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'లంగ్ క్యాన్సర్' లక్షణాలు? - చేతులు, కాళ్లలో ఎలా ఉంటాయో తెలుసా?

ముందుగానే గుర్తించి అలర్ట్ కావాలంటున్న నిపుణులు

Lung Cancer
Lung Cancer (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 22, 2026 at 7:22 PM IST

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Lung Cancer Signs on Your Hands and Legs First : ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ కొన్నిసార్లు దగ్గు లేదా బరువు తగ్గడం వంటి సాధారణ లక్షణాల కంటే ముందే, శరీర భాగాల చివరలైన చేతిగోళ్లు, గోళ్లు, మణికట్టు, చీలమండలు, చర్మం, కండరాలు, రక్తనాళాలు లాంటి సంకేతాల ద్వారా బయటపడవచ్చు. వీటిలో ఏవైనా అకస్మాత్తుగా కనిపించినా లేదా తీవ్రమైనా, ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే డాక్టర్​ను సంప్రదించాలంటున్నారు నిపుణులు.

వేళ్లు ఉబ్బడం : వేలి కొనలు గుండ్రంగా ఉబ్బడం, గోళ్లు కిందికి వంగిపోవడం, గోరు-చర్మం కలిసే కోణం మారడం, వేడిగా అనిపించడం లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే అప్రమత్తం కావాలంటున్నారు నిపుణులు. ఇది నాన్ స్మాల్ సెల్ లంగ్ క్యాన్సర్​లో కనిపించవచ్చని చెబుతున్నారు.

ఎందుకు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దంటే : వేళ్ల వద్ద అసాధారణ రక్తనాళాలు, కనెక్టివ్ టిష్యూ మార్పులను క్లబ్బింగ్ సూచిస్తుంది. దీనివల్ల ఛాతీ సంబంధిత వ్యాధుల కోసం పరీక్షలు చేయడం అవసరం.

మణికట్టు, చీలమండలలో నొప్పి, వాపు : ఎముకల నొప్పితో పాటు మణికట్టు, చీలమండల వాపు, ఇన్ఫెమేషన్ ఉండటం అనేది హైపర్ ట్రోపిక్ పల్మనరీ ఆస్టియో ఆర్థ్రోపతీ (HPOA)ని సూచించవచ్చు. ఇది ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్​కు సంబంధించిన ఒక అరుదైన, ముఖ్యమైన సిండ్రోమ్.

ఎందుకు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దంటే : HPOA అనేది ఎముకల పై పొర (పెరియోస్టియల్) మార్పులను, కీళ్ల వాపును సూచిస్తుంది. పెద్దవారిలో ఇది కొత్తగా కనిపిస్తే, డాక్టర్లు తరచుగా ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్​ సంభావ్యతను పరిశీలిస్తారు.

మోకాలి కింది ఎముక : నడుస్తున్నప్పుడు లేదా పని చేస్తున్నప్పుడు మోకాలి కింద ఎముక లేదా మోచేయి ఎముకలపై తీవ్రమైన నొప్పి లేదా నొక్కినప్పుడు నొప్పి ఉండటం HPOA పెరియోస్టిటిస్ వల్ల కావచ్చు. ఇది ఛాతీ లక్షణాలు కనిపించడానికి ముందే రావచ్చు.

ఎందుకు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దంటే : బోన్​ స్కాన్ లేదా ఎక్స్​-రే ద్వారా పెరియోస్టియల్ రియాక్షన్​ను గుర్తించవచ్చు. ఈ లక్షణాన్ని ముందుగా గుర్తించడం వల్ల ఛాతీ ఇమేజింగ్, వ్యాధి నిర్ధారణ వేగంగా జరుగుతుంది.

కారణం లేని కాళ్లవాపు, పిక్కల నొప్పి : ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్​తో సహా వివిధ క్యాన్సర్​లు రక్తం గడ్డకట్టే ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయి. ఒకవేళ ఈ రక్తపు గడ్డ విడిపోయి, రక్తప్రవాహం ద్వారా ఊపిరితిత్తులకు చేరుకుంటే, అది పల్మనరీ ఎంబోలిజం (Pulmonary Embolism - PE) అనే ప్రాణాంతక పరిస్థితికి దారితీస్తుంది. కాబట్టి, కొత్తగా ఒకే వైపు కాలు వాపు, వేడి, పిక్కలలో నొప్పి లాంటి లక్షణాలు కనిపించవచ్చు.

ఎందుకు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దంటే : సిరల్లో రక్తం గడ్డకట్టడం అనేది క్యాన్సర్ ప్రారంభ సంకేతం కావచ్చు. తక్షణ ఇమేజింగ్, రక్తాన్ని పలచబరిచే చికిత్స ప్రాణాంతక సమస్యలను తగ్గిస్తుంది.

పారానీయోప్లాస్టిక్ మయోసైటిస్(తొడలు, భుజాల కండరాల బలహీనత) : మెట్లు ఎక్కడం, కుర్చీలో నుంచి లేవడం, చేతులు పైకెత్తడం వంటి పనులలో ఇబ్బంది కలిగించే క్రమరహిత, రెండు వైపులా ఉండే ప్రాక్సిమల్ కండరాల బలహీనత పారానీయోప్లాస్టిక్ డెర్మటోమయోసైటిస్ లేదా పాలిమయోసైటిస్ వల్ల సంభవించవచ్చు.

ఎందుకు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దంటే : పెద్దవారిలో కొత్తగా ఇన్​ఫ్లమేటరీ మయోపతి కనిపిస్తే క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్​ దీనితో సంబంధం కలిగి ఉన్నందున నిర్దేశిత స్క్రీనింగ్ అవసరం.

చేతులు, కాళ్లపై డెర్మటోమయోసైటిస్ చర్మ సంకేతాలు : వేలి కణుపులపై గాట్రాన్ పాపుల్స్(Gottron Papules), వేళ్లపై పొలుసులుగా ఉండే ఎర్రటి మచ్చలు, కనురెప్పలపై ఊదారంగు, మోచేతులపై దద్దుర్లను గమనించండి. ఇవి క్యాన్సర్ నిర్ధారణకు ముందే కనిపించవచ్చు.

ఎందుకు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దంటే : డెర్మటోమయోసైటిస్ అనేది గుర్తించబడిన పారానీయోప్లాస్టిక్ సిండ్రోమ్. పెద్దవారిలో దీని బారిన పడిన 10-25 శాతం మందికి క్యాన్సర్ ఉండే అవకాశం ఉంది. ఇందులో తరచుగా ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ కూడా ఉంటుంది.

చేతులు, కాళ్లలో తిమ్మిరి, మంటలు : డయాబెటిస్ లేదా విటమిన్ బి 12 లోపం లేకపోయినప్పటికీ కాళ్లు, చేతుల చివర్లలో కొత్తగా తిమ్మిర్లు, మంటలు రావడం, స్మాల్ సెల్ లంగ్ క్యాన్సర్​లోని పారానీయోప్లాస్టిక్ నరాల ప్రక్రియలను ప్రతిబింబిస్తుంది.

ఎందుకు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దంటే : పారానీయోప్లాస్టిక్ యాంటీబాడీస్, సైటోకైన్లు నరాలను దెబ్బతీస్తాయి. ఇతర శారీరక లక్షణాలతో పాటు నరాల బలహీనత సంకేతాలు ఉంటే క్యాన్సర్ పరీక్షలు చేయించుకోవాలి.

పరిశోధన మూలాలు :

https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/lung-cancer/symptoms

https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/24125-hypertrophic-osteoarthropathy

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3460662/

https://medlineplus.gov/ency/article/007194.htm

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK366/

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/deep-vein-thrombosis/symptoms-causes/syc-20352557

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