిపడి ఉంటుంది. అయినప్పటికీ, శరీరంలో ఈ ముఖ్యమైన ఖనిజం లోపించినప్పుడు కండరాలకు అందే నరాల సంకేతాలలో అంతరాయం ఏర్పడుతుంది. దీనివల్ల కళ్ల చుట్టూ ఉండే సున్నితమైన కండరాలు ఎక్కువగా అదిరినట్లు అవుతాయి.

తరచుగా తలనొప్పి రావడం : తరచుగా తీవ్రమైన తలనొప్పులు - ముఖ్యంగా మైగ్రేన్ రావడానికి శరీరంలో మెగ్నీషియం లోపించడం ఒక ముఖ్య కారణం. మెగ్నీషియం స్థాయిలు తగ్గినప్పుడు, అది మెదడులోని రక్తనాళాల పనితీరును, నరాల కణాల స్థిరత్వాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. దీనివల్ల నరాలు తీవ్రంగా ప్రేరేపితమై మైగ్రేన్​ నొప్పికి దారితీస్తుంది.

మెగ్నీషియం అనేది మెదడులోని న్యూరోట్రాన్స్మిటర్లను నియంత్రించడంలో, రక్తనాళాల వాపును తగ్గించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. మైగ్రేన్ సమస్యతో బాధపడేవారిలో సాధారణంగా మెగ్నీషియం స్థాయిలు తక్కువగా ఉంటాయని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. అందుకే ఈ నొప్పి తీవ్రతను తగ్గించడానికి, నివారణకు వైద్యులు తరచుగా మెగ్నీషియం సప్లిమెంట్లను సిఫార్సు చేస్తుంటారు.

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సరిగ్గా నిద్రపట్టకపోవడం : కొన్ని రోజులు లేదా వారాలుగా సరిగ్గా నిద్రపోలేకపోతుంటే, అది శరీరంలో మెగ్నీషియం లోపానికి ఒక ముఖ్య సంకేతం కావచ్చు. ఈ పోషకం లోపించినప్పుడు మెదడును ప్రశాంతపరచడం శరీరానికి కష్టమవుతుంది. సాధారణంగా మెగ్నీషియం 'GABA' అనే న్యూరోట్రాన్స్మిటర్​ను ఉత్తేజపరచడం ద్వారా నాడీ వ్యవస్థను శాంతపరుస్తుంది. అలాగే, ఇది నిద్రను ప్రేరేపించే మెలటోనిన్ హార్మోన్ నియంత్రణకు సహాయపడుతుంది. తద్వారా త్వరగా నిద్రపట్టడానికి ఇది ఎంతో కీలకమంటున్నారు నిపుణులు.

శరీరంలో తగినంత మెగ్నీషియం లేకపోతే, రాత్రి వేళల్లో ఆందోళనతో కూడిన నిద్ర, ప్రశాంతత లేకపోవడం, తరచుగా మెలకువ రావడం, మనస్సులో ఆలోచనలు పరిగెత్తడం వంటి సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు. డాక్టర్లు సలహా మేరకు మెగ్నీషియం సప్లిమెంట్లు తీసుకోవడం వల్ల ఈ నిద్రలేమి లక్షణాలు చాలా వరకు మెరుగుపడతాయి.

మూడ్ స్వింగ్స్ : యాంగ్జైటీ, చిరాకు, డిప్రెషన్, తరచుగా మూడ్ మారడం వంటి మానసిక స్థితి మార్పులు శరీరంలో మెగ్నీషియం లోపానికి స్పష్టమైన సంకేతాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే మెదడులోని న్యూరోట్రాన్స్మిటర్ల నియంత్రణకు ఈ ఖనిజం ఎంతో కీలకం. ఇది మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉండటానికి, ఒత్తిడి హార్మోన్లను నియంత్రించడానికి సహాయపడుతుంది.

శరీరంలో మెగ్నీషియం స్థాయిలు తగ్గినప్పుడు, అది భావోద్వేగాలను సమతుల్యంగా ఉంచే మెదడు సామర్థ్యాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. దీనివల్ల మానసిక అస్థిరత ఏర్పడి, చిన్న విషయాలకే ఆందోళన చెందడం, ఒత్తిడికి గురికావడం వంటి ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. అందుకే, ఈ విధమైన లక్షణాలు కనిపిస్తే నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వెంటనే డాక్టర్​ను సంప్రదించి, సలహా తీసుకోవడం చాలా ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు.

అధిక రక్తపోటు : శరీరంలో మెగ్నీషియం లోపించడం వల్ల రక్తపోటు పెరిగి, హైబీపీకి దారితీస్తుంది. ఇది భవిష్యత్తులో గుండెపోటు, స్ట్రోక్ వంటి తీవ్రమైన గుండె జబ్బులు రావడానికి ఒక ముఖ్యమైన ప్రమాద కారకంగా మారుతుంది.

మెగ్నీషియం ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాన్ని తీసుకోవడం వల్ల అధిక రక్తపోటు వచ్చే ప్రమాదం గణనీయంగా తగ్గుతుందని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. ఈ క్రమంలో గర్భధారణకు ముందు, తర్వాత కూడా అధిక రక్తపోటు ఉన్న మహిళలకు మెగ్నీషియం ఎంతో మేలు చేస్తుందని సృష్టమైంది.

ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి? : మెగ్నీషియం అనేది మొక్కల ఆధారిత, జంతు ఆధారిత ఆహారాలు రెండింటిలోనూ లభిస్తుంది.

  • గింజలు
  • డ్రై ఫ్రూట్స్
  • సంపూర్ణ ధాన్యాలు
  • పప్పుధాన్యాలు
  • ఆకుకూరలు

పరిశోధన మూలాలు :

https://www.medlineplus.gov/ency/article/000315.htm

https://health.clevelandclinic.org/feeling-fatigued-could-it-be-magnesium-deficiency-and-if-so-what-to-do-about-it

https://mcpress.mayoclinic.org/living-well/magnesium-are-you-low-but-dont-know/

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