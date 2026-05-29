గుండె ఆరోగ్యం కోసం - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!

- జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లతోనే హృదయం ఆరోగ్యంగా ఉంటుందని సూచన!

By ETV Bharat Health Team

Published : May 29, 2026 at 4:12 PM IST

Lifestyle Changes to Prevent a Heart Attack : ప్రస్తుతం గుండె సంబంధిత సమస్యలు విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి. ఇందుకు మారుతున్న జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లు, శారీరక శ్రమ తగ్గిపోవడం, హార్మోన్ల మార్పులే ప్రధాన కారకాలుగా నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే గుండె ఆరోగ్యంగా ఉంటుందంటున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

వ్యాయామం : క్రమం తప్పకుండా వర్కవుట్​ను రొటీన్​లో భాగం చేసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో రోజూ కనీసం పది వేల అడుగులు వేయడం, మెట్లెక్కడం, భోజనం తర్వాత కాసేపు నడవడం.. ఇలా శరీరానికి కాస్త శ్రమ కలిగిస్తే చక్కటి ఫలితం ఉంటుందని సలహా ఇస్తున్నారు. రోజుకీ 7000 అడుగులు నడవడం వల్ల గుండె సంబంధిత వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదం 25 శాతం వరకు తగ్గుతుందని The Lancet Public Health పేర్కొంది.

బరువు అదుపులో : గుండె ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే బరువును అదుపులో ఉంచుకోవాలంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో ఎత్తుకు తగ్గ బరువు ఉన్నారో లేదో తెలుసుకోవాలని చెబుతున్నారు. అలాగే, BMI ఎంతో తెలుసుకొని.. బరువు పెరగాలా లేదా తగ్గాలా.. అందుకు ఎలాంటి ఆహార నియమాలు పాటించాలనే విషయాలను డాక్టర్ అడిగి తెలుసుకుంటే మంచిదని సూచిస్తున్నారు. ఇలా BMIని అదుపులో ఉంచుకోవడం వల్ల గుండె సమస్యలు వచ్చే అవకాశం తగ్గుతుందని పేర్కొంటున్నారు.

వీటిని చెక్ చేసుకుంటూ ఉండటం : రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు, బీపీ ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలంటున్నారు నిపుణులు. వీటి రీడింగ్​లో హెచ్చుతగ్గులుంటే డాక్టర్ సలహా తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు.

ఆహారం : స్వీట్లు, చిరుతిండ్లు, జంక్ ఫుడ్, నూనె సంబంధిత పదార్థాలంటే ఎవరికైనా ఇష్టమే. కానీ, వాటిని అమితంగా తీసుకుంటే మాత్రం బరువు పెరిగిపోతారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీంతో గుండె ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుందట. కాబట్టి, ఇలాంటి ఆహార పదార్థాలను మితంగా తీసుకోవడం లేదా వీటిని పూర్తిగా పక్కన పెట్టేయడం మంచిదని సలహా ఇస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తక్కువ కార్బోహైడ్రేట్లు కలిగిన 'మెడిటరేనియన్ డైట్' తీసుకోవాలని పేర్కొంటున్నారు. కూరగాయలు, గింజలు, విత్తనాలు, వర్జిన్ ఆలివ్ ఆయిల్, ప్రొటీన్లపై దృష్టి పెట్టాలంటున్నారు. మెడిటరేనియన్ డైట్ పాటించే వ్యక్తులకు రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు, రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు తక్కువగా ఉన్నాయని ucdavis.edu పేర్కొంది.

కదలడం : శరీరానికి తగిన పని చెప్పకుండా గంటల తరబడి ఒకేచోట కూర్చుండిపోయే వారిలో గుండె జబ్బులు, డయాబెటిస్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయని పలు అధ్యయనాల్లో తేలింది. కాబట్టి, వారానికి కనీసం 150 నిమిషాల మధ్యస్థ-తీవ్రత గల ఏరోబిక్ వ్యాయామం లేదా 75 నిమిషాల తీవ్రమైన ఏరోబిక్ వ్యాయామం చేయాలని American Heart Association పేర్కొంది.

మానసిక సమస్యలు : కొన్ని సందర్భాల్లో మానసిక సమస్యలు కూడా గుండె ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతాయంటున్నారు నిపుణులు. కాబట్టి, మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవడానికి ధ్యానం, యోగా, శ్వాస సంబంధిత వ్యాయామాలు సహకరిస్తాయని సూచిస్తున్నారు. మానసిక ఆరోగ్య సమస్యలు గుండె జబ్బులను ప్రభావితం చేస్తాయని American Heart Association పేర్కొంది.

అధిక స్క్రీన్ సమయం : అధిక స్క్రీన్ సమయం కార్డియోమెటబోలిక్, హృదయ సంబంధ ప్రమాదాలతో సానుకూలంగా ముడిపడి ఉందని National Library of Medicine పేర్కొంది. అధిక స్క్రీన్ సమయం అనేది ఒకేచోట కూర్చొని ఉండే జీవనశైలికి దారితీస్తుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. తద్వారా ఒబెసిటీ వచ్చే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇది గుండెకు మంచిది కాదట.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

