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మూత్ర లీకేజీ సమస్య వేధిస్తోందా? - ఇలా చెక్​ పెట్టొచ్చట!

- మూత్రాశయ సమస్యతో నలుగురిలోకి వెళ్లాలన్నా భయమేనా? - ఈ జీవనశైలి మార్పులతో ఫలితం ఉంటుందంటున్న నిపుణులు

Urinary Incontinence
Urinary Incontinence (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 14, 2026 at 4:09 PM IST

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Urinary Incontinence : నలుగురిలోకి వెళ్లాలంటే ఒక రకమైన సంకోచం. సుదీర్ఘ ప్రయాణాలంటే తెలియని భయం. ఎక్కడికి వెళ్లినా మనసంతా ఏదో పరధ్యానం. గట్టిగా నవ్వాలన్నా, కాస్త గట్టిగా దగ్గాలన్నా తీవ్రమైన ఆందోళన. మూత్ర విసర్జనపై నియంత్రణ తప్పి, లీకేజీ సమస్యతో బాధపడేవారు తరచూ ఇలాంటి పరిస్థితే ఎదుర్కొంటుంటారు.

ఈ సమస్య కేవలం రోజువారీ పనులకు ఆటంకం కలిగించడమే కాకుండా, రాత్రిపూట ప్రశాంతమైన నిద్రను కూడా దూరం చేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. అయితే, ఈ సమస్యను పూర్తిగా నివారించడం అన్ని వేళలా సాధ్యం కాకపోవచ్చట. కానీ, కొన్ని జీవనశైలి మార్పులతో మంచి ఫలితం కనిపిస్తుందని చెబుతున్నారు. ఇవి మూత్రాశయం, విసర్జన మీద పట్టు సాధించటానికి బాగా ఉపయోగపడతాయని పేర్కొంటున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

బరువు అదుపు : బొజ్జ గలవారిలో కడుపు భాగంలో కొవ్వు అదనంగా పేరుకుంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది కటి కండరాలు, మూత్రాశయం మీద ఒత్తిడి పడేలా చేస్తుందంటున్నారు. మూత్రాశయానికి రక్త సరఫరా, నాడుల సంకేతాలకు ఆటంకం కలిగిస్తుందని పేర్కొంటున్నారు. నాడీ కణాల మధ్య సమాచారాన్ని చేరవేసే రసాయన వాహకాలను మార్చటం ద్వారా కొవ్వు కూడా మూత్రాశయం అతిగా ప్రేరేపితమయ్యేలా చేస్తుందని వివరిస్తున్నారు. అందువల్ల బరువు అదుపులో ఉంచుకోవటం మంచిదని తెలియజేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా, బొజ్జ తగ్గించుకోవాలని పేర్కొంటున్నారు. ఒబెసిటీ, అధిక బరువు గలవారు కొద్దిగా బరువు తగ్గినా పెద్ద ప్రయోజనమే కనిపిస్తుందని చెబుతున్నారు. సగటున 10 శాతం బరువు తగ్గినా నవ్వినప్పుడు, దగ్గినప్పుడు మూత్రం లీక్ అవటం.. మూత్రం వస్తున్నట్లు అనిపించిన వెంటనే విసర్జనకు వెళ్లాలని అనిపించటం వంటివి 50 శాతం వరకూ తగ్గుముఖం పడతాయని అంటున్నారు. పొత్తికడుపు ప్రాంతంలో బరువు తగ్గడం వల్ల మూత్రాశయంపై ఒత్తిడి తగ్గి, మూత్రాశయ ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుందని clevelandclinic పేర్కొంది.

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పొగ మానెయ్యటం : సిగరెట్లు తాగే మహిళలకు మూత్రం లీకయ్యే ముప్పు సుమారు రెండు రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు. దీనికి కారణం తరచూ, గట్టిగా దగ్గు రావటం కావచ్చట. పొగాకులోని నికొటిన్ మూలంగా మూత్రాన్ని పట్టి ఉంచే సామర్థ్యమూ తగ్గుతుందని చెబుతున్నారు. పొగ తాగే లేదా గతంలో అలవాటు గల మగవారికి సైతం మూత్రం ఆగకపోవటం వంటి ఇబ్బందులెన్నో పొంచి ఉంటాయని తెలియజేస్తున్నారు.

బద్ధకం వదలాలి : మూత్రం లీక్ అవుతుందనే భయంతో కదలకుండా ఉండవద్దని నిపుణులు చెబుతున్నారు. శారీరక శ్రమ, వ్యాయామం తప్పనిసరంటున్నారు. అయితే, అధిక ప్రభావం చూపే ఎగరటం వంటి వ్యాయామాల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని తెలియజేస్తున్నారు. ఇలాంటివి ఒత్తిడితో మూత్రం లీకయ్యే అవకాశం పెరిగేలా చేస్తాయని పేర్కొంటున్నారు. అందువల్ల ప్యాడ్స్, ప్రత్యేక లోదుస్తుల వంటివి ధరించాలని సూచిస్తున్నారు. శారీరక శ్రమ మూత్రాశయ సమస్యలను, అలాగే మలబద్ధకాన్ని నివారించడంలో సహాయపడుతుందని National Institutes of Health పేర్కొంది.

కెఫీన్ మితంగా : కాఫీలోని కెఫిన్ మూత్రం వచ్చేలా చేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. మూత్రాశయం త్వరగా నిండేలా, వెంటనే విసర్జనకు వెళ్లేలా పురికొల్పుతుందని చెబుతున్నారు. రోజుకు రెండు కప్పుల కాఫీ తాగినా ఇలాంటి ముప్పు పెరుగుతున్నట్లు పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. ఒక్క కాఫీ మాత్రమే కాదు.. మద్యం, కూల్​డ్రింకులు, కృత్రిమ తీపి పదార్థాలు, కొందరికి మసాలాలు, పుల్లటి పండ్లు కూడా వెంటనే మూత్ర విసర్జనకు వెళ్లేలా చేస్తుంటాయని పేర్కొంటున్నారు. కాబట్టి, మూత్రాశయాన్ని చికాకు పరచే ఇలాంటి వాటి విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. కాఫీ, టీ, మద్యం వంటి కొన్ని పానీయాలు మూత్రాశయానికి చికాకు కలిగించవచ్చని mayoclinic పేర్కొంది.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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WHAT IS INCONTINENCE
SYMPTOMS OF INCONTINENCE
FREQUENT URINATION
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URINARY INCONTINENCE

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