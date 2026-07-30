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మోకాలి నొప్పులా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న నిపుణులు!

- కీళ్ల నొప్పులతో అవస్థలు పడుతున్నారా? - అధిక బరువు, షుగర్ కంట్రోల్​లో ఉంచుకోవాలంటున్న నిపుణులు

Knee Pain
Knee Pain (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : July 30, 2026 at 4:06 PM IST

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Knee Pain Take These Precautions : ఉదయం లేచింది మొదలు రాత్రి పడుకునే వరకూ కూర్చోవటం, లేవటం, పరుగెత్తటం, గెంతటం, అటు వైపు, ఇటు వైపు తిరగడం, బరువులు ఎత్తటం లాంటి ఎన్నో పనులు చేస్తుంటాం. అయితే, ఇన్ని చేసినా మనిషి ఏ మాత్రం తొణక్కుండా సజావుగా నడిపించడంలో మోకీళ్లదే ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది. అయితే, ప్రస్తుతం జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లు వల్ల చాలామంది మోకాలి నొప్పులతో బాధపడుతున్నారు. వీటిని తగ్గించుకోవడానికి కొంతమంది మందులు వాడుతుంటే, మరికొందరు సర్జరీ చేయించుకుంటున్నారు. అయితే, మోకాళ్లు నొప్పులతో బాధపడేవారు కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

బరువు నియంత్రణలో : మోకాలి నొప్పులతో బాధపడేవారు బరువు అదుపులో ఉంచుకోవటం చాలా ముఖ్యమంటున్నారు నిపుణులు. మరీ, బరువు పెరిగితే కీళ్ల మీద అదనపు భారం పడి, నొప్పి మరింత ఎక్కువవుతుందని చెబుతున్నారు.

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షుగర్ కంట్రోల్​లో ఉండాలట : డయాబెటిస్ ఉన్నట్టయితే నియంత్రణలో ఉంచుకోవాలట. కీళ్లు అరిగిన వారికి డయాబెటిస్ కూడా ఉన్నట్టయితే నొప్పి తీవ్రత ఎక్కువని పలు అధ్యయనాల్లో వెల్లడైంది. రక్తంలో గ్లూకోజు స్థాయిలు ఎక్కువైతే, ఈ అదనపు గ్లూకోజ్ శరీరంలో ప్రొటీన్లకు అంటుకుపోయి అడ్వాన్స్​డ్ గ్లైకేషన్ ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ (AGEs) ఏర్పడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇవి అనుసంధాన కణజాలాలు బిగుసుకుపోవటానికి, మృదుత్వం తగ్గటానికి, వాపు ప్రక్రియ ప్రేరేపితం కావటానికి దారితీస్తాయని అంటున్నారు. కీళ్ల చుట్టూరా ఉండే కణజాలంలో ఇవి జరిగితే నొప్పి మరింత ఎక్కువవుతుందని పేర్కొంటున్నారు. మోకాళ్ల నొప్పులు ఉన్న వ్యక్తులలో, డయాబెటిస్ కూడా ఉంటే, వారు సగటున ఎక్కువ నొప్పిని, అధ్వాన్నమైన శారీరక, మానసిక ఆరోగ్య స్థితిని ఎదుర్కొంటారని National Library of Medicine పేర్కొంది.

డయాబెటిస్​తో కీళ్లకు రక్త సరఫరా తగ్గటం వల్ల ఇబ్బందిగా ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీంతో చిన్న చిన్న గాయాలూ దీర్ఘకాలం వేధిస్తాయని వివరిస్తున్నారు. రక్తంలో అదే పనిగా గ్లూకోజ్ ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల నాడులూ దెబ్బతింటాయని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఫలితంగా, నొప్పి భావన అంతగా తెలియదట. దీంతో ప్రమాదమేంటంటే కీళ్లు బాగా దెబ్బ తినేంత వరకూ సమస్య బయటపడదని చెబుతున్నారు. టైప్ 2 డయాబెటిస్ ఉన్నవారికి ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుందని mayoclinic పేర్కొంది.

ఎక్సర్​సైజ్ : క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలంటున్నారు నిపుణులు. నడవటం, ఈత కొట్టటం వంటివి మోకీళ్ల బలోపేతానికి, సాఫీగా కదలటానికి తోడ్పడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మోకాళ్ల సమస్యలు ఉన్నవారికి ఎటువంటి ఒత్తిడి లేని ఏరోబిక్ వ్యాయామాలు ఉత్తమమైనవి rush.edu పేర్కొంది. వీటిలో సమాంతరంగా ఉన్న నేలపై నడవడం, ఎలిప్టికల్ మెషిన్‌పై శిక్షణ పొందడం, స్థిరంగా ఉండే సైకిల్ తొక్కడం, ఈత కొట్టడం, వాటర్ ఏరోబిక్స్ వంటివి ఉన్నాయట.

  • రోజూ కాసేపు చర్మానికి ఎండ తగలేలా చూసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అవసరమైతే డాక్టర్ సలహా మేరకు విటమిన్ డి, క్యాల్షియం మాత్రలు వేసుకోవాలని సలహా ఇస్తున్నారు. ఇవి కీళ్లు మరింత దెబ్బ తినకుండా కాపాడతాయని తెలియజేస్తున్నారు.
  • వాపు ప్రక్రియను నివారించే చేపలు, తాజా పండ్లు, కూరగాయలు, ఆకుకూరలు, గింజపప్పులు, పసుపు వంటివి తీసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే, బాగా శుద్ధి చేసిన పిండి పదార్థాలు, వేపుళ్లు, కూల్ డ్రింకులు వంటి వాటికి దూరంగా ఉండాలంటున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. కానీ, వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

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