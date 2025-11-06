కిడ్నీలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే రోజుకు ఎంత నీరు తాగాలి? - నిపుణుల సమాధానమిదే!
Published : November 6, 2025 at 3:17 PM IST
How Much Water Will Drink to keep Kidneys Healthy: కిడ్నీ ఆరోగ్య విషయంలో హైడ్రేషన్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఎందుకంటే, కిడ్నీలు రక్తం నుంచి వ్యర్థాలను, విషాన్ని ఫిల్టర్ చేయడానికి సహాయపడుతుంది. సరైన హైడ్రేషన్ మూత్రపిండాల్లో రాళ్లు, మూత్ర నాళాల ఇన్ఫెక్షన్లు నివారించడానికి దోహదపడుతుంది. నీరు కిడ్నీల పనితీరును ప్రతికూలంగా ప్రభావితం చేస్తుందంటున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో శరీరంలో సరిపడినంత నీరు లేకపోతే అనేక అనారోగ్య సమస్యలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని చెబుతున్నారు. మరి కిడ్నీలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే రోజుకి ఎన్ని నీళ్లు తాగాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!
కిడ్నీలకు నీరెంత కావాలంటే : నీరు ఎంత ఎక్కువగా తాగితే ఆరోగ్యానికి అంత మంచిదంటున్నారు నిపుణులు. నీరు తాగడం వల్ల అనేక లాభాలున్నాయని చెబుతున్నారు. శరీరం డీహైడ్రేషన్ కాకుండా ఉంటుందని, చర్మం నిగనిగలాడుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా, కిడ్నీలు ఆరోగ్యంగా ఉండటంలో నీరు దోహదపడుతుందని వివరిస్తున్నారు. అధిక మొత్తంలో నీరు తాగడం వల్ల వడపోత సమయంలో కిడ్నీల్లో పేరుకుపోయిన మలినాలు తొలిగిపోతాయని పేర్కొంటున్నారు. దీంతో కిడ్నీలో రాళ్లు ఏర్పడటం, మూత్రశయ ఇన్ఫెక్షన్లు లాంటి సమస్యలు తక్కువగా ఉంటాయని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రతిరోజూ 6-8 గ్లాసుల నీరు తాగాలని kidney research.uk అధ్యయనం పేర్కొంది. కానీ, శరీరానికి ఎంత నీరు అవసరమనేది మన ఆరోగ్యంతో పాటు ఉష్ణోగ్రత, శారీరక శ్రమ, పనుల వంటి వాటిపై ఆధారపడి ఉంటుందంటున్నారు నిపుణులు.
డీటాక్స్ : మూత్రం, చెమట, మలం ద్వారా మలినాలు బయటకు పోవటానికి, శరీర ఉష్ణోగ్రత నార్మల్గా ఉండటానికి, కీళ్లు తేలికగా కదలటానికి, సున్నితమైన కణజాలాలు దెబ్బతినకుండా ఉండటానికి నీరు తోడ్పడుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒకవేళ శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గితే ఇలాంటి పనులన్నీ మందగిస్తాయని అంటున్నారు. అంతేకాకుండా, శరీరాన్ని సహజంగా కిడ్నీల ద్వారా డిటాక్స్ చేసే శక్తి నీళ్లకే ఉందని తెలియజేస్తున్నారు. నీరు శాతం తగ్గితే రక్తంలో యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలు పెరుగుతాయని వివరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో యూరిక్ యాసిడ్ కిడ్నీల ద్వారానే బయటకు వెళ్తుందని, ఒకవేళ తగినన్ని నీళ్లు తాగకపోతే కిడ్నీల్లో రాళ్ల రూపంలో చేరుతుందని వివరిస్తున్నారు. శరీరంలో కాస్త నీరు తగ్గినా, వడకట్టే విధానంలో కిడ్నీల పనితీరు నెమ్మదిస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. తీవ్రమైన డీహైడ్రేషన్ మూత్రపిండాలు దెబ్బతినడానికి దారితీస్తుందని National Kidney Foundation అధ్యయనం పేర్కొంది. కాబట్టి, చాలా కష్టపడి పనిచేసేటప్పుడు లేదా వ్యాయామం చేసేటప్పుడు, ముఖ్యంగా వేడి, తేమతో కూడిన వాతావరణంలో తగినంత నీరు తాగడం ముఖ్యమని తెలిపింది.
నీటి శాతం తగ్గితే : ఎక్కువసేపు తీవ్రమైన ఎండలో లేదా అధిక వేడి ఉన్న ప్రదేశంలో పనిచేయడం వల్ల శరీరం నుంచి నీరు, లవణాలు అనేవి వేగంగా కోల్పోతారని నిపుణులు చెబుతున్నారు. దీనివల్ల శరీరం డీహైడ్రేట్ అవుతుందని తెలియజేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గితే, కిడ్నీల పనితీరుపై ఒత్తిడి పెరుగుతుందని అంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఎండలో పనిచేసే రైతులు, కూలీలకు వేడి, ఒత్తిడి కారణంగా దీర్ఘకాలిక మూత్రపిండాల వైఫల్యానికి గురయ్యే ప్రమాదం ఉందని 'ద లాన్సెట్ రీజినల్ హెల్త్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా' జర్నల్ ప్రచురించింది.
కిడ్నీ సమస్యలు, రక్తంలో యూరిక్ యాసిడ్ పెరగకుండా ఉండేందుకు జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లలో మార్పులు చేసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. నీటి శాతం ఎక్కువగా ఉండే పుచ్చకాయ, దోసకాయ, పాలకూర వంటి వాటిని తీసుకోవాలని చెబుతున్నారు. శరీరంలోని మలినాలను తొలగించి, డీహైడ్రేట్ అవ్వకుండా ఉండేందుకు కొబ్బరినీళ్లు దోహదపడతాయని వివరిస్తున్నారు. అంతేకాకుండా, ప్రతి రోజూ వ్యాయామం చేస్తూ, బరువుని అదుపులో ఉంచుకోవాలని పేర్కొంటున్నారు. మద్యపానం, ధూమపానం చేయకపోతే కిడ్నీ సమస్యలు దరిచేరవని సలహా ఇస్తున్నారు.
