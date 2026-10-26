"జగ్లింగ్"తో శారీరకంగా, మానసికంగా ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు! - ఎలా చేయాలంటే!
-గాల్లోకి బంతులను ఎగరేయం ఆట మాత్రమే కాదు - సరిగ్గా చేస్తే బోలెడు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు!
Published : October 26, 2026 at 3:19 PM IST
Juggling Health Benefits: జగ్లింగ్.. పేరు వినగానే బర్త్డే, మ్యారేజ్ ఫంక్షన్లలకు వచ్చిన అతిథులను ఎంటర్టైన్ చేయడానికి గాల్లోకి బంతులను ఎగరేస్తూ అవి కిందపడకుండా రెండు చేతులతో పట్టుకుంటూ చేసే గారడీ షో గుర్తొస్తుంది. లేదంటే సర్కస్లలో దీనిని చేస్తుంటారు. ఇది అందరికీ తెలిసిందే. అయితే దీనిని ఎక్కడైనా సులభంగా చేసుకోగలిగే వ్యాయామాల్లో ఒకటిగా చెబుతున్నారు ఫిట్నెస్ నిపుణులు. ఎందుకంటే దీని వల్ల వివిధ రకాల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయని వివరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే అసలు జగ్లింగ్ వల్ల కలిగే హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి? దీనిని ఇంట్లో ఎలా చేయాలో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
కేలరీలు కరుగుతాయి: ప్రస్తుత రోజుల్లో చాలా మంది ఫిట్నెస్ మీద దృష్టి సారించారు. ముఖ్యంగా బరువు తగ్గేందుకు జిమ్లకు వెళ్తున్నారు. అయితే జిమ్లకు వెళ్లడంతో పాటు జగ్లింగ్ను కూడా ట్రై చేయమంటున్నారు నిపుణులు. రోజులో కనీసం ఓ పావుగంట చేసినా శరీరానికీ, మనసుకీ ఏకకాలంలో ఎక్సర్సైజ్ అయిపోతుందంటున్నారు. అంతేకాదు, ఇంట్లోనే నచ్చిన మ్యూజిక్ వింటూ సరదాగా జగ్లింగ్ చేయడం వల్ల శరీరంలో మెటబాలిజం పెరిగి కెలోరీలు కరుగుతాయని చెబుతున్నారు.
యాక్టివ్ మెడిటేషన్లా: ప్రస్తుత రోజుల్లో మహిళలు పురుషులతో పాటు సమానంగా ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. దీంతో రోజంతా ఆఫీసు వర్క్, ఇంటి పనులతో అలసిపోయిన మెదడుకు ఇది యాక్టివ్ మెడిటేషన్లా పనిచేస్తుందంటున్నారు. ఎందుకంటే జగ్లింగ్ చేసేటప్పుడు ఒక్క సెకన్ దృష్టి మారినా బంతి కింద పడిపోతుంది, కాబట్టి దృష్టి మొత్తం ఆ బంతుల పైనే ఉండిపోతుందని.. దీనివల్ల ఆఫీస్ ఒత్తిడి, ఆందోళన తగ్గి, మెదడుకు రీఫ్రెష్మెంట్ లభిస్తుందంటున్నారు.
కండరాలు దృఢంగా, నడుము నొప్పి తగ్గడం: జగ్లింగ్లో చేతులు నిరంతరం కదలడం వల్ల భుజాలు, చేతుల కండరాలు దృఢంగా మారతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే నిలబడి బ్యాలెన్స్ తప్పకుండా జగ్లింగ్ చేయడం వల్ల పొత్తికడుపు, నడుము కండరాలు గట్టిపడతాయని.. దీని వల్ల వెన్నుముక బలపడి, ప్రసవం తర్వాత వచ్చే దీర్ఘకాలిక నడుము నొప్పి తగ్గుతుందని చెబుతున్నారు. అలాగే భుజాలు రౌండ్గా వంగిపోకుండా సరైన ఆకృతిలోకి వస్తాయని, డెస్క్ వర్క్ చేసే మహిళల్లో పోశ్చర్ పొజిషన్ను సరి చేస్తుందంటున్నారు.
గ్రే మ్యాటర్ పెరుగుతుంది: సైన్స్ ప్రకారం జగ్లింగ్ చేయడం వల్ల మెదడు తనను తాను పునర్నిర్మించుకునే "న్యూరోప్లాస్టిసిటీ" ప్రక్రియ వేగవంతం అవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అలాగే జగ్లింగ్ సాధన వల్ల మెదడులో సమాచారాన్ని ప్రాసెస్ చేసే "గ్రే మ్యాటర్", వివిధ భాగాల మధ్య సమాచారాన్ని చేరవేసే "వైట్ మ్యాటర్" పరిమాణం పెరుగుతుందని వివరిస్తున్నారు. ఇది మహిళల్లో ఒకేసారి బహుళ పనులను చక్కబెట్టే మల్టీటాస్కింగ్ సామర్థ్యాన్ని, జ్ఞాపకశక్తినీ, కంటి చూపును మెరుగుపరుస్తుందని చెబుతున్నారు.
పార్కిన్సన్ వ్యాధి నివారణ: వృద్ధాప్యంలో వచ్చే మతిమరుపును దూరం చేయడమే కాకుండా.. "పార్కిన్సన్స్ వ్యాధి" వంటి తీవ్రమైన సమస్యల నివారణకు, న్యూరో-రిహాబిలిటేషన్ థెరపీగా జగ్లింగ్ ఎంతగానో దోహదపడుతుందని వివరిస్తున్నారు.
జగ్లింగ్ ఎలా చేయాలి:
- ముందుగా సరిగ్గా నిలబడి రెండు చేతుల్లో రెండు బంతులు ఉంచుకోవాలి.
- ఇప్పుడు ఒక బంతిని పైకి విసరాలి. అది కిందకు వచ్చేలోపు రెండో బంతిని పైకి విసరాలి. అలా త్రో అండ్ క్యాచ్ పద్ధతిలో చేసుకుంటూ వెళ్లాలి.
- మొదట్లో ఇబ్బందిగా అనిపిస్తే ఒక బంతితో చేయాలి. ఇలా రోజూ ఉదయం లేదా సాయంత్రం 10-15 నిమిషాలు చేస్తే కెలోరీలు కరిగిస్తూనే మనసుకి సాంత్వన కలిగించొచ్చు.
పరిశోధనలు:
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12921876/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9222273/
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9778107/
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