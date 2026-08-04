గుండెపోటు, పక్షవాతం ముప్పు తగ్గాలా? - హెల్దీ "లైఫ్స్టైల్" మేలు చేస్తుందట!
- జన్యుపరమైన గుండె జబ్బులు రాకూడదంటే - రక్తనాళాల్లో పూడికలకు కళ్లెం వేయాలంటున్న నిపుణులు!
Published : August 4, 2026 at 3:39 PM IST
Heart Attacks and Strokes Do These Things: పక్షవాతం, గుండె పోటు బారినపడకూడదని అనుకుంటున్నారా? అయితే, ప్రశాంతంగా నిద్రపోయేలా చూసుకోవడంతో పాటు తగినంత శారీరక శ్రమ, వ్యాయామం కూడా ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. ఇవి రక్తనాళాల్లో పూడికలకు దారితీసే వాపు ప్రక్రియ(ఇన్ఫ్లమేషన్) అదుపులో ఉండటానికి గణనీయంగా తోడ్పడుతున్నట్టు కొన్ని అధ్యయనాల్లో వెల్లడైందని వివరిస్తున్నారు. అవి ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
రక్తకణాల్లో జన్యు మార్పులు : కణాలు విభజన చెందేటప్పుడు, కొన్నిసార్లు వాటి DNAలో మార్పులు జరుగుతుంటాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇవి కణాలను వేగంగా వృద్ధి చెందేలా, మామూలు కణాల కన్నా మార్పులతో కూడిన కణాల సంఖ్య పెరిగేలా చేస్తుంటాయని చెబుతున్నారు. వయసు మీద పడుతున్న కొద్దీ రక్త, రోగనిరోధక కణాలు పుట్టుకొచ్చే మూలకణాల్లో ఇది తరచూ జరుగుతుంటుందని పేర్కొంటున్నారు. ఇలా రక్తకణాల్లో కొనసాగుతూ వచ్చిన జన్యుమార్పులు (Clonal Hematopoiesis) వాపు ప్రక్రియకు దారితీస్తాయంటున్నారు. ఇది రక్తనాళాల్లో పూడికలకు బీజం వేస్తుందట. దీంతో రక్తనాళాల లోపలి మార్గం సన్నబడి పక్షవాతం, గుండె పోటు సమస్యలు పెరుగుతాయని హెచ్చరిస్తున్నారు.
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వాపు ప్రక్రియకు వ్యాయామంతో కళ్లెం : ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలితో వాపు ప్రక్రియకు కళ్లెం వేయొచ్చట. అయితే, క్లోనల్ హిమటోపోయెసిస్, దీని ప్రభావాలను ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందన్నది సృష్టంగా తెలియదట. ఈ క్రమంలో Icahn School of Medicine at Mount Sinai పరిశోధకులు దీనిపై దృష్టి సారించారు. శారీరకంగా చురుకుగా ఉండి, రక్త కణాల్లో జన్యు మార్పులు గలవారిని ఎంచుకొని పరిశోధించారు. అలాగే, జంతువుల మీదా అధ్యయనం నిర్వహించారు.
- ఒక మాదిరి నుంచి తీవ్ర శారీరక శ్రమ చేసే వారిలో జాక్2, టెట్2, TRP3 జన్యువుల్లో ఒక దాంతో తలెత్తే క్లోనల్ హిమటోపోయెసిస్ తక్కువగా ఉంటున్నట్టు గమినించారు. అయితే, DNMT3A అనే జన్యు మార్పులతో తలెత్తే క్లోనల్ హిమటోపోయెసిస్ మీద ఎలాంటి ప్రభావం కనిపించలేదట.
- జాక్2, టెట్2లో మార్పులు గల జంతువుల్లో (ఎలుకల్లో) నిద్రలేమి మూలంగా క్లోనల్ హిమటోపోయెసిస్ ఎక్కువైందని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. అయితే, ఎక్సర్సైజ్తో తగ్గిందట.
- జన్యు మార్పులపై ఒక్కో రకమైన జీవనశైలి ఒక్కోలా ప్రభావం చూపుతున్నట్టు ఈ అధ్యయనం పేర్కొంది.
- క్లోనల్ హిమటోపోయెసిస్ మూలంగా జంతువుల రక్తనాళాల్లో పూడికలు తీవ్రమయ్యాయట. నిద్రలేమితో రక్తకణాల్లో ఈ జన్యుమార్పులు ఎక్కువ కాగా, వ్యాయామంతో తగ్గటం గమనార్హం. కాబట్టి, తగినంత శారీరక శ్రమ, వ్యాయామం రాత్రిపూట ప్రశాంతంగా నిద్రపోవటం వల్ల గుండె రక్తనాళాల జబ్బుల నివారణకు తోడ్పడుతాయట.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
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