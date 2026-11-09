అర్ధరాత్రి తింటే 'లివర్' దెబ్బతింటుందా? - 16 ఏళ్ల సుదీర్ఘ రీసెర్చ్లో ఆసక్తికర విషయాలు!
Bedtime Eating Health Risks : అర్ధరాత్రి రాత్రి ఆకలి కాలేయానికి చేటు - ఈ జాగ్రత్తలతో ఆ అలవాటుకు చెక్ పెట్టొచ్చంటున్న నిపుణులు!
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 3:26 PM IST
ఒకప్పుడు సమయానికి భోజనం చేయాలనేవారు, నేటి ఆధునిక జీవనశైలి పుణ్యమా అని తిండికి వేళాపాళా లేకుండా పోతోంది. ఒకరిని చూసి మరొకరు కొత్త ఆహారపు అలవాట్లను ఫాలో అవుతూ, ఆరోగ్య సమస్యల్ని కోరి కొని తెచ్చుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా ప్రస్తుత రోజుల్లో చాలా మంది వివిధ కారణాల వల్ల రాత్రిపూట భోజనం బాగా లేటుగా చేస్తుంటారు. ఇదిలా ఉంటే కొందరికి నైట్ డిన్నర్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా, అర్ధరాత్రి లేచి ఏదో ఒకటి తినే అలవాటు ఉంటుంది. ఒకవేళ మీకు ఇలాంటి అలవాటు వెంటనే మార్చుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే ఇటీవల జరిపిన ఓ రీసెర్చ్లో ఈ అలవాటు వల్ల ఫ్యాటీలివర్ వచ్చే ప్రమాదం ఉందని కనుగొన్నారు. ఇంతకీ, అర్ధరాత్రి తినే అలవాటు హెల్త్పై ఎలా ప్రభావం చూపుతుంది? దాని వల్ల కలిగే ఇతర ఆరోగ్య సమస్యల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కొందరు రాత్రి పడుకునేటప్పుడు మామూలుగానే ఉంటారు. కానీ, ఏ అర్ధరాత్రి వేళో వారిలో ఆత్మారాముడు మేల్కొంటాడు. మధ్యరాత్రి పూట ఆకలి తట్టుకోలేక కిచెన్లో, ఫ్రిజ్లో ఏం దొరికినా తినేస్తూ ఉంటారు. కానీ, ఇటీవల ఆరెగన్ హెల్త్ అండ్ సైన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్కి చెందిన శాస్త్రవేత్తలు జరిపిన పరిశోధనలో అర్ధరాత్రి తినే అలవాటు ఆరోగ్యానికి చాలా ముప్పు అని తేలింది. ఈ అలవాటు వల్ల ఫ్యాటీలివర్ వచ్చే ప్రమాదం 36శాతం అధికంగా ఉంటుందని కనుగొన్నారు. అలాగే, లివర్సిర్రోసిస్ రావడానికి 28శాతం అవకాశం ఉందనీ వారి రీసెర్చ్లో వెల్లడైంది.
16 ఏళ్ల పాటు పరిశోధన :
ఆరెగన్ హెల్త్ అండ్ సైన్స్ ఇన్స్టిట్యూట్కి చెందిన శాస్త్రవేత్తలు అర్ధరాత్రి తినే అలవాటు ఆరోగ్యంపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుందో తెలుసుకోవడానికి సుమారు రెండులక్షలమందిపైన 16 ఏళ్లపాటు పరిశోధనలు జరిపారు. ఈ పరిశోధనల్లో తేలిందేమిటంటే, రాత్రిపూట కొంచెమే తిన్నా కూడా అది లివర్పైన తీవ్రమైన ప్రభావం చూపిస్తుందట. కాలేయానికి మనం తీసుకున్న ఆహారంలోని పోషకాలని ప్రాసెస్ చేసి, దాన్ని శక్తిగా మార్చుకుని నిల్వ చేసుకోవడానికి ఒక ప్రత్యేకమైన జీవగడియారం ఉంటుంది. అయితే, రాత్రిపూట రక్తంలోని చక్కెర్లని కణాల్లోకి పంపాల్సిన ఇన్సులిన్ సరిగ్గా స్పందించదు. అప్పుడు, ఆ భారమంతా లివర్పైన పడి అది కొవ్వుగా మారుతుంది. దాంతో మనలో ఫ్యాటీలివర్ పెరుగుతుందని పరిశోధకులు గుర్తించారు.
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అర్ధరాత్రి ఆకలికి చెక్ పెట్టండిలా!
అసలు రాత్రి ఉన్నది తినడానికి కాదు, హాయిగా నిద్రపోవడానికి కదా! అయితే, ఈ అలవాటు అటు నిద్రకు డిస్టర్బ్ కలిగించడంతో పాటు వివిధ ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తుంది. అందుకే, ఉదయం, మధ్యాహ్నం తినే ఆహారంలో ప్రొటీన్, పీచు ఎక్కువగా ఉండేట్టు చూసుకోవాలి. దీనివల్ల ఎక్కువ టైమ్ కడుపు నిండుగా ఉన్న భావన కలిగి, రాత్రిపూట ఆకలివేయకుండా ఉంటుంది.
- వీటితో మరికొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే అర్ధరాత్రి తినే అలవాటును తగ్గించుకోవచ్చంటున్నారు. అవేంటంటే, రోజూ ఒకటే నిద్రవేళల్ని పాటించాలి. పడుకునే ముందు స్క్రీన్ టైమ్ను తగ్గించాలి.
- రిలాక్స్ అవ్వడానికి బుక్ చదవడం, సంగీతం వినడం చేయొచ్చు. శరీరానికి సరిపడా నిద్ర లేకపోయినా రాత్రి ఆకలి వేస్తుంటుంది. అందుకే, రోజుకి 7 నుంచి 8 గంటల పాటు నిద్ర తప్పనిసరిగా ఉండేలా చూసుకోవాలంటున్నారు ఆరోగ్య నిపుణులు.
- సాయంత్రం యోగా, ధ్యానం, చిన్నపాటు కసరత్తులు చేస్తే తొందరగా గాఢ నిద్రలోకి జారుకుంటారు. అర్ధరాత్రి మెలకువ రాదు.
- ఒకవేళ తప్పనిసరై తినాల్సివస్తే పండ్లు, డ్రైఫ్రూట్స్, ఓట్స్ వంటి పోషకాహారం మాత్రమే తీసుకోవాలంటున్నారు. అంతేకానీ, చక్కెర్లు అధికంగా ఉండే మైదా పదార్థాలు కాదని చెబుతున్నారు శాస్త్రవేత్తలు.
పరిశోధనలు :
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4425165/
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