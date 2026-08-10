ETV Bharat / health

చిన్న వయసులోనే మోకాళ్ల నొప్పులా? - వాత దోషాన్ని తగ్గించే ఆయుర్వేద చికిత్సలు!

కీళ్ల నొప్పులకు ఆయుర్వేద చికిత్సలు, నివారణ పద్ధతులు ఇవేనట!

Representational image
Representational image (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : August 10, 2026 at 5:01 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Joint Pain at a Young Age : ఒకప్పుడు కీళ్ల నొప్పులు అంటే వయసు పైబడిన వారికి వచ్చే ఇబ్బందే అనుకునేవారు. కానీ, ఇప్పుడు చిన్న వయసులోనే దీని బారిన పడుతున్నారు. దీనికి అధిక బరువు, కీళ్ల గాయాలు, ఇన్ఫెక్షన్లు, ఆహారపు అలవాట్లు లాంటి చాలా కారణాలే ఉంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ సమస్యను తగ్గించుకోవడానికి ఆయుర్వేద వైద్యంలో కొన్ని చికిత్సలు ఉన్నాయని అంటున్నారు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం!

కీళ్ల నొప్పుల ముప్పు! : కీళ్ల నొప్పులు అంటే ఒకప్పుడు వయసు మళ్లిన వాళ్ల సమస్యగా భావించేవాళ్లం. కానీ, ఆధునిక జీవనంలో చిన్న వయసులోనే చాలామందికి కీళ్లు నొప్పులు అనేవి పెద్ద సమస్యగా మారుతున్నాయి. పాతికేళ్ల వయసుకే మోకాళ్లు, భుజాలు, మణికట్టు, మెడ, నడుము, కీళ్ల నొప్పులు వేధిస్తున్నాయి. ఉదయం లేవగానే కీళ్లు బిగుసుకుపోవడం, మెట్లు ఎక్కేటప్పుడు నొప్పి, ఎక్కువసేపు కంప్యూటర్ ముందు కూర్చుంటే భుజాలు పట్టేయడం, వ్యాయామం చేసిన తర్వాత కీళ్ల నొప్పితో మండిపోవడం ఇవన్నీ నిత్య జీవితాన్ని నరకంగా మార్చే లక్షణాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఆయుర్వేదం ప్రకారం, శరీరంలో వాత దోషం అధికమైనప్పుడు, ఎముకలు బలహీనమైనప్పుడు, ఆమ్లం అనే జీర్ణం కాని విష పదార్థాలు శరీరంలో పేరుకుపోయినప్పుడు కీళ్లలో నొప్పి, వాపు, బిగుతూ మొదలవుతాయని అంటున్నారు. అయితే, ప్రతి కీళ్ల నొప్పి ఒకే కారణంతో రాదట. కొందరిలో విటమిన్ డి లోపం, మరికొందరిలో అధిక బరువు, ఇంకొందరిలో జిమ్​లో తప్పు పద్ధతిలో వ్యాయామం చేయడం, మరికొందరిలో గంటల తరబడి మొబైల్ ల్యాప్​టాప్ వినియోగం కూడా ప్రధాన కారణాలని పేర్కొంటున్నారు.

రాత్రి సరిపడా నిద్రపోయినా, పగటిపూట అలసటగా అనిపిస్తుందా? - కారణాలు ఇవే కావచ్చట!

ఇప్పుడు 15-20 వయస్సు పైబడిన యువతలో కూడా జాయింట్​ పెయిన్స్​ చూస్తున్నాం. శాస్త్రీయంగా చూసినట్లయితే 20-30 శాతం యువత ఆర్థ్రాల్జియా అనే జాయింట్​ నొప్పితో బాధపడుతున్నారు. జీవనశైలిలో మార్పులు, జంక్​ఫుడ్, రిఫైన్డ్​ షుగర్ పదార్థాలను ఎక్కువగా​ తీసుకోవడం లాంటివి ప్రధాన కారణం. - డా.మార్త భాస్కర్ రావు, ప్రముఖ ఆయుర్వేద వైద్యులు

ఆయుర్వేద నివారణోపాయాలు : ఆయుర్వేదంలో చికిత్స అనేది కేవలం నొప్పిని తగ్గించడమే కాదు. నొప్పికి మూల కారణాన్ని తొలగించడం ప్రధాన లక్ష్యంగా ఉంటుంది. కీళ్ల నొప్పులతో బాధపడుతున్న వారికి చికిత్సలో భాగంగా తొలుత జీర్ణశక్తిని మెరుగుపరిచి శరీరంలో పేరుకుపోయిన ఆమ్లాన్ని తొలగించే ప్రయత్నం చేస్తారట. తర్వాత వాత దోషాన్ని సమతుల్యం చేసే చికిత్సలను సూచిస్తారు. ఇక ప్రతిరోజూ గోరువెచ్చని నువ్వుల నూనెతో మర్దన చేసి ఆపై గోరువెచ్చని నీటితో స్నానం చేస్తే కీళ్లలో బిగుతు తగ్గుతుందంటున్నారు నిపుణులు. అంతేకాదు, కీళ్ల చుట్టూ ఉండే కండరాలకు విశ్రాంతి లభిస్తుందట.

నిర్గుండి ఆకులు, సొంటి, వాము, ధనియాలు కలిపి తయారు చేసిన కషాయం జీర్ణ శక్తిని మెరుగుపరచడంలోనూ, వాతాన్ని తగ్గించడంలోనూ ఉపయోగపడుతుందని ఆయుర్వేదం పేర్కొంటుంది. కొద్దిగా పసుపు, చిటికడు సొంటి పొడి వీటిని తేనె లేదా గోరువెచ్చని పాలతో తీసుకుంటే కీళ్ల నొప్పుల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుందట. పసుపులోని సహజ గుణాలు శరీరంలోని వాపు తగ్గించడంలో సహయపడతాయంటున్నారు నిపుణులు. ఇక యోగరాజ్ గుగ్గులు, మహాయోగరాజ్ గుగ్గులు, సింహనాద గుగ్గులు, మహారాస్నాది క్వాత్, దశమూల క్వాథ, అశ్వగంధ చూర్ణం లాంటి ఔషధాలను ఆయుర్వేద వైద్యుల పర్యవేక్షణలో తీసుకుంటే మంచి ఫలితం ఉంటుందట.

సంధివాతం, ఆమవాతము, భుజానికి సంబంధించిన కొన్ని వాతాలు ఆయుర్వేదంలో ఉన్నాయి. దీని లోపల గౌటి ఆర్థరైటిస్, రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్, ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ వ్యాధుల్ని ఆయుర్వేద చికిత్స పద్ధతుల వల్ల మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. దీనిలోపల అభ్యంగనము, జానువస్తి, కటివస్తి ఇలాంటి ప్రత్యేకమైన పద్ధతులు ఉన్నాయి. నిర్గుండి కషాయంతో కానీ, దశమూలాలతో చేసిన కషాయాలు కానీ, మహారాసనాలతో చేసిన కషాయాలతో పాటు ఆర్థ్రెక్స్ క్యాప్సుల్స్ వంటి చికిత్స పద్ధతులు ఉపయుక్తమై యువత ఈ కీళ్ల నొప్పుల బారినపడినప్పుడు తొందరంగా ఆయుర్వేదం ద్వారా బయట పడవచ్చు. - డా.మార్త భాస్కర్ రావు, ప్రముఖ ఆయుర్వేద వైద్యులు

ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి : కీళ్ల నొప్పులు వచ్చిన తర్వాత చికిత్స తీసుకోవడం కంటే రాకుండా చూసుకోవడమే ఉత్తమం. ఇందుకు జీవనశైలిలో తగిన మార్పులు చేసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

  • రోజు కనీసం అరగంట నడకు, సూర్య నమస్కారాలు, వజ్రాసనం, తాడాసనం, భుజంగాసనం వంటి యోగాసనాలు కీళ్ల కదలికను మెరుగుపరుస్తాయి.
  • కూల్​డ్రింక్స్, ఫాస్ట్​ ఫుడ్ ఎక్కువగా వేయించిన పదార్థాలు, ప్యాకేజ్డ్ ఆహారం, రాత్రుళ్లు ఆలస్యంగా భోజనం చేయడం ఇవన్నీ వాతాన్ని పెంచి సమస్యను మరింత ఎక్కువ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి, వీటికి దూరంగా ఉండాలి.
  • వేడివేడి ఆహారం, నువ్వులు, మునగాకు, ఉసిరికాయ, నెయ్యి, మినుములు, బాదం, ఖర్జూరం, పాలు వంటి పోషకాహారం ఎముకల్లో బలాన్ని పెంచుతాయి. నొప్పుల నుంచి ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తాయి.
  • ప్రతిరోజు గోరువెచ్చని నీరు తాగడం మేలు.
  • ప్రశాంతంగా నిద్రపోవాలి.
  • ఒత్తిడికి దూరంగా ఉండాలి.
  • శరీర బరువును అదుపులో ఉంచుకోవాలి.

అయితే, నొప్పితో పాటు కీళ్లు బాగా వాపు రావడం, జ్వరం ఉండడం, ఉదయం లేవగానే కీళ్లు బిగుతుగా ఉండడం, కీళ్లలో కదలికలు కష్టంగా మారడం, నొప్పి నెలల తరబడి కొనసాగుతున్నప్పుడు ఆలస్యం చేయకుండా వైద్య సహాయం తీసుకోవాలని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.

"గర్భిణుల్లో రక్తహీనతతో - మృతశిశు జననాల ముప్పు" - లాన్సెట్ నివేదిక ఏం చెప్తోందంటే!

అలర్ట్‌ : మీలో ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయా? - హై బ్లడ్ షుగర్ సంకేతాలు కావొచ్చట!

TAGGED:

TREAT JOINT PAIN
JOINT PAIN IN YOUNG ADULTS
SYMPTOMS OF EARLY ARTHRITIS
CAUSES OF JOINT PAIN
JOINT PAIN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.